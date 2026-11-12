Z tego artykułu dowiesz się: Jakie biznesowe konsekwencje niesie zmiana na czele Nvidii i dlaczego inwestorzy masowo wyprzedają akcje giganta.

Dlaczego europejskie giełdy notują historyczne rekordy, gdy amerykański sektor technologiczny przeżywa kryzys.

Jak presja inflacyjna w USA i rosnące rentowności obligacji zagrażają wycenom spółek technologicznych.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się rynki azjatyckie i co dane o inflacji mówią o przyszłości japońskiej giełdy.

Na otwarciu czwartkowego handlu papiery Nvidii przeceniono o 8,3 proc., do 159,4 USD, co przekładało się na utratę aż 336 mld dolarów kapitalizacji.

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Prezes Nvidii rezygnuje

Czterech sesji potrzebował amerykański Nasdaq Composite, by podnieść się po 5,5-proc. spadku sprzed tygodnia. Tym samym indeks największych amerykańskich firm technologicznych wrócił powyżej okrągłej granicy 10-proc. spadku od szczytu – przed czwartkową sesją od ustanowionego miesiąc temu rekordu tracił 8,14 proc. Z jednej strony mamy poprawę nastawienia do producentów półprzewodników. ETF-y skupiające tego typu firmy nie tylko odrobiły spadki z ciężkiej sesji 5 listopada, ale także niemal wróciły do poziomów zamknięcia października. Z drugiej jednak strony inwestorzy nadal pozbywają się walorów Nvidii. To następstwa nie tyle doniesień o amorach prezesa (w czwartek pojawiła się informacja o rezygnacji Jensena Huanga), ile raczej ich konsekwencji biznesowych odnośnie do rynków azjatyckich. W poniedziałek 9 listopada Nasdaq Composite zamknął się 2,7-proc. wzrostem, podczas gdy firma kierowana dotąd przez Huanga przeceniła się o 4,27 proc., a kolejnego dnia o 5,47 proc. Dopiero w środę kurs nieco się podniósł, ale w czwartek w handlu przedsesyjnym Nvidia znów traciła przy 1,3-proc. spadkach kontraktów na Nassdaq 100.

Jacek Borawski z Noble Securities, porównując obecne zachowanie Nasdaq 100, przypomina o podobnej korekcie sprzed kilku miesięcy. – Warto zwrócić uwagę na symetrię obu ruchów Nasdaq 100 – zarówno przełamanie lipcowego wsparcia sprzed kilku dni, jak i wcześniejsze wybicie ponad ważny czerwcowy opór okazały się fałszywymi sygnałami – mówi. Jego zdaniem w tej konfiguracji można odnieść wrażenie, że chodzi tu o zmylenie jak największej liczby uczestników rynku. - Stąd warto obserwować zachowanie indeksu w połowie ostatniego spadkowego range'u, czyli w okolicach 29 tys. pkt. Pokonanie tego poziomu mogłoby wyzwolić dodatkową energię wzrostową - twierdzi Borawski. Jak zauważa, średnie 45- i 100-sesyjne pozostają w klasycznym ruchu bocznym, stąd nie mogą pełnić roli wyznacznika potencjalnego trendu, choć na razie będą wspierać fanów spadków. W tym wszystkim nie można jednak zapomnieć o tym, że rynek cały czas się koryguje po ponad 30-proc. rajdzie w górę zainicjowanym przed świętami wielkanocnymi - przypomina.

Eksperci BM mBanku zwracają uwagę na wyhamowanie tempa odbicia w górę indeksów amerykańskich. - Wszystko przez skandal związany z prezesem Nvidii i jego przyszłością, która stoi pod dużym znakiem zapytania. Zmiana na stanowisku prezesa największego na świecie producenta procesorów może mieć konsekwencje dla całej branży – stwierdził Piotr Neidek z BM mBanku.

- Na rynek akcji wraca nerwowość: akcje Nvidii traciły przed sesją blisko 7 proc. (i podobnie po otwarciu – red.) po doniesieniach o posiedzeniu rady dyrektorów w sprawie odwołania prezesa Jensena Huanga, a rentowności amerykańskich obligacji skarbowych dotykają 5 proc. Europejski STOXX 600, z niewielkim udziałem sektora technologicznego, notuje najwyższy rekord od sierpnia – komentował Konrad Ryczko z DM BOŚ.

Patryk Pyka z DI Xelion przyznaje, że w krótkim terminie reakcja inwestorów może być gwałtowna, szczególnie ze względu na wyjątkową pozycję Huanga w narracji dotyczącej spółki. - W średnim i długim terminie znaczenie pojedynczej osoby powinno jednak stopniowo maleć, ponieważ tak duża organizacja opiera swoją przewagę przede wszystkim na technologii, kadrze zarządzającej, ekosystemie oraz relacjach z klientami - mówił.

Na Starym Kontynencie dominowała w czwartek zieleń, a niemiecki DAX wyznaczał nowe historyczne szczyty. Wygląda na to, że pomimo słabszego zachowania firm z sektora militarnego zachodnioeuropejskie giełdy pozytywnie zareagowały na wyniki wyborów w USA. Wyjście DAX-a na najwyższe poziomy w historii może nie wygląda spektakularnie - indeks jest niecałe 10 proc. na plusie w tym roku - ale jest jednak potwierdzeniem dla trendu wzrostowego.

Jeszcze daleką drogę do podobnego celu ma za to francuski CAC 40. Paryska giełda dopiero co wyszła z wrześniowo-październikowych tarapatów, które zniosły główny benczmark poniżej zamknięcia zeszłego roku. Po rajdzie z początku listopada CAC 40 jest ledwie 2,65 proc. na plusie. Wiele wskazuje jednak na to, że indeks ma otwartą drogę przynajmniej do szczytów z sierpnia tego roku. Dotąd udało mu się przebić już przez 61,8-proc. zniesienie poprzedniej fali spadkowej.

Rentowności obligacji znów rosną

Na rynkach europejskich widać optymizm wobec spółek finansowych po kilku słabszych tygodniach. Indeks sześciuset europejskich banków odrobił już 61,8 proc. fali spadkowej zapoczątkowanej pod koniec września. Część krajowych banków w tym tygodniu wróciła do bicia rekordów.

Japoński Nikkei 225 zamknął się w czwartek z 0,7-proc. spadkiem i na przestrzeni kilku tygodni traci już kilkanaście procent. W Kraju Kwitnącej Wiśni inwestorzy zapoznali się z odczytem inflacji producenckiej, która w październiku wyraźnie przyspieszyła. Wskaźnik PPI wzrósł o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca wobec oczekiwanych 0,3 proc., natomiast dynamika roczna wyniosła 7,1 proc., sporo powyżej prognozowanych 6,5 proc. Jak wskazują analitycy, dane pokazują utrzymywanie się silnej presji cen na poziomie producentów i są jastrzębim argumentem w dyskusji o polityce Banku Japonii. Sam odczyt nie przesądza jednak o decyzji BoJ, bo PPI nie przekłada się automatycznie 1:1 na inflację konsumencką.

- W czwartek Nikkei 225 nie zdołał podejść pod opór wyznaczony na ten tydzień. Czas ucieka i jeżeli do jutra bykom nie uda się wybić 63615 pkt, temat dalszych spadków pozostaje otwarty. Jak na razie tokijski indeks wykonał mocne podbicie po wcześniejszych spadkach, ale to wciąż wygląda na korektę wzrostową, a nie zmianę trendu – analizuje Neidek.

Czwartkowy spadek Nikkei 225 nie przesądza, ale stawia pod znakiem zapytania odreagowanie z pierwszej części tygodnia, szczególnie że indeks japońskiej giełdy poddał się linii trendu spadkowego.

W kłopotach pozostaje Hang Seng. Na początku listopada hongkoński indeks wystrzelił ponad poprzedni potwierdzony szczyt, otwierając sobie drogę do odbicia. A jest co odrabiać. Hang Seng to jeden ze słabszych w tym roku benczmarków na świecie. Dwie ostatnie sesje to jednak pasmo porażek popytu i zejście wyraźnie poniżej szczytu z połowy października.

Temat inflacji, która wywiera presję na rynek długu, wraca w USA. W ostatnich dniach rentowność tamtejszych papierów dziesięcioletnich ponownie przekracza 5 proc. - Inflacja w USA okazała się zbyt wysoka, dlatego inwestorzy zakładają podwyżkę stóp Fed w kolejnym miesiącu o minimum 25 pkt baz., a niewielka część rynku dopuszcza nawet ruch o 50 pkt baz. Wyższe stopy oznaczają droższy pieniądz i generalnie utrudniają życie wysoko wycenianym spółkom technologicznym – przypomina Neidek.

Wzmożenie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w USA wyraźnie wspiera dolara. Kurs głównej pary walutowej osunął się w czwartek nawet do 1,106, poziomu najniższego od kilkunastu miesięcy. Przy silnym dolarze mocno obrywają złoto i bitcoin. Ten drugi w czwartek po południu przy 2,6-proc. przecenie schodził poniżej 72 tys. dolarów. W przypadku złota zaś inwestorzy muszą pogodzić się z ceną zaczynającą się od trójki - kurs złota przy 2,4-proc. spadku sięgał 3892,5 dolara za uncję. Złoto przebijało też barierę 10-proc. przeceny od początku roku.