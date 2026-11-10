Krajowy rynek jak na razie w IV kwartale prezentuje się wyraźnie słabiej niż w poprzednich latach i ciężko mu będzie nawet dobrnąć do średniej. Na swoje usprawiedliwienie może jednak przedstawić dotychczasowy, tegoroczny wynik.

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Wyhamowanie nie powinno martwić

O 10,8 proc. rósł średnio WIG w końcowym kwartale w ostatnich sześciu latach, natomiast w ciągu 10 lat zyskiwał przeciętnie 7,2 proc. Obecnie WIG jest lekko pod kreską, a to oznacza jeden z najgorszych wyników od dekady. Czy to powód do niepokoju? Pewnie nie, zwłaszcza że poprzednie kwartały tego roku były rewelacyjne i trudno spodziewać się jeszcze dwucyfrowej zwyżki w ostatnich miesiącach roku. Z drugiej strony nie można też tego wykluczyć – do zwyżek wracają banki i gdyby sytuacja rynku surowców była bardziej sprzyjająca, pod koniec roku moglibyśmy zobaczyć bardzo silne wzrosty.

Na otwarciu tygodnia WIG domknął lukę bessy, powstałą w II połowie ubiegłego tygodnia. To jednak za mało żeby poprawić nastroje inwestorów, szczególnie że w okolicy 158 tys. pkt rysu- je się istotny poziom oporu. Żeby jednak mówić o powrocie do zwyżek, popyt musi uporać się z ubiegłotygodniowym szczytem. Foto: Parkiet

– Zwróćmy uwagę na fakt, że mamy w tym roku do czynienia z silną hossą naszego rynku, ale głównie dużych spółek. WIG20 od początku roku wzrósł o 30 proc., aczkolwiek widać, iż od września buduje już blisko trzymiesięczną szerszą konsolidację, która albo jest odpoczynkiem przed dalszym ruchem w górę, albo dłuższą fazą dystrybucji akcji – mówi Bartłomiej Cendecki, dyrektor ds. polskich akcji w Quercusie TFI. Jak dodaje, w tym roku ewidentnie typowe aspekty sezonowe mniej się sprawdzały na naszym rynku, stąd być może IV kwartał nie będzie typowym rajdem św. Mikołaja, a przedłużoną konsolidacją, której rozstrzygnięcie przesunie się na I kwartał nowego roku. - Na pewno dużo będzie zależeć od kwestii geopolitycznych (wojny USA-Iran, Rosja-Ukraina) oraz od rozwoju sytuacji na rynku amerykańskim w związku z wynikiem wyborów połówkowych – podkreśla Cendecki.

Część ekspertów jest zdania, że zwyżki przeniosą się w inne obszary GPW. - Po tak silnym rajdzie i hossie trwającej już kilka lat nie dziwi nas ani też szczególnie nie martwi wyhamowanie stóp zwrotu na GPW. Okres konsolidacji po tak mocnym ruchu wydaje nam się wręcz zdrowy. Bardziej interesuje nas w tym momencie potencjał do wewnątrzrynkowej rotacji, szczególnie w stronę średnich i mniejszych spółek – przewiduje Tomasz Kuciński z mTFI. Jak mówi, wchodzimy właśnie w sezonowo bardzo mocny dla tego segmentu okres. - Analizując dane za ostatnich 10 lat, aż 80 proc. skumulowanej pozytywnej stopy zwrotu indeksu mWIG40 przypada na okres od listopada do stycznia. Niewiele słabsza sezonowość widoczna jest w przypadku sWIG80. Jest to tym ciekawsze, że małe spółki praktycznie nie partycypują w tegorocznej hossie, a relatywnie do WIG20 mają za sobą najgorszą kilkumiesięczną passę od 2018 r. - przypomina.

Wzrosty szerokiego rynku przejmą inne konie? - W efekcie punkt startowy wygląda dziś interesująco: z jednej strony mamy bardzo mocną historyczną sezonowość, a z drugiej wyjątkowo dużą lukę w tegorocznych stopach zwrotu pomiędzy największymi a mniejszymi spółkami. Nie musi to więc oznaczać końca dobrej koniunktury na GPW, ale raczej zmianę jej charakteru i potencjalne poszerzenie hossy o segmenty, które dotychczas pozostawały z tyłu – mówi Kuciński.

Zdaniem zarządzającego mTFI dodatkowym katalizatorem może być uruchomienie OKI. - Nowe środki kierowane na rynek kapitałowy mają szanse relatywnie mocniej oddziaływać na mniej płynny segment średnich i małych spółek niż na największe spółki z WIG20. Krótkoterminowo efekt ten może być jednak częściowo odwrócony: inwestorzy planujący przenieść ekspozycję na akcje do OKI mogą wstrzymywać się z zakupami lub redukować istniejące pozycje przed końcem roku. Taka „kanibalizacja” może oznaczać dodatkową podaż w najbliższych tygodniach, zanim pozytywny efekt nowych rachunków stanie się bardziej widoczny – analizuje ekspert mTFI.

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Podobnego zdania jest Tomasz Bursa, wiceprezes Opti TFI. - Do końca roku pozostaję optymistą, jeśli chodzi o zachowanie indeksu WIG, jednakże zakładam, że lepiej będą zachowywać się spółki w segmentach małych i średnich spółek. Większe spółki mogą pozostać pod presją w przypadku zamykania pozycji przez inwestorów zagranicznych, ale kapitał krajowy, szczególnie bazujący na napływach do programów emerytalnych, środków z reinwestycji dywidend oraz uzyskiwanych z delistingów spółek powinien równoważyć efekt zagranicy - komentuje.

Kacper Żak, zarządzający portfelami BM BNP Paribas BP, zauważa, że choć blisko połowa IV kwartału jest nieco słabsza dla polskiego rynku akcji w porównaniu z poprzednimi kwartałami, to stopa zwrotu z WIG-u nadal jednak należy do jednej z najwyższych spośród wszystkich giełd na świecie w tym roku. - Lekkie schłodzenie nastrojów jest rzeczą naturalną, a nawet pożądaną w kontekście potencjalnego dalszego wzrostu w następnych kwartałach. Ostatnie spadki w Polsce należy odbierać na obecną chwilę spokojnie, zwłaszcza że wpisały się one w okres słabszej koniunktury na rynkach światowych, w szczególności spółek technologicznych – twierdzi. - GPW na tym tle nadal wykazuje relatywną siłę względem pozostałych rynków co tylko potwierdza tezę, że nasz rynek jest preferowany przez kapitał zagraniczny – podkreśla. Według Żaka końcówka roku statystycznie jest dobrym okresem dla inwestorów. - Myślę, że najbliższe tygodnie okażą się sprawdzianem siły nie tylko naszego rynku, ale całego okażą się sprawdzianem siły nie tylko naszej giełdy, ale całego rynku akcji na świecie. Jeśli po dotkliwych stratach sprzed tygodnia amerykański rynek będzie miał kłopoty z szybkim powrotem do wzrostów, zasadne będzie założenie o możliwości pogłębienia korekty. Ta rykoszetem może odbić również na notowaniach na warszawskim parkiecie – przewiduje.