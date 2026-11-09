Solidne wyniki i mocne perspektywy sprawiają, że inwestorom ciężko zapomnieć o bankach. W październiku naszły ich co prawda chwile zawahania się, natomiast obecnie WIG-banki ma już bliższą drogę do wrześniowego szczytu niż dołka sprzed trzech tygodni. Co ciekawe, krajowe banki w ostatnim czasie zachowują się wyraźnie lepiej od europejskich, aczkolwiek i tam widać próby powrotu do zwyżek.

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Jakie mamy szanse na rychły, nowy rekord WIG-banki? Jeśli założyć, że korekta od wrześniowego szczytu miała charakter pięciofalowy, to obecnie WIG-banki znajduje się prawdopodobnie w ramach fali „c” w układzie abc, począwszy od październikowego dołka. Jeśli tak, to niebawem powinno dojść do wybicia szczytu z końca października i w efekcie ataku na szczyty z września. Tu powinny rozegrać się kluczowe starcia popytu i podaży. Odwrót kupujących może wyrysować nam formację podwójnego szczytu, która powinna doprowadzić benchmark banków poniżej dołka z października, czyli okolic 26 tys. pkt. Wyjście ponad szczyty z września powinno zaowocować natomiast kontynuacją długoterminowego trendu wzrostowego. W układzie tygodniowym z kolei poniedziałkowe wzrosty WIG-banki przyniosły wybicie ponad linię trendu spadkowego, co oczywiście jest pozytywnym sygnałem.

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Co ciekawe, polskie banki utrzymują relatywną siłę na tle podobnych spółek z Europy. Indeks skupiający 600 banków Starego Kontynentu zniżkował niemal przez cały październik, a odbicie z ostatnich dni zniosło zaledwie 38,2 proc. wspomnianej fali. Szczególnie udana była sesja czwartkowa, gdy indeks Stoxx Banks 600 wzrósł o 4,27 proc. Kolejne dwa dni przyniosły jednak spadki. Zatrzymanie się odreagowania banków w tym miejscu może oznaczać kontynuację spadków, co może być jakimś zagrożeniem także dla krajowego sektora finansowego. 

Jeśli chodzi o perspektywy fundamentalne banków, inwestorzy będą pod koniec roku skupiać się na decyzjach największych banków centralnych. Podwyżki stóp procentowych spodziewane są i w USA, i w strefie euro. We wtorek pojawi się odczyt inflacji CPI w USA. – Inwestorzy będą analizować raport CPI w poszukiwaniu wskazówek dotyczących ścieżki stóp Fed w 2027 r., przy czym w całym obecnym cyklu oczekiwane są jeszcze około dwie standardowe podwyżki po 25 pkt baz. – zaznacza Piotr Neidek, analityk BM mBanku.