Odzież pozostaje bezdyskusyjnym liderem mapy sektorów. Indeks zyskał 2,98 proc., notując drugi najwyższy wynik tygodnia, przy maksymalnej sile trendu relatywnego (+100 proc.) i pozycji na poziomie +1,29 σ. Nadal dobrze wygląda motoryzacja, a coraz ciekawiej wyglądają gry, które wzrosły najmocniej w całym zestawieniu (+3,15 proc.). Ich pozycja relatywna poprawiła się aż o 0,79 σ, do +0,78 σ. Nieco w cieniu tej trójki pozostaje budownictwo (+1,47 proc.), które zachowuje się stabilnie i na razie nie wysyła sygnałów rozpoczynającej się korekty.
Po drugiej stronie są chemia i górnictwo. Oba sektory są nadal słabe, choć ich pozycje relatywne poprawiły się odpowiednio o 0,55 σ i 0,48 σ. Chemia utrzymuje skrajnie niską siłę trendu (-100 proc.), a górnictwo -85 proc. Słabo wyglądają również leki i sektor spożywczy, które ponownie wyznaczyły roczne minima, wyraźnie kontrastując z utrzymującą się hossą na tzw. szerokim rynku.
Osobnego komentarza wymagają paliwa. W ciągu tygodnia indeks stracił aż 10,96 proc., pozycja relatywna spadła o 1,24 σ, do najniższego od około roku poziomu -1,52 σ, a siła trendu obniżyła się o 62 pkt proc., do -54 proc. Dodatkowo kurs przełamał wsparcie w okolicy 17 600 pkt., co zwiększa ryzyko kontynuacji przeceny w stronę 15 300 pkt, a następnie 14 500 pkt. Warto jednak zauważyć, że taki ruch nie byłby czymś nadzwyczajnym po wzroście indeksu WIG-paliwa o około 300 proc. od dołka z grudnia 2024 r. do wrześniowego szczytu. Krótkoterminową sytuację poprawi dopiero powrót powyżej 18 500 pkt. Na razie jest to jednak mniej prawdopodobny scenariusz niż kontynuacja korekty spadkowej.
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