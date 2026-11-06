Mimo korzystnej koniunktury na krajowym rynku akcji papiery zaledwie co drugiej firmy z indeksu sWIG80 przyniosły jakikolwiek zysk w 2026 roku. Ale i w tym segmencie można znaleźć perełki, których akcje w tym roku przyniosły niemałe zyski swoim posiadaczom, a ich wyceny w ostatnich miesiącach osiągnęły poziomy nienotowane w ich dotychczasowej historii.

Reklama Reklama

Rynek stawia na duże firmy

Rok 2026 upłynął na GPW pod znakiem wyraźnej przewagi dużych spółek, skupionych w indeksie WIG20 nad pozostałymi segmentami rynku. – Jeśli jeszcze różnica pomiędzy WIG20 a mWIG40 nie jest astronomiczna, to pomiędzy WIG20 a sWIG80 mamy wręcz przepaść. Co więcej, nic nie wskazuje na to, że sytuacja może się w najbliższych miesiącach fundamentalnie zmienić. Co prawda wyceny spółek z WIG20 nie są już tak atrakcyjne, jak na początku hossy, indeks ten sukcesywnie wygrywał największą płynnością i ekspozycją na inwestorów zagranicznych – wskazuje Kamil Hajdamowicz, menedżer ds. portfeli w biurze doradztwa inwestycyjnego Erste BM. Jednocześnie dodaje, że w najbliższym czasie nic nie wskazuje na szybkie odwrócenie bieżącej tendencji. – Warto jednak obserwować ten sektor i w przypadku pierwszych oznak ożywienia stopniowo zmieniać strukturę portfeli. Jest to jednak temat co najmniej na 2027 rok. Pragnę również przypomnieć, że na początku obecnego roku również prognozy wskazywały, że względna siła dużych spółek nie będzie miała tak silnego znaczenia na rynku, sytuacja jak dotąd wygląda jednak inaczej – zauważa.

W pogoni za rekordami

Foto: GG Parkiet

Bardzo udany okres mają za sobą akcje Digital Network. Ich wycena w ciągu tylko ostatnich 12 miesięcy niemal się potroiła, a kurs ustanowił nowy rekord wszech czasów, przebijając we wrześniu poziom 400 zł. W ostatnich miesiącach inwestorzy chętniej jednak realizowali zyski, co częściowo skorygowało wypracowaną zwyżkę. – Za spektakularnym wzrostem kursu stoi przede wszystkim to, co inwestorzy lubią najbardziej, czyli szybko rosnące zyski. Według naszych szacunków skorygowany zysk na akcję w 2026 r. będzie 6,5-krotnie wyższy niż w 2022 r. – wskazuje Mikołaj Stępień, analityk DM BOŚ. Choć w jego ocenie fundamenty spółki pozostają bardzo solidne, to po silnych zwyżkach pole do kontynuacji wzrostów kursu jest ograniczone. – Perspektywy rozwoju Digital Network nadal oceniamy bardzo dobrze, a nasze prognozy trudno nazwać konserwatywnymi – zakładamy średnioroczny wzrost zysku netto o 17 proc. w najbliższych pięciu latach. Dlatego, o ile spółka nie będzie w stanie wyraźnie przebić naszych prognoz, potencjał do dalszych zwyżek kursu uważamy obecnie za ograniczony – wyjaśnia ekspert.

Foto: GG Parkiet

Powody do zadowolenia mogą mieć posiadacze akcji Dadelo. Tylko w 2026 r. akcje spółki zdrożały już ponad 60 proc. W ostatnich miesiącach kurs po raz pierwszy w historii przebił okrągły poziom 100 zł., a wycena całej spółki przekroczyła niedawno 1 mld zł. Dobra passa notowań dystrybutora jednośladów i akcesoriów rowerowych wpisuje się w bardzo udany pod względem wyników okres dla firmy, która nie przestaje zaskakiwać rynku imponującym tempem wzrostu biznesu. Kontynuacja imponującego wzrostu Dadelo to efekt rozbudowy oferty produktowej i rozwoju sprzedaży w modelu omnichannel (sprzedaż online wspierana salonami stacjonarnymi), co przekłada się na rosnące udziały w krajowym rynku. Zarząd firmy ma apetyt na więcej. Ryszard Zawieruszyński, prezes Dadelo przyznał na ostatniej konferencji wynikowej, że wypracowanie ok. 700 mln zł przychodów w 2026 r. i osiągnięcie 1 mld zł przychodów w 2027 r. jest w zasięgu kierowanej przez niego firmy. Pozytywnym sygnałem dla pozostałych uczestników rynku jest także postawa samego prezesa, który zdaje się dostrzegać dobre perspektywy kierowanej przez siebie spółki i od dłuższego czasu zwiększa zaangażowanie w firmie, skupując regularnie kolejne pakiety akcji.

Wyniki wsparciem dla notowań

Foto: GG Parkiet

Na celowniku kupujących od dłuższego czasu są akcje Compu. Walory działającej w branży IT firmy od kilku lat poruszają się w trendzie wzrostowym – tylko w 2026 r. zyskały blisko 70 proc. Spółka przyciąga inwestorów efektownie poprawiającymi się wynikami, co ma w dużej mierze związek ze zwiększeniem wydatków firm i instytucji na cyberbezpieczeństwo. Firma jest też jednym z beneficjentów SAFE, co dodatkowo wzmocniło zainteresowanie rynku jej walorami. Grupa pozyskała w ramach programu S kontrakty na łącznie 1,18 mld zł wraz z opcjami dodatkowymi (dwa w ramach konsorcjum, którego spółka zależna Enigma jest liderem). – Comp podpisał trzy kontrakty w ramach programu SAFE o łącznej wartości netto 1,18 mld zł (z uwzględnieniem dodatkowych opcji), których realizacja odbędzie się w latach 2027–30. Zakładamy w przypadku tych kontraktów znacząco wyższe marże niż realizowane historycznie przez segment IT Compu i tutaj liczymy na wsparcie dużego udziału własnych rozwiązań kryptograficznych- wyjaśnia Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ.

Foto: GG Parkiet

Rynek zdaje się znów pokładać duże nadzieje w akcjach Toyi, które po wiosennej korekcie wróciły do kontynuacji trendu wzrostowego, wyznaczając w ostatnich tygodniach nowe kilkuletnie maksima. Spółka ma za sobą rekordowy II kwartał pod względem wyników i perspektywę ich dalszej poprawy w III kwartale i w całym 2027 r. – Spodziewamy się kontynuacji pozytywnych tendencji. Grupa posiada duży zapas towarów oraz umiejętnie operuje polityką cenową, co umożliwia osiąganie wysokich marż. Naszym zdaniem, zakup magazynu w Żabiej Woli pozwoli na obniżenie kosztów składowania towarów w Polsce o 5–7 mln zł w skali roku – wskazuje Dariusz Nawrot, analityk Noble Securities. W połowie 2027 r. spodziewa się umorzenia akcji własnych skupionych w czerwcu br., co w połączeniu z akcjami umorzonymi w sierpniu br., będzie skutkować wzrostem zysku na akcję o 15 proc.

Foto: GG Parkiet

W przypadku Atalu tegoroczna zwyżka sięgająca 20 proc. nie wygląda zbyt okazale, ale na tle pozostałych deweloperów, którzy w większości w tym roku rozczarowują pod względem stóp zwrotu, jest to wynik warty odnotowania. Stoją za tym oczekiwania związane z dalszą poprawą zysków. Spółka weszła w bardzo udany okres, czego potwierdzeniem były wyniki I półrocza, głównie ze względu na znaczący wzrost liczby przekazanych lokali. – Prognozujemy, że zysk netto spółki w III kwartale wyniesie 153,9 mln zł, co oznacza wzrost o 107,8 proc. r./r., przede wszystkim dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży oraz poprawie marży brutto względem analogicznego okresu 2025 r. Oczekiwana poprawa marży wynika przede wszystkim z nieco korzystniejszej struktury przekazań lokali w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.– wyjaśnia Cezary Bernatek, analityk Erste Group.