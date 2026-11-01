W 2024 r. dynamika wyhamowała do zaledwie 1,4 proc., ale w 2025 r. znów przyspieszyła - do ponad 47 proc. W tym roku wzrosty są kontynuowane. WIG zaczynał styczeń od 120 tys. pkt. W ostatnich dniach oscyluje w okolicach 159-160 tys. pkt. Przeważają opinie, że hossa na GPW jeszcze się nie skończyła, ale w krótkim terminie eksperci zalecają ostrożność.

Reklama Reklama

Analogiczne wnioski płyną również z najnowszego odczytu Indeksu Nastrojów „Parkietu” - zarówno wobec rynku krajowego, jak i amerykańskiego. W odniesieniu do tego ostatniego optymizm jest nawet nieco większy niż wobec GPW.

Perspektywy dla rynków akcji są mieszane. Nie brak argumentów za dalszymi wzrostami (zyski spółek rosną), ale lista czynników ryzyka też jest długa. Zawirowania geopolityczne windują ceny ropy i surowców, zwiększając presję inflacyjną, co z kolei zwiększa przestrzeń do podwyżek stóp procentowych (hamowanie gospodarek). Taki scenariusz oznacza wzrost awersji do ryzyka, czyli dla rynków akcji jest niekorzystny.