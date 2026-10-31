Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega efekt Halloween.

Co okazują badania dla światowych giełd.

Czy zjawisko występuje też na GPW.

Czy wspomoże trwającą hossę.

Hossa na GPW trwa już ponad cztery lata. W samym 2026 r. WIG wzrósł o jedną trzecią i obecnie oscyluje w okolicach 160 tys. pkt. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy wzrosty będą kontynuowane. Sezonowość temu sprzyja.

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Czym jest efekt Halloween

Efekt Halloween w badaniach klasycznie definiowany jest w ten sposób, że stopy zwrotu na giełdach w okresie od początku listopada do końca kwietnia są średnio rzecz biorąc wyższe niż w drugiej połówce roku, czyli od maja do października („sell in May”).

– O ile nasz WIG lub WIG20 w tym roku najwyraźniej niezbyt przejęły się tą historyczną prawidłowością, entuzjastycznie bijąc rekordy, to już w przypadku mniejszych spółek (sWIG80) okres od maja jest w tym roku rzeczywiście dość słaby. I właśnie w tym segmencie widać większą przestrzeń do poprawy w kolejnych 6 miesiącach na bazie zależności statystycznych – mówi Tomasz Hońdo, starszy analityk Quercus TFI. Zwraca też uwagę, że od połowy maja w zasadzie w miejscu stoi amerykański Nasdaq-100. W tym roku na efekt Halloween nakłada się cykl polityczny w USA: po zniknięciu niepewności związanej z wyborami połówkowymi na początku listopada, potem indeksy z reguły ruszały w górę.

Również Mikołaj Sobierajski, analityk XTB potwierdza, że okres od listopada do kwietnia statystycznie przynosił na rynkach akcji lepsze stopy zwrotu niż miesiące letnie, kiedy aktywność inwestorów i obroty często słabły.

– Tym razem schemat został jednak odwrócony. To właśnie latem polskie indeksy biły historyczne rekordy, a WIG20 wspiął się na poziomy niewidziane od dwóch dekad. Po tak mocnych wzrostach trudno zakładać, że sama sezonowość wystarczy do uruchomienia kolejnej fali zwyżek – uważa ekspert XTB. W jego ocenie scenariuszem bazowym na końcówkę roku jest konsolidacja na GPW, z niewielką przewagą strony popytowej. Po tak silnym rajdzie część inwestorów będzie skłonna realizować zyski, a do kolejnej fali zwyżek potrzebne będą nowe impulsy. Nie oznacza to jednak końca hossy. Bardziej prawdopodobne jest wyhamowanie tempa wzrostów niż odwrócenie trendu.

– Pewnym impulsem dla rynków mogą być wyniki wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Gdy opadnie niepewność polityczna, inwestorzy mogą wrócić do kupowania akcji, choć wiele będzie zależało od wpływu wyników wyborów na oczekiwania dotyczące amerykańskiej gospodarki i polityki handlowej. Nie traktowałbym jednak efektu Halloween jako automatycznego sygnału do zakupów – zastrzega

Rzut oka na liczby

Badania potwierdzają istnienie efektu Halloween. Największy zbiór danych pod lupę wzięli Beniamin Jacobsen i Cherry Zhang, którzy prześwietlili ponad sto giełd i okres – dla niektórych rynków – nawet ponad 300 lat. Z ich obliczeń wynika, że od listopada do końca kwietnia stopa zwrotu sięga 5,1 proc., a od maja do października jest niższa o 4 pkt. proc. i wynosi zaledwie 1 proc. Efekt Halloween wystąpił w 81 ze 108 krajów.

Nasza redakcja wzięła pod lupę lokalny rynek. Wnioski? Dane z GPW wpisują się w globalne statystyki. Przeanalizowaliśmy zachowanie WIG od 1991 r. do teraz. W sumie mamy 36 okresów letnich i 35 jesienno-zimowych. Okresów letnich z dodatnią stopą zwrotu było 19, czyli prawie 53 proc. wszystkich analizowanych. W grupie okresów jesienno-zimowych jest dużo lepiej: WIG urósł 25 razy (ponad 71 proc. z wszystkich analizowanych). Okresów jesienno-zimowych z dodatnią stopą zwrotu było o niemal jedną trzecią więcej niż letnich.

Średnia stopa zwrotu WIG z okresu jesienno-zimowego wynosi 12,2 proc. i jest o 2,1 pkt. proc. wyższa niż z letniego, kiedy to wynosi 10,1 proc.

Notowania WIG cechują się dużą zmiennością (charakterystyczną dla rynków rozwijających się), dlatego bardziej miarodajnym wskaźnikiem niż średnia jest mediana niwelująca wpływ wartości skrajnych. Ona jeszcze lepiej pokazuje istnienie efektu Halloween na GPW. Z naszych szacunków wynika, że mediana stopy zwrotu z okresów jesienno-zimowych wynosi prawie 11 proc., a z letnich niespełna 3,4 proc., czyli mamy różnicę przekraczającą 7 pkt. proc.

Sprawdziliśmy również, które okresy na warszawskiej giełdzie cechuje większa zmienność. Różnica jest bardzo duża. Odchylenie standardowe, czyli klasyczna miara zmienności, w okresach maj–październik jest znacząco wyższe niż dla czasu jesienno-zimowego (55 proc. vs. 23 proc.).

Skąd ta sezonowość

Istnienie efektów sezonowych jest niewygodnym tematem na rynkach finansowych. Zaprzecza hipotezie rynków efektywnych, zgodnie z którą ceny aktywów finansowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje na ich temat. Praktyka pokazuje jednak, że anomalie występują. Tym częściej, im rynek mniej rozwinięty.

Nie należy jednak doszukiwać się tu tajemniczych przesłanek. I tak np. za efektem Halloween stoją konkretne powody składające się na sumę mniejszych efektów, takich jak efekt stycznia będący pokłosiem optymalizacji podatkowej, przemodelowania portfeli przez fundusze czy aktualizacji wycen wynikających z nowych, wyższych szacunków spółek i analityków na kolejny rok.

Zjawiska kalendarzowe warto mieć na uwadze, ale kluczem do długoterminowej inwestycji powinna być dobra selekcja – wybieranie spółek transparentnych, o solidnych fundamentach biznesowych, dzielących się zyskiem z akcjonariuszami i działających w perspektywicznych branżach i relatywnie tanich. Sęk w tym, że takie na GPW znaleźć jest już coraz trudniej.