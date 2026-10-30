Indeksy warszawskiej giełdy w 2026 r. kontynuują dobrą passę, wchodząc niedawno w piąty rok hossy. W tym tygodniu WIG wspiął się powyżej 161 tys. pkt., poprawiając tegoroczną stopę zwrotu do około 37 proc. Kolejny rok zwyżek sprawił, że wyceny wielu spółek z krajowego parkietu są dużo mniej atrakcyjne niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Co więcej, nie brakuje firm, gdzie potencjał jest już na wyczerpaniu.

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Foto: Parkiet

Spółki z WIG20 mają największy problem

Bazując na wycenach z aktualnych rekomendacji biur maklerskich, można stwierdzić, że najwięcej spółek, które wyczerpały swój potencjał jest w indeksie WIG20. Niemal co druga spółka jest aktualnie notowana powyżej średniej z cen docelowych zawartych w raportach analitycznych. Lepiej pod tym względem wygląda sytuacja w segmencie spółek o średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, gdzie jedynie co szósta spółka jest przewartościowana. W przypadku małych firm sytuacja jest mniej jednoznaczna. Można tu znaleźć zarówno atrakcyjnie wyceniane spółki, jak i takie, których akcje w odniesieniu do rekomendacji można uznać za drogie, ale raporty analityczne nie obejmują wszystkich firm z tego segmentu.

Foto: Parkiet

– Dotychczasowy trend na GPW w dużej mierze zawdzięczamy największym spółkom, które skutecznie przyciągały kapitał zagraniczny. W przypadku części z nich wzrosty mają solidne uzasadnienie w wynikach finansowych, ale nie można tego powiedzieć o całej GPW. Szeroki rynek jest znacznie bardziej zróżnicowany, a wiele mniejszych przedsiębiorstw nie dysponuje równie mocnymi fundamentami. Dlatego nie oczekiwałbym, że wszystkie segmenty rynku będą nadal rosły w podobnym tempie – uważa Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

Foto: Parkiet

Warto jednak zauważyć, że wiele spółek broni się rosnącymi zyskami i perspektywą ich dalszej poprawy. Część firm, które dziś wydają się być przewartościowane ma więc szansę obronić swoje wyceny, w których nierzadko są uwzględnione niemałe oczekiwania związane z dalszą poprawą. Dla uzasadnienia aktualnych poziomów cenowych na giełdzie, nierzadko już dość wyśrubowanych, konieczna będzie poprawa raportowanych wyników, poparta najlepiej optymistycznymi oczekiwaniami ich zarządów na kolejne okresy. Dlatego istotny będzie trwający już sezon publikacji raportów za III kwartał 2026 r., po którym, jak co kwartał, można spodziewać się rewizji wycen w rekomendacjach.

Foto: Parkiet

Mniej atrakcyjne po efektownym odbiciu

Niemal od początku hossy główną lokomotywą WIG20 są banki, które należą do ulubionych spółek inwestorów zagranicznych, a jednocześnie przemawiały za nimi solidne fundamenty, jak np. poprawiające się wyniki i atrakcyjne dywidendy. Jednocześnie oczekiwania związane z dalszą ścieżką stóp procentowych ułożyły się w bardzo korzystny scenariusz dla sektora. Efektowny wzrost notowań banków w 2026 r. spowodował, że wiele pozytywnych czynników już zostało uwzględnionych w wycenach. Analitycy jednak całkowicie nie skreślają tego sektora. – Wzrost stóp przy wciąż dobrej akcji kredytowej napędzanej inwestycjami publicznymi oraz oddalenie się kolejnego podatku czy wzrostu stawki podatkowej powinny sprzyjać kursom banków. Największe obecnie ryzyko, poza, oczywiście, sytuacją na giełdach światowych to nadejście 2027 r. przy rosnących szansach opozycji na objęcie władzy. Taki scenariusz nie spodobałby się inwestorom zagranicznym, czego wyrazem byłaby wyprzedaż akcji polskich, w tym banków – wskazuje Marcin Materna, dyrektor biura analiz rynków kapitałowych BM Banku Millennium. Biura maklerskie podchodzą jednak bardzo selektywnie do sektora. Z aktualnych rekomendacji wynika, że najmniej atrakcyjnie wyglądają akcje ING Banku Śląskiego, Millennium i mBanku. Jednocześnie potencjał wzrostowy nadal oferują PKO BP, Pekao, Alior czy BNP Paribas BP.

Foto: Parkiet

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Wśród spółek z indeksu WIG20 po ostatnich zwyżkach mniej atrakcyjnie wygląda Allegro. Notowania spółki dopiero w tym roku wróciły na wzrostową ścieżkę. Istotnym paliwem do odbicia w górę okazało się zdjęcie tzw. nawisu podaży, czyli wyeliminowanie ryzyka związanego z potencjalną sprzedażą kolejnych pakietów akcji po upłynnieniu istotnych pakietów akcji przez ostatnie fundusze będące w akcjonariacie. Od czasu IPO i debiutu w końcówce 2020 r. fundusze aż 10-krotnie pozbywały się akcji Allegro w ramach ABB, co wyraźnie ciążyło kursowi. Akcje Allegro od dołka z tegorocznej wiosny już zdążyły podwoić wartość i mogą pochwalić się najwyższą stopą zwrotu w tym roku wśród spółek z indeksu WIG20. W czwartek kurs przebił okrągły poziom 60 zł. Tak wysoko, jak obecnie papiery Allegro nie były wyceniane przez rynek od ponad pięciu lat. – W naszej ocenie wycena pozostaje względnie atrakcyjna, pomimo silnego wzrostu kursu. Wskaźnik EV/EBITDA nadal mieści się w historycznie obserwowanym przedziale, choć jest wyższy niż w latach 2024–2025 – zauważa Jakub Zamorski, analityk DM BDM. Jednocześnie wyjaśnia, że kluczowe dla kontynuacji odbicia pozostanie utrzymanie wysokiej dynamiki GMV i poprawa rentowności części zagranicznej biznesu, przy sprzyjającej koniunkturze konsumenckiej i stabilnej inflacji. – Istotny potencjał dostrzegamy w ekspansji zagranicznej. Allegro koncentruje się obecnie na pozyskiwaniu klientów i budowaniu skali działalności, a nie maksymalizacji bieżącej rentowności. Spółka zakłada osiągnięcie progu rentowności zagranicznej części biznesu w 2029 r. Dodatkowym wsparciem mogą być regulacje UE ograniczające przewagę cenową chińskich platform, w tym obowiązujące od lipca 2026 r. cło 3 EUR za pozycję taryfową w małych przesyłkach. Istotna pozostaje również kontynuacja buybacku – wylicza.

Foto: Parkiet

Ciekawie wygląda sytuacja w sektorze energetycznym, gdzie w tym roku najlepiej radziły sobie akcje PGE , wypracowując najbardziej okazałą stopę zwrotu. Po tym odbiciu analitycy mniej łaskawie spoglądają na spółkę, wskazują na jej wymagającą wycenę. – PGE była naszym faworytem w poprzednich miesiącach, ponieważ oczekiwaliśmy (i nadal oczekujemy) znacząco wyższej dynamiki EBITDA w br. niż w Tauronie czy Enei. Jednak ostatnio kurs akcji PGE zachowywał się znakomicie i naszym zdaniem zdyskontował wiele pozytywnych czynników – zauważa w najnowszym raporcie Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ. Ponadto wskazuje, że tegoroczny poziom EBITDA może się okazać wymagającym progiem dla przyszłego roku. – W 2026 r. wyniki segmentu grzewczego były znakomite ze względu na ciężką zimę, w II i III kwartale segment generacji korzystał na wyłączeniach elektrowni Kozienice (Enea) i Jaworzno (Tauron), a segmenty OZE i produkcji energii z wykorzystaniem gazu notowały doskonałe wyniki całoroczne – wyjaśnia.