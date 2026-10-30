Polskie banki miały oczywiście chwile słabości w mijającym miesiącu, ale ostatnie dni były dla nich bardzo udane, a kolejne rekordy głównych indeksów to przede wszystkim zasługa właśnie kredytodawców. W Europie inwestorzy wobec sektora finansowego są bardziej grymaśni.

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WIG-banki już blisko rekordu

Dla krajowych banków ten tydzień będzie najlepszy od dawna. Gwiazdą jest szczególnie mBank. Wzrost kursu jego akcji przekracza w tym tygodniu 20 proc.! Co takiego zmieniło się w postrzeganiu banków? Szerzej warto oczywiście wspomnieć o zainteresowaniu polskimi bankami międzynarodowych grup, ale bezpośrednio na wyobraźnię inwestorów działa pomyślny sezon wyników za III kwartał i obiecujące prognozy na przyszły rok. Jak wskazał zarząd mBanku przy prezentacji wyników, przychody w 2027 r. mają rosnąć szybciej niż koszty, a zysk netto ma być wyraźnie wyższy niż w 2026 r. Nic więc dziwnego, że w połowie tygodnia kurs akcji mBank wybił się na najwyższy poziom w historii, a w czwartek kontynuował umocnienie o niemal 4 proc. W efekcie mBank był już 57 proc. na plusie od początku roku. A jak radzi sobie główny benchmark?

Foto: Parkiet

WIG-banki przy 1,4-proc. wzroście w czwartek plasował się znów 47 proc. ponad zamknięciem 2025 r. Znów, bo indeks sektora finansowego jest wciąż jeszcze nieco pod szczytem wyrysowanym pod koniec września. To nieprzypadkowa data. Od końca września widać narastającą słabość banków europejskich. Indeks skupiający 600 tego typu firm ze Starego Kontynentu osunął się w ciągu miesiąca o niemal 10 proc. Jeszcze do końca poprzedniego tygodnia podobną słabością wykazywał się krajowy WIG-banki, ale ostatnie dni wymazały większość spadków. WIG-banki żwawo zmierza w kierunku wrześniowego szczytu, gdzie powinien stoczyć walkę o powrót do głównego trendu.

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A czy polskie banki mogą sobie dalej dobrze radzić bez wsparcia z rynków zagranicznych? W najnowszym raporcie Trigon DM wskazał, że otoczenie dla sektora pozostaje wyjątkowo korzystne. Analitycy zwrócili uwagę na przyspieszenie wzrostu akcji kredytowej, przesunięcie do góry krzywych stóp procentowych i wysokie rentowności obligacji, co ogółem wspiera marże odsetkowe banków. Trigon DM zachowuje jednak neutralne nastawienie do krajowego sektora bankowego, wskazując przede wszystkim na ryzyka polityczne, związane ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i ewentualnymi pomysłami zwiększenia obciążeń dla instytucji finansowych. Przypomnijmy – w tym roku banki obowiązuje 30-proc. stawka podatku CIT, natomiast w przyszłym roku ma to być 26 proc. Od 2028 r. CIT ma spaść do docelowego poziomu 23 proc.

Co ciekawe, za bardziej atrakcyjne od części polskich banków Trigon DM uznaje na dziś banki regionalne Europy Środkowej, w szczególności Erste Group, OTP oraz Komerční banka. W Polsce pozytywnie analitycy patrzą na BNP Paribas Bank Polska oraz Alior Bank, a ostrożnie m.in. na ING BSK oraz mBank.

Foto: Parkiet

Europa w kratkę

Banki w Europie również prezentują mocne wyniki, często lepsze od oczekiwań, ale inwestorzy pozostają ostrożni. Jak podaje agencja Reuters, wyniki opublikowane w ostatnich dniach złagodziły część obaw o spowolnienie dynamiki zysków, jednak nie rozwiały ich w pełni. Banki w Europie od 2024 r. notują rekordowe zyski dzięki wysokim stopom procentowym, a to podniosło poprzeczkę oczekiwań. Pytanie, czy tak dobre dynamiki wzrostów mogą być do utrzymania w kolejnych kwartałach. Przykładowo BNP Paribas odnotował w III kwartale wzrost zysku netto o 14 proc., do 3,46 mld euro, wobec prognoz na poziomie 3,23 mld euro. Wynik wsparła przede wszystkim silna działalność na rynku akcji. Bank ogłosił też skup akcji własnych o wartości 1,3 mld euro i zapewnił, że rosnące rentowności francuskich obligacji nie mają dla niego dużego znaczenia. Deutsche Bank zwiększył zysk o 2 proc. rok do roku i również pobił prognozy, a jego akcje zyskały w dniu publikacji wyników 3,4 proc. Pozytywnie zaskoczył Standard Chartered, który po wynikach znacznie lepszych od oczekiwań podniósł cele dotyczące przychodów i rentowności. Jego akcje zdrożały o 3,7 proc.

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Santander osiągnął wzrost zysku bazowego o 19 proc., do 3,85 mld euro, głównie dzięki przejętym bankom w Wielkiej Brytanii i USA. Zysk raportowany spadł jednak o 2 proc., do 3,43 mld euro, po uwzględnieniu odpisów i kosztów restrukturyzacji związanych głównie z przejęciem amerykańskiego Webster. Wyniki obciążyła Brazylia, gdzie zysk spadł o 15 proc., a rezerwy na potencjalne straty wzrosły o 23 proc. Zaniepokojenie inwestorów wzbudziło zwycięstwo wyborcze dotychczasowego prezydenta Luli. Po jego zwycięstwie real silnie osłabł, a giełda w São Paulo zanurkowała o kilkanaście procent. Akcje Santandera spadały w dniu publikacji wyników o 4,2 proc.

Reakcje rynku były w tym dniu zróżnicowane: UBS, którego wyniki były zgodne z prognozami, stracił 1,1 proc., a europejski indeks banków pozostał praktycznie bez zmian. Wcześniej, we wtorek, akcje HSBC spadły o ponad 5 proc. po słabszym od oczekiwań wzroście przychodów. Analitycy wskazywali wtedy na rosnącą konkurencję o depozyty i słabnące przychody odsetkowe, co może oznaczać, że korzyści ze stóp procentowych zaczynają się wyczerpywać.

Według Reutersa słabsze zachowanie europejskich banków w ciągu ostatniego miesiąca wymuszają obawy o ekspozycję banków na dług państw strefy euro oraz osłabiające się perspektywy gospodarcze, a dodatkowo niepewność związana z wojną w Iranie, która komplikuje prognozy dotyczące inflacji i stóp procentowych.