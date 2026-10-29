Z tego artykułu dowiesz się: Jakie sygnały z rynku na nowo rozbudziły optymizm inwestorów wobec firm z sektora AI.

Co może zagrozić rentowności inwestycji w infrastrukturę dla sztucznej inteligencji.

Kto, oprócz producentów półprzewodników, zarabia na rosnącym znaczeniu sztucznej inteligencji.

Dlaczego tradycyjne koncerny zmieniają swój wizerunek i przenoszą się na giełdę technologiczną.

Nasdaq Composite zaczął środową sesję od lekkiej zwyżki. Przez poprzednie dwie sesje zyskał łącznie 2 proc. Do rekordu z 6 października wciąż mu brakowało w środę prawie 4 proc., ale od początku roku zyskał około 14 proc. Tymczasem koreański indeks KOSPI wzrósł w środę aż o 6,6 proc. Papiery koncernu SK Hynix, jednego z czołowych producentów układów pamięci, zyskały prawie 8 proc. To stało się impulsem już w handlu przedsesyjnym do zwyżek amerykańskich producentów czipów. Papiery koncernu Micron zyskiwały 4 proc., a akcje AMD drożały o 2 proc. Inwestorzy czekali też na publikację po sesji wyników Alphabetu i Microsoftu.

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– Większość korekty jest już za nami. Byliśmy w trybie korekty przez cztery lub pięć miesięcy i myślę, że rynek to już odpowiednio przetrawił – stwierdził w rozmowie z CNBC Mike Willson, główny strateg ds. akcji amerykańskich w Morgan Stanley.

Koniec obaw o AI?

Wyniki SK Hynix ucieszyły inwestorów, m.in. dlatego, że spółka powiększyła siedmiokrotnie zysk, który okazał się lepszy od prognoz. Miała w trzecim kwartale 83,3 bln wonów (62,5 mld USD) zysku operacyjnego. Ponadto ujawniła plany przekazania akcjonariuszom dodatkowych około 45 mld USD, w ramach dywidend i skupu akcji własnych. Jej wyniki nieco uspokoiły rynek, co do popytu na komponenty związane z rozbudową infrastruktury dla sztucznej inteligencji. SK Hynix należy do grupy największych beneficjentów gorączki AI, dostarczając pamięci o wysokiej przepustowości dla takich firm jak Nvidia, a jednocześnie czerpiąc zyski z gwałtownie rosnących cen tradycyjnych układów pamięci.

– Inwestorzy zadawali sobie pytania zarówno o trwałość popytu na rozwiązania AI, jak i o to, jak duża część zysków trafi ostatecznie do akcjonariuszy. Dzisiejszy komunikat pomaga rozwiać obie te obawy – zwrócił uwagę Jung In Yun, prezes firmy Fibonacci Asset Management Global.

„Ostatnia wyprzedaż w segmencie spółek związanych z AI zderza się ze świetnymi wynikami finansowymi, co ponownie tchnęło życie i pewność siebie w sektor technologiczny” – napisała Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB. Jej komentarz powstał jeszcze przed wieczorną decyzją Fedu oraz wynikami Microsoftu i Alphabetu. „Wyniki te mogą zdecydować o tym, czy hossa w sektorze technologicznym i AI ma jeszcze potencjał do wzrostu. Jakiekolwiek oznaki braku sukcesu w monetyzacji inwestycji lub spowolnienia wydatków inwestycyjnych (CAPEX) mogą mieć poważne konsekwencje dla spółek z branży AI” – dodała Brooks.

Problem z mocami

– Największym ryzykiem dla sztucznej inteligencji będzie nadwyżka mocy obliczeniowej – wskazuje Alan Witczak, zarządzający funduszami VIG C-Quadrat TFI. Zwraca on uwagę, że poprawia się rentowność spółek softwarowych, które z pomocą AI osiągają lepszą wydajność na pracownika. Jednocześnie utrzymują się wysokie koszty finansowania neocloudów (spółek rozwijających moc obliczeniową w chmurze dla sztucznej inteligencji), ale rosną też stawki za moc obliczeniową, a koszt AI (licząc w stosunku do zadań) mocno spada. – Modele same się doskonalą, a ich efektywność rośnie szybciej, niż jesteśmy w stanie to wykorzystać – wyjaśnia Witczak. To może uderzać w opłacalność inwestycji związanych z infrastrukturą AI. Zarządzający funduszami VIG C-Quadrat TFI zwraca jednak uwagę, że hossa sztucznej inteligencji dotyczy nie tylko spółek półprzewodnikowych oraz zaangażowanych w rozbudowę infrastruktury AI. Będą z niej też korzystały firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję do swojej codziennej pracy, a także spółki surowcowe, zyskujące na popycie kreowanym przez budowę infrastruktury AI.

Coraz więcej spółek stara się też pokazywać inwestorom jako firmy technologiczne. Giełdzie Nasdaq udało się dzięki temu pozyskać takie firmy jak General Motors, Walmart czy Hilton Worldwide Holdings, odbierając konkurencji w ciągu ostatniego roku spółki o łącznej kapitalizacji rynkowej przekraczającej 1 bln USD. General Motors chce wejść do indeksu Nasdaq-100. Ów koncern motoryzacyjny stara się pozycjonować jako przedsiębiorstwo stawiające na nowoczesne technologie, wpisujące się w rozwój jazdy autonomicznej i pojazdów elektrycznych.