Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki na listopad poleca DM BOŚ.

Które mogą radzić sobie gorzej niż rynek.

Jak wypadną wyniki za III kwartał.

Jakie są perspektywy dla GPW.

AB, Action, Answear, Asbis, Atrem, CD Projekt, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Enea, Grupa Pracuj, Inter Cars, LPP, mBank, Modivo, Orlen, PKO BP, Vercom i Voxel - to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie (sporządzonym 19 października i dystrybuowanym po raz pierwszy 19 października o godzinie 18.15). Zdaniem ekspertów są to spółki, które w nadchodzącym miesiącu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

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Jakie nowe spółki są w raporcie DM BOŚ?

W raporcie widać duże roszady względem poprzedniej edycji. Na listę spółek, których kurs może się zachować lepiej od rynku, analitycy wpisali mBank, Answear, Inter Cars, CD Projekt i Dom Development. Natomiast usunęli z niej Cloud Technologies, Decorę, Toyę i PGE.

Do listy spółek, których kurs może się zachowywać gorzej od rynku, analitycy dodali natomiast Bank Handlowy i nie wycofali żadnej spółki. Obecnie na tej liście są cztery – oprócz wspomnianego już Banku Handlowego są to Alior Bank, Arctic Paper i JSW.

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł wyższy o 2,4 pkt. proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 5,7 proc. wobec wzrostu WIG o 3,3 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 53,4 proc. wobec 35,4-proc. wzrostu WIG, co oznacza wynik lepszy o 18 pkt. proc.

Jakie wyniki pokażą spółki za III kwartał

W III kwartale 2026 r. analitycy prognozują odpowiednio 23-proc. i 17-proc. wzrost rok doroku zbiorczych znormalizowanych zysków operacyjnych i zysków netto spółek, które pokrywają.

Eksperci podkreślają, że dwa sektory „wagi ciężkiej” - paliw i bankowy – prawdopodobnie miały istotny wpływ na zbiorcze zyski (pierwszy pozytywny, drugi negatywny). Po ich wyłączeniu dynamika zysków w ujęciu rok do roku dla pozostałego podzbioru spółek powinna wynieść 22 proc. na poziomie operacyjnym i 27 proc. na poziomie wyniku netto.

W III kwartale odpowiednio około 60 proc. i 58 proc. spółek powinno wykazać poprawę powtarzalnych zysków operacyjnych i netto w ujęciu rok do roku. Byłaby to proporcja zbliżona do obserwowanej w II kwartale 2026 roku, ale na poziomie netto słabsza o 6 pkt. proc. niż w III kwartale 2025 r.

Do spółek, które mogą zaskoczyć pozytywnie wynikami za III kwartał eksperci zaliczają: AB, Action, Asbis, CD Projekt, MLP Group, mBank, Orange PL i Voxel.

Natomiast Arctic Paper, Creepy Jar, Dino, Eurocash i Śnieżka to spółki, których zyski mogą nieprzyjemnie zaskoczyć.

Jaka jest strategia DM BOŚ dla polskiego rynku?

Obecnie WIG oscyluje w okolicach 158 tys. pkt. Od początku roku zyskał niemal jedną trzecią. DM BOŚ w swojej strategii podkreśla, że stopę zwrotu polskiego rynku akcji od początku 2026 r. napędzała jego wysoka ekspozycja na banki, paliwa, energetykę i surowce, wspierana przez wzrost gospodarczy w kraju, wyniki spółek i wzrost mnożników wyceny. Z kolei zachowanie polskiego rynku względem MSCI EM od początku 2026 r. było determinowane przede wszystkim przez globalny czynnik związany z zachowaniem akcji spółek zapewniających ekspozycję na segment półprzewodników (lipcowa rotacja w kierunku spółek value, finansowych i energetycznych sprawiła, że Polska z rynku pozostającego w tyle za MSCI EM stała się rynkiem wyraźnie lepszym od rynków wschodzących).

Jakie są perspektywy? Z jednej strony atutem GPW jest fakt, że wyniki spółek powinny nadal wspierać rynek, inwestycje finansowane ze środków UE są silne, a krajowa baza oszczędności rośnie. Ale z drugiej strony wycena Polski na podstawie prognozowanych wyników jest już wyższa niż MSCI EM. Inwestorów niepokoić może też dynamika zadłużenia fiskalnego oraz brak ekspozycji GPW na perspektywiczne i wzrostowe sektory.