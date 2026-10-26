Ostatni tydzień przyniósł wyraźne pogorszenie obrazu części sektorów, choć nie zabrakło mocnych wyjątków. Najlepiej zachowała się informatyka (+4,29%), gdzie siła trendu wzrosła o 31 p.p., do +38%, a pozycja relatywna skoczyła aż o 1,07 σ, do +1,15 σ, co jest drugą najwyższą wartością w zestawieniu. Liderem pozostaje jednak odzież (+2,01%), utrzymująca maksymalną siłę trendu (+100%) i pozycję +1,31 σ. Mocne pozostają również gry (+2,32%), a dobrze trzymają się energia i motoryzacja.

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Foto: parkiet.com

Po drugiej stronie zdecydowanie wyróżnia się górnictwo. Indeks stracił aż 10,39 proc., siła trendu spadła o 62 p.p., do -85 proc., a pozycja relatywna o 0,90 σ, do -1,51 σ – najniższego poziomu na całej mapie. Zaskakująco słabo wypadły również media (-7,01 proc.). Jeszcze przed tygodniem wskazywaliśmy na próbę odbicia od ważnego wsparcia, tymczasem jego przełamanie, wraz ze spadkiem pozycji relatywnej o 1,12 σ, zwiększa ryzyko głębszej korekty. Słabo zachowały się także banki (-5,07 proc.), sektor spożywczy (-6,15 proc.) oraz chemia (-4,72 proc.), która z siłą trendu -100 proc. pozostaje najsłabsza pod tym względem.

Widoczne kilka tygodni temu oznaki poprawy na szerszej grupie sektorów nie przerodziły się więc w trwały powrót do długoterminowych wzrostów. Przeciwnie, na coraz większej liczbie wykresów pojawiają się sygnały sugerujące możliwość pogłębienia korekty.

Foto: parkiet.com

WIG – Górnictwo pogłębi spadki?

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się górnictwu. Kurs przełamał linię łączącą dołki z marca i lipca i obecnie testuje ważne wsparcie w okolicy 9300 pkt Jego przełamanie mogłoby otworzyć drogę do dalszego osłabienia, nawet w kierunku 7800 pkt Od góry kluczowym oporem pozostają okolice 11000 pkt Dopóki kurs nie wróci powyżej tego poziomu, przewaga pozostaje po stronie podaży.