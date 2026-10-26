Wiele giełdowych firm mocno wyczekuje IV kwartału, w którym mogą liczyć na dużo lepszą sprzedaż i, co za tym idzie, zyski. Które branże mogą liczyć na wynikowe żniwa?

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Handel stawia na święta

Ostatnie miesiące roku kalendarzowego to tradycyjnie bardzo udany okres dla handlu, który generuje większe wydatki konsumenckie niż inne okresy roku, z czego korzysta wiele spółek. W tym czasie następuje wyraźny sezonowy wzrost popytu, co ma związek z okresem wzmożonych przedświątecznych zakupów. Dodatkowo pomaga im mocno promowany przez branżę handlową Black Week i Cyber Monday. – Czwarty kwartał jest najistotniejszym okresem w roku dla segmentu handlu detalicznego i dystrybutorów elektroniki, jednak znaczenie tego kwartału różni się w zależności od konkretnych segmentów. Nakłada się tu efekt Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku, okres Black Friday i Black Week, niższej aktywności urlopowej, co sprzyja wyższemu ruchowi w sklepach – wskazuje Seweryn Żołyniak, analityk BM Banku Millennium. W przypadku spółek handlujących odzieżą i obuwiem wzrost obrotów w IV kwartale dodatkowo ma związek z wprowadzeniem do sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej. – W segmencie odzieżowym i obuwniczym wpływ kalendarzowego IV kwartału jest bardzo silny, a głównym czynnikiem jest wejście nowej kolekcji jesień–zima, która nie dość, że w tym kwartale sprzedawana jest w pełnych cenach (wyprzedaże zaczynają się z reguły w styczniu), to dodatkowo jej ceny są zauważalnie wyższe od kolekcji wiosna–lato. Końcówka roku jest więc bardzo istotna dla tego segmentu, a ruch jest dodatkowo podbijany przez Black Week i Święta – wyjaśnia. Zauważa, że z tego względu LPP i Modivo zdecydowały się wręcz na przesunięcie roku obrotowego o jeden miesiąc, aby IV kwartał ich roku obrotowego nie obejmował wyłącznie wysokomarżowych miesięcy, ale też wyprzedażowy styczeń, co bardziej „wygładza” wyniki i jest bardziej reprezentatywne.

Foto: GG Parkiet

Lista beneficjentów przedświątecznych zakupów jest znacznie dłuższa i obejmuje również sieci sklepów spożywczych i wyposażenia wnętrz czy dystrybutorów sprzętu elektronicznego. Korzystają na tym także spółki stawiające na sprzedaż internetową, jak np. Answear.com, oraz platformy e-handlu, jak np. Allegro. Z punktu widzenia wyników całorocznych ostatni kwartał roku jest kluczowy w przypadku dystrybutorów sprzętu komputerowego. – W elektronice, jubilerstwie (reprezentowanym na GPW przez VRG), wyposażeniu wnętrz (np. częściowo Sinsay z LPP i Pepco), zabawkach czy kosmetykach efekt również jest bardzo silny. Również część najważniejszych premier produktowych zbiega się z tym okresem – np. wrześniowe premiery iPhonów podbijają sprzedaż dystrybutorów elektroniki w całym IV kwartale – wyjaśnia analityk.

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Foto: GG Parkiet

Mocna końcówka roku

Oprócz firm handlowych świąteczną sezonowość bardzo mocno odczuwają też spółki spożywcze, np. producenci słodyczy, jak Wawel. Wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz ożywia się popyt na słodycze, a do tego idą Święta i Nowy Rok. Dla spółek z branży jest to najlepszy kwartał w ciągu całego roku pod względem przychodów. W przeciwieństwie do spółek handlujących odzieżą i obuwiem do udanych z reguły mogą zaliczyć także kolejny, pierwszy kwartał następnego roku. – Efekt IV kwartału występuje w segmencie spożywczym, choć nie jest tak silny jak w odzieży czy elektronice, co wynika z wyższych zakupów spożywczych w okresie przedświątecznym. Szczególnie wzmożony popyt występuje na słodycze, bakalie, dania gotowe czy artykuły premium – tłumaczy Seweryn Żołyniak. Jednym z największych beneficjentów sezonowego wzrostu popytu jest Ambra, będąca producentem win musujących i alkoholi. Spółka może być spokojna o wyniki za IV kwartał, który jest zawsze najlepszym okresem sprzedażowym w branży winiarskiej. Sprzedaż Ambry w tym okresie jest nierzadko nawet ponad dwa razy większa niż w pozostałych kwartałach, a zyski z uwagi na pozytywny efekt dźwigni operacyjnej nawet kilkukrotnie wyższe.

Foto: GG Parkiet

W miesiącach jesiennych wzrost popytu jest mocno zauważalny w wynikach Oponeo.pl, internetowego dystrybutora opon i innych akcesoriów samochodowych. Najwyższe przychody spółka uzyskuje bowiem w sezonie wymiany opon, który przypada na późną jesień i wiosnę. W tych okresach notuje też wysokie zyski, podczas gdy w pozostałych jest najczęściej pod kreską. Pod względem osiąganych przychodów i wyników najlepiej wypada ostatni kwartał roku.

Foto: GG Parkiet

Końcówka roku jest z reguły bardzo udanym okresem dla deweloperów mieszkaniowych, co ma związek z kumulacją przekazań mieszkań. Dużo lepsze na tle pozostałych kwartałów wyniki wykazywane w okresie trzech ostatnich miesięcy roku są efektem księgowania przychodów ze sprzedaży lokali. Przychody wykazywane są w momencie przekazywania mieszkania klientowi, czyli po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wysiłek, by dobrze wypaść, podejmują w końcówce roku spółki z branży budowlanej, co sprawia, że ostatni kwartał na ogół pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych okresów. – Czwarty kwartał zasadniczo jest najmocniejszy dla przychodów w branży budowlanej, mimo że w tym kwartale zaczyna się już zima. Wynika to m.in. ze specyfiki rozliczeń zaawansowania prac czy kumulacji fakturowania dla zamawiających publicznych, którzy zwykle wymagają takich działań przed zamknięciem roku – wyjaśnia Krzysztof Pado, analityk DM BDM. Ale dodaje, że w kwestii wyników sytuacja nie jest aż tak jednoznaczna.