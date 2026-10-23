Większej aktywności insiderów sprzyjało zakończenie okresu zamkniętego związanego z publikacją wyników za II kwartał i całe I półrocze 2026 r. Z komunikatów publikowanych przez spółki wynika, że osoby mające dostęp do informacji poufnych nieco chętniej pozbywały się akcji firm, z którymi są powiązane. Takie wnioski można wyciągnąć przynajmniej, jeśli chodzi o największe transakcje, które przeprowadzono w ostatnim czasie.

Reklama Reklama

Rekordowe wyceny zachęcają insiderów do sprzedaży akcji

Rosnące wyceny spółek, będące rezultatem trwającej już ponad cztery lata hossy na krajowym rynku akcji, sprawiają, że insiderzy chętniej decydują się na spieniężenie przynajmniej części posiadanych walorów. Tylko od początku 2026 roku indeks WIG zyskał około 36 proc., a licząc od dołka sprzed ponad czterech lat zwyżka przekracza już 250 proc., śrubując rekordy wszech czasów. W październiku po raz pierwszy w historii wzbił się ponad poziom 160 tys. pkt. W przypadku wielu spółek z krajowego parkietu stopy zwrotu wypracowane od początku tej hossy wyglądają bardziej okazale, stąd nie powinno dziwić, że przybywa chętnych do realizacji zysków.

Pod względem wartości akcji, które w ostatnim czasie zmieniły właściciela, prym wiodły transakcje przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), których w ostatnich miesiącach nie brakowało. Duzi akcjonariusze giełdowych spółek chętnie korzystają z możliwości upłynnienia większej liczby akcji w ramach ABB, zwłaszcza gdy mają pewność, że popyt inwestorów instytucjonalnych jest w stanie szybko wchłonąć dużą podaż, choć na ogół muszą liczyć się z większym lub mniejszym dyskontem w cenie sprzedaży. Największa transakcja, której stroną był przynajmniej jeden z insiderów, dotyczyła sprzedaży pakietu 32,3 mln akcji spółki Pepco Group. Spieniężył je w ramach ABB główny akcjonariusz, Ibex Retail Investments, po cenie 44 zł za sztukę, co daje wycenę za cały pakiet przekraczającą 1,4 mld zł. Przed transakcją Ibex posiadał 66,1 proc. akcji pozostających w obrocie, by po sprzedaży wspomnianego pakietu zejść do 59,8 proc. Moment na sprzedaż był niemal idealny, bo akcje właściciela sieci sklepów w wyniku trwającego niemal dwa lata odbicia odrobiły już straty z poprzednich lat, wychodząc na kilkuletnie maksima.

Nieco nieoczekiwanie po stronie sprzedających pojawił się Dariusz Stokowski, największy akcjonariusz i założyciel Digital Network, który poprzez należący do niego wehikuł Epicom postanowił zmniejszyć swoje zaangażowanie, co wywołało spore poruszenie na rynku. Transakcja objęła prawie 902 tys. akcji po cenie 290 zł, co oznacza, że zainkasował z ich sprzedaży ponad 261 mln zł. Przed transakcją Stokowski posiadał niecałe 2,3 mln akcji Digital Network, które dawały 49,76 proc. udziału w kapitale i głosach. Warto zauważyć, że sprzedaż pakietu sfinalizowano po cenie blisko 19 proc. poniżej ceny rynkowej. To jednak niewiele znaczący koszt w porównaniu ze skalą zwyżek akcji spółki, które miały miejsce od początku tej hossy. W ciągu nieco ponad czterech lat zwiększyły swoją wartość prawie 48-krotnie, przynosząc ich posiadaczom najbardziej okazałą stopę zwrotu w indeksie WIG.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Imponujące stopy zwrotu liderów czteroletniej hossy Dzięki trwającej już przeszło cztery lata hossie akcje najbardziej rozchwytywanych spółek przyniosły ich posiadaczom nawet czterocyfrowe stopy zwrotu.

Pokusie realizacji zysków uległ właściciel Auto Partnera, który w tym miesiącu upłynnił pakiet akcji o wartości 108 mln zł. ARR Turzyńska Fundacja Rodzinna, podmiot kontrolowany przez prezesa Aleksandra Góreckiego, sprzedał w ramach ABB 4 mln akcji spółki (3,06 proc. kapitału), po 27 zł za sztukę. Po rozliczeniu akcjonariusz będzie posiadał ok. 40,53 proc. akcji spółki. Akcjonariusz zobowiązał się do 540-dniowego okresu lock-up na pozostałe posiadane akcje po rozliczeniu transakcji. W tym roku akcje Auto Partnera pozytywnie wyróżniają się na tle całego rynku. Przed transakcją były wyceniane niemal dwukrotnie wyżej niż na początku stycznia tego roku. Rynek docenił efektowną poprawę wyników Auto Partnera będącą efektem rozbudowy sieci dystrybucji i ekspansji zagranicznej.

Obok sprzedaży dużych pakietów w ABB nie brakowało też mniejszych transakcji przeprowadzonych przez insiderów. Na sprzedaż kolejnych akcji zdecydowali się insiderzy z Develii. Prezes dewelopera Andrzej Oślizło oraz wiceprezes Paweł Ruszczak poprzez fundacje rodzinne spieniężyli we wrześniu i październiku walory o łącznej wartości nieco ponad 13 mln zł. Podobne transakcje kilkukrotnie miały już miejsce wcześniej – menedżerowie sprzedawali papiery nabyte w ramach programu motywacyjnego. W wyniku przeprowadzonych w ostatnich miesiącach transakcji właściciela zmienił również spory pakiet akcji Creotechu, który spieniężył prezes Grzegorz Brona. Dostał za niego ponad 8,5 mln zł. Z kolei akcje Mostostalu Zabrze o wartości ponad 9 mln zł upłynnił Krzysztof Jędrzejewski, przewodniczący rady nadzorczej firmy. Ponad 1,8 mln zł za sprzedaż akcji Creepy Jar otrzymał członek zarządu spółki Grzegorz Piekart. Na spieniężenie mniejszych wartościowo pakietów zdecydowali się także w ostatnim czasie insiderzy z m.in. Bumechu, Oponeo, Pekabeksu, Torpolu i Voxela.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Siedem scenariuszy dla giełd. Jeden najbardziej prawdopodobny Globalne rynki akcji w 2027 roku mogą kontynuować wzrosty, ale zyski spółek muszą rosnąć wystarczająco szybko, aby skompensować wyższy koszt kapita...

Co kupują insiderzy?

Nie brakowało także insiderów, którzy zdecydowali się na zakupy. Pozytywnym sygnałem dla pozostałych uczestników rynku może być postawa prezesa Dadelo Ryszarda Zawieruszyńskiego, który zdaje się dostrzegać dobre perspektywy kierowanej przez siebie spółki i od dłuższego czasu zwiększa swoje zaangażowanie w firmie, skupując kolejne pakiety akcji. Aktywny był we wrześniu, nabywając akcje warte ponad 1,6 mln zł. Była to kontynuacja zakupów, które rozpoczął już wcześniej. W wyniku przeprowadzonych tylko od początku bieżącego roku transakcji poprzez fundację rodzinną, jak i bezpośrednio, nabył ok. 137 tys. akcji spółki za łączną kwotę ponad 10 mln zł. Dzięki tym zakupom zwiększył udział do 8,46 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, będąc drugim, po Oponeo, największym akcjonariuszem Dadelo.

Do aktywnych od dłuższego czasu insiderów można także zaliczyć członków zarządu Cyber_Folks, którzy w ostatnich miesiącach zintensyfikowali zakupy. Z powakacyjnych komunikatów spółki wynika, że po stronie kupujących byli zarówno sam prezes Jakub Dwernicki, który na zakupy wydał niemal 1,3 mln zł, jak i członkowie zarządu skupujący mniejsze pakiety. Mniejsze zakupy insiderów było widać w przypadku akcji takich spółek, jak m.in. Herkules, PGE, PTWP, Newag czy Trans Polonia.