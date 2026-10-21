Z tego artykułu dowiesz się: Jak sztuczna inteligencja, która była motorem wzrostu dla rynków wschodzących, zaczyna wpływać na ich osłabienie.

Które giełdy przejęły rolę liderów wzrostu od azjatyckich spółek technologicznych i jak na tym tle wypada polski WIG20.

Dlaczego prognozy zysków dla firm z sektora AI pozostają silne pomimo obserwowanych na giełdach wahań.

Które kraje z Europy Środkowo-Wschodniej niespodziewanie znalazły się w czołówce światowych giełd.

Indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets zyskał od początku roku ponad 15 proc., podczas gdy ogólnoświatowy indeks MSCI World wzrósł w tym czasie o nieco ponad 10 proc., a nowojorski S&P 500 urósł o 12 proc. Rynki wschodzące radzą więc sobie w tym roku dosyć dobrze, choć niektóre z nich mają swój najlepszy tegoroczny okres prawdopodobnie już za sobą. MSCI Emerging Markets osiągnął swój szczyt pod koniec czerwca, przebijając poziom 1800 pkt. Był wówczas aż o 29 proc. wyżej niż na początku stycznia. Od końca września stracił już prawie 6 proc. MSCI World szczyt ustanowił w sierpniu, na poziomie przekraczającym 5000 pkt i był wówczas o prawie 14 proc. wyżej niż na początku roku. Na początku tego tygodnia znajdował się o ponad 1 proc. wyżej niż na koniec września.

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Zmiana liderów MSCI EM

W I półroczu MSCI EM był mocno ciągnięty w górę przez akcje spółek z Korei Południowej i Tajwanu, mocno korzystające na rosnącym popycie na komponenty do infrastruktury sztucznej inteligencji. Południowokoreański KOSPI wzrósł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku aż o 101 proc. i był najmocniej rosnącym głównym indeksem świata. Na trzecim miejscu uplasował się tajwański Taiex ze wzrostem o 59 proc. Po pierwszych trzech kwartałach Taiex był już na pierwszym miejscu ze zwyżką o 65,5 proc., a KOSPI spadł na drugie, bo jego wzrost wyhamował do 62 proc. We wtorek Taiex był nadal na drugim miejscu ze zwyżką wynoszącą prawie 60 proc. (Lekko wyprzedził go tylko GSE Composite, czyli główny indeks giełdy w Ghanie). KOSPI był natomiast na pozycji ósmej i znajdował się o 31 proc. wyżej niż na początku roku. Lekko wyprzedził go polski WIG20.

87 proc. – o tyle wzrosły od początku roku prognozy zysków dla azjatyckich spółek wchodzących w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Wiele z nich korzysta z boomu na AI.

Główny indeks w Seulu stracił od czerwcowego szczytu już prawie 40 proc. (Jego rekord z 22 czerwca zbiegł się z rekordem indeksu MSCI Emerging Markets). Ta przecena nastąpiła jednak po okresie bardzo silnych wzrostów, napędzanych w dużym stopniu przez inwestorów detalicznych chcących się „załapać” na szalone zwyżki. KOSPI został pociągnięty w dół głównie przez akcje Samsung Electronics i Samsunga, które traciły po tym, jak chińska spółka CXMT zaczęła odnosić coraz większe sukcesy w produkcji układów pamięci. Inwestorzy mniej się bali o konkurencję z Chin w przypadku producentów czipów, więc akcje tajwańskiego koncernu TSMC nadal rosły, a Taiex wyprzedził KOSPI pod względem stopy zwrotu. Jest on jednak wrażliwy na obawy inwestorów dotyczące przyszłości boomu na sztuczną inteligencję, o czym świadczy choćby zeszłotygodniowa wyprzedaż akcji producentów półprzewodników.

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To, jak będzie zachowywał się indeks MSCI Emerging Markets w nadchodzących miesiącach, będzie więc w dużym stopniu zależało od wiary inwestorów w przyszłość technologii AI. - Nadal pozytywnie oceniamy perspektywy akcji spółek z rynków wschodzących. Jednym z głównych powodów są utrzymujące się wysokie wydatki na sztuczną inteligencję. Wciąż dostrzegamy możliwości inwestycyjne związane z tym trendem, szczególnie w Azji. Wiele spółek z rynków wschodzących odgrywa ważną rolę w tworzeniu technologii, na których opiera się rozwój AI – twierdzi Bassel Khatoun, dyrektor ds. analiz i ds. zarządzania portfelem w Templeton Global Investments.

- Oczywiście, rosną obawy o przyszłość inwestycji związanych z AI. Jednak szczególnie uderza mnie to, że oczekiwania co do zysków pozostają wyjątkowo silne, nawet gdy ceny akcji się załamały – wskazuje Robert Ness, zarządzający portfelem w firmie Nordic Investment Management.

63 proc. zyskał od początku roku subindeks spółek IT z rynków wschodzących. W tym czasie firmy z tego sektora z indeksu S&P 500 zyskały 23 proc.

Prognoza zysków dla spółek z indeksu MSCI Emerging Markets wzrosła w tym roku o 70 proc., osiągając rekordowe poziomy. Azja przewodzi z 87-procentową rewizją w górę zysku na akcję, podczas gdy Ameryka Łacińska wnosi 28 proc. Tymczasem wschodząca Europa, Bliski Wschód i Afryka pozostają w tyle, ze skromnym wzrostem prognoz zysków o 8,6 proc.

Nie tylko Azja z rynków wschodzących

Zaskakująco dobrze radzą sobie w tym roku indeksy z rynków wschodzących naszego regionu. W pierwszej dziesiątce najszybciej rosnących od początku roku głównych indeksów giełdowych świata, aż cztery są indeksami giełd z Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz polskiego WIG20, znalazły się tam: rumuński BET, bułgarski Sofix, oraz węgierski BUX. Główny indeks giełdy w Bukareszcie zajął czwartą pozycję ze wzrostem o prawie 44 proc. Sofix wzrósł o niemal 35 proc., co dało mu szóste miejsce, a BUX, zamknął pierwszą dziesiątkę ze wzrostem o 29 proc.

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Są też jednak rynki wschodzące, które mają się kiepsko. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, stracił od początku roku prawie 7 proc. Indeks notowanych na tej giełdzie spółek z Chin kontynentalnych spadł natomiast o niemal 10 proc. Indyjski Sensex stracił 13 proc., a katarski QE spadł o nieco ponad 20 proc. Najbardziej zniżkował natomiast indonezyjski wskaźnik Jakarta Composite, który od początku stycznia tąpnął o prawie 40 proc. W tym tygodniu spadł on do najniższego poziomu od sześciu lat, gdyż inwestorzy obawiają się jego wykluczenia przez firmę MSCI z jej indeksu rynków wschodzących. To wymusiłoby na wielu funduszach wyprzedaż akcji indonezyjskich.

53 proc. wynosi dyskonto wycen akcji z rynków wschodzących względem amerykańskich. Jest największe, odkąd agencja Bloomberg zaczęła zbierać dane na ten temat w 2006 r.