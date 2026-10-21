Giełda w Tajpej mocno zyskiwała w ostatnich miesiącach. Jej główny indeks Taiex rósł dzięki akcjom koncernu TSMC oraz innych producentów półprzewodników.
Indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets zyskał od początku roku ponad 15 proc., podczas gdy ogólnoświatowy indeks MSCI World wzrósł w tym czasie o nieco ponad 10 proc., a nowojorski S&P 500 urósł o 12 proc. Rynki wschodzące radzą więc sobie w tym roku dosyć dobrze, choć niektóre z nich mają swój najlepszy tegoroczny okres prawdopodobnie już za sobą. MSCI Emerging Markets osiągnął swój szczyt pod koniec czerwca, przebijając poziom 1800 pkt. Był wówczas aż o 29 proc. wyżej niż na początku stycznia. Od końca września stracił już prawie 6 proc. MSCI World szczyt ustanowił w sierpniu, na poziomie przekraczającym 5000 pkt i był wówczas o prawie 14 proc. wyżej niż na początku roku. Na początku tego tygodnia znajdował się o ponad 1 proc. wyżej niż na koniec września.
W I półroczu MSCI EM był mocno ciągnięty w górę przez akcje spółek z Korei Południowej i Tajwanu, mocno korzystające na rosnącym popycie na komponenty do infrastruktury sztucznej inteligencji. Południowokoreański KOSPI wzrósł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku aż o 101 proc. i był najmocniej rosnącym głównym indeksem świata. Na trzecim miejscu uplasował się tajwański Taiex ze wzrostem o 59 proc. Po pierwszych trzech kwartałach Taiex był już na pierwszym miejscu ze zwyżką o 65,5 proc., a KOSPI spadł na drugie, bo jego wzrost wyhamował do 62 proc. We wtorek Taiex był nadal na drugim miejscu ze zwyżką wynoszącą prawie 60 proc. (Lekko wyprzedził go tylko GSE Composite, czyli główny indeks giełdy w Ghanie). KOSPI był natomiast na pozycji ósmej i znajdował się o 31 proc. wyżej niż na początku roku. Lekko wyprzedził go polski WIG20.
Główny indeks w Seulu stracił od czerwcowego szczytu już prawie 40 proc. (Jego rekord z 22 czerwca zbiegł się z rekordem indeksu MSCI Emerging Markets). Ta przecena nastąpiła jednak po okresie bardzo silnych wzrostów, napędzanych w dużym stopniu przez inwestorów detalicznych chcących się „załapać” na szalone zwyżki. KOSPI został pociągnięty w dół głównie przez akcje Samsung Electronics i Samsunga, które traciły po tym, jak chińska spółka CXMT zaczęła odnosić coraz większe sukcesy w produkcji układów pamięci. Inwestorzy mniej się bali o konkurencję z Chin w przypadku producentów czipów, więc akcje tajwańskiego koncernu TSMC nadal rosły, a Taiex wyprzedził KOSPI pod względem stopy zwrotu. Jest on jednak wrażliwy na obawy inwestorów dotyczące przyszłości boomu na sztuczną inteligencję, o czym świadczy choćby zeszłotygodniowa wyprzedaż akcji producentów półprzewodników.
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To, jak będzie zachowywał się indeks MSCI Emerging Markets w nadchodzących miesiącach, będzie więc w dużym stopniu zależało od wiary inwestorów w przyszłość technologii AI. - Nadal pozytywnie oceniamy perspektywy akcji spółek z rynków wschodzących. Jednym z głównych powodów są utrzymujące się wysokie wydatki na sztuczną inteligencję. Wciąż dostrzegamy możliwości inwestycyjne związane z tym trendem, szczególnie w Azji. Wiele spółek z rynków wschodzących odgrywa ważną rolę w tworzeniu technologii, na których opiera się rozwój AI – twierdzi Bassel Khatoun, dyrektor ds. analiz i ds. zarządzania portfelem w Templeton Global Investments.
- Oczywiście, rosną obawy o przyszłość inwestycji związanych z AI. Jednak szczególnie uderza mnie to, że oczekiwania co do zysków pozostają wyjątkowo silne, nawet gdy ceny akcji się załamały – wskazuje Robert Ness, zarządzający portfelem w firmie Nordic Investment Management.
Prognoza zysków dla spółek z indeksu MSCI Emerging Markets wzrosła w tym roku o 70 proc., osiągając rekordowe poziomy. Azja przewodzi z 87-procentową rewizją w górę zysku na akcję, podczas gdy Ameryka Łacińska wnosi 28 proc. Tymczasem wschodząca Europa, Bliski Wschód i Afryka pozostają w tyle, ze skromnym wzrostem prognoz zysków o 8,6 proc.
Zaskakująco dobrze radzą sobie w tym roku indeksy z rynków wschodzących naszego regionu. W pierwszej dziesiątce najszybciej rosnących od początku roku głównych indeksów giełdowych świata, aż cztery są indeksami giełd z Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz polskiego WIG20, znalazły się tam: rumuński BET, bułgarski Sofix, oraz węgierski BUX. Główny indeks giełdy w Bukareszcie zajął czwartą pozycję ze wzrostem o prawie 44 proc. Sofix wzrósł o niemal 35 proc., co dało mu szóste miejsce, a BUX, zamknął pierwszą dziesiątkę ze wzrostem o 29 proc.
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Dzięki trwającej już przeszło cztery lata hossie akcje najbardziej rozchwytywanych spółek przyniosły ich posiadaczom nawet czterocyfrowe stopy zwrotu.
Są też jednak rynki wschodzące, które mają się kiepsko. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, stracił od początku roku prawie 7 proc. Indeks notowanych na tej giełdzie spółek z Chin kontynentalnych spadł natomiast o niemal 10 proc. Indyjski Sensex stracił 13 proc., a katarski QE spadł o nieco ponad 20 proc. Najbardziej zniżkował natomiast indonezyjski wskaźnik Jakarta Composite, który od początku stycznia tąpnął o prawie 40 proc. W tym tygodniu spadł on do najniższego poziomu od sześciu lat, gdyż inwestorzy obawiają się jego wykluczenia przez firmę MSCI z jej indeksu rynków wschodzących. To wymusiłoby na wielu funduszach wyprzedaż akcji indonezyjskich.
Indeks dolara (mierzący siłę amerykańskiej waluty wobec koszyka innych głównych walut) był w zeszłym tygodniu najwyżej od marca 2025 r. W okresie od początku stycznia 2026 r. dolar zyskał wobec większości walut świata – tych z państw rozwiniętych, jak i z gospodarek wschodzących. Pod presją znalazł się m.in. polski złoty, który w tym czasie osłabł o 7,6 proc., czyli nieco bardziej niż rupia indonezyjska, a trochę mniej niż peso chilijskie. Nasza waluta była we wtorek na dziesiątym miejscu walut, które najbardziej straciły wobec dolara od początku roku. Wyprzedziły ją pod tym względem m.in.: lei rumuński (-8,7 proc.) i lira turecka (-13,4 proc.). Najgorzej radziło sobie boliwijskie boliwiano, które straciło aż 41 proc. wobec dolara. Były też waluty z rynków wschodzących, które w tym czasie solidnie zyskały wobec dolara. Peso kolumbijskie umocniło się o 19,6 proc., a real brazylijski o 8,8 proc. Obu krajom sprzyja zarówno boom surowcowy, jak i zmiany polityczne. Kolumbia ma nowego, prawicowego prezydenta, a inwestorzy mocno liczą na to, że prawicowiec również wygra za kilka dni wybory prezydenckie w Brazylii. Dobrze radziły sobie również m.in.: won południowokoreański (+8,4 proc.), juan chiński (+4,6 proc.) oraz szekel izraelski (+2,6 proc.). - Aktywa z rynków wschodzących pozostają w oknie zmienności. Wyższe amerykańskie rentowności i odnowione napięcia geopolityczne przesuwają cykl polityki monetarnej na rynkach wschodzących dalej w kierunku zacieśniania, a inwestorzy powinni przygotować się na dalsze zawirowania - twierdzi Yan Wang, główny strateg ds. rynków wschodzących i Chin w Alpine Macro, firmie badawczej związanej z Oxford Economics. Jego analiza wyróżnia meksykańskie peso, tajskiego bahta i polskiego złotego jako szczególnie narażone w obecnym otoczeniu. - Meksykańskie peso, tajski baht i złoty wyróżniają się jako szczególnie narażone. Wszystkie trzy waluty utrzymywały się nietypowo dobrze, nawet gdy wsparcie ze strony różnic w rentownościach obligacji zanikało. Przy tak napiętych wycenach jest bardzo mały bufor, jeśli warunki się odwrócą przeciwko nim - wskazuje Wang. HK
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