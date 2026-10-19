Z tego artykułu dowiesz się: Od czego zależy kontynuacja globalnej hossy.

Jak wygląda siedem scenariuszy DM BOŚ.

Dlaczego rynek amerykański jest ciekawszy od europejskiego.

Jak mogą zachować się indeksy w 2027 r.

Na światowych rynkach akcji hossa trwa już rekordowo długo. Inwestorzy zadają sobie pytanie, czy w 2027 r. jest szansa na dalsze wzrosty. W ocenie DM BOŚ globalne rynki akcji mogą kontynuować wzrosty w roku 2027, jednak zyski spółek muszą rosnąć wystarczająco szybko, aby skompensować wyższy koszt kapitału.

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W bazowym scenariuszu eksperci radzą umiarkowane przeważanie USA, selektywną ekspozycję na rynki wschodzące oraz szerokie niedoważanie Europy.

Czy hossa będzie trwała w 2027 roku

Eksperci DM BOŚ wyliczają, że od 13 listopada 2025 r. do 30 września 2026 r. wzrosty cen akcji wyrażonych w USD na EM, w USA i w Europie odpowiadały kolejności wielkości rewizji w górę prognoz EPS (zysk na akcję) na 2026 rok dla tych regionów. Wzrost zysków związanych z AI i półprzewodnikami, poprawa sentymentu po kwietniowym zawieszeniu broni oraz ponowny napływ zagranicznego kapitału na amerykański rynek akcji przeważyły nad negatywnym wpływem zakłóceń energetycznych, odwrócenia oczekiwań dotyczących łagodzenia polityki pieniężnej oraz wzrostu rentowności obligacji. Początkowa przewaga Europy okazała się niewystarczająca wobec słabszego momentum wyników i większej wrażliwości na ceny energii. Zdaniem DM BOŚ do końca 2027 roku kluczowymi zmiennymi będą: kolejne rewizje prognoz zysków, przepływy pieniężne po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych na AI, realne rentowności, normalizacja podaży energii, kurs dolara, krajowy popyt w Chinach, polityka handlowa oraz skuteczność realizacji polityki fiskalnej. USA korzystają z silniejszych motorów wzrostu zysków i większych możliwości monetyzacji.

W przypadku EM warunkiem jest utrzymanie wysokich marż w sektorze półprzewodników, wiarygodna polityka krajowa i stabilne waluty. Europa potrzebuje niższych kosztów energii, rentownych zamówień związanych z niemieckimi wydatkami na obronność i infrastrukturę oraz ograniczenia napięć wokół francuskiego długu publicznego. Wybory połówkowe w USA i wybory prezydenckie we Francji będą istotne w takim zakresie, w jakim przełożą się na realnie wdrażalną politykę i koszt finansowania.

„Selektywnie preferujemy Tajwan, Brazylię i Koreę Południową; wspólna ekspozycja na AI ogranicza jednak korzyści z dywersyfikacji” – czytamy w raporcie.

Jakie scenariusze dla rynków akcji ma DM BOŚ na 2027 rok

Eksperci przedstawili siedem scenariuszy na 2027 r. Centralny scenariusz, któremu przypisują prawdopodobieństwo 40 proc., zakłada średnią cenę ropy Brent w 2027 r. na poziomie US$ 80-95/bbl, stabilizację rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, rentowne wdrażanie AI oraz wiarygodną realizację europejskiej polityki fiskalnej. W takim układzie eksperci preferują USA, potem EM, a na końcu Europę.

Natomiast najbardziej prawdopodobną alternatywą (20-proc. prawdopodobieństwo) jest scenariusz stagflacji i błędu polityki gospodarczej. W takim scenariuszu utrzymujące się szoki energetyczne, celne lub fiskalne podnoszą premie za ryzyko przy jednoczesnym osłabieniu wzrostu gospodarczego, prowadząc do spadków na wszystkich rynkach, a najbardziej narażona pozostaje Europa.

W scenariuszu bazowym eksperci oczekują umiarkowanych i selektywnych wzrostów w pierwszym półroczu 2027 r. oraz lepszego zachowania rynków w II półroczu. W I kwartale 2027 r. premiowana powinna być jakość zysków spółek amerykańskich. W drugim rośnie ryzyko związane z wyborami we Francji. Trzeci kwartał oferuje największy warunkowy potencjał wzrostowy – przy możliwym najlepszym zachowaniu EM. Z kolei IV kwartał może pozostać stosunkowo stabilny. Eksperci zastrzegają jednocześnie, że utrzymująca się inflacja energetyczna lub słabe zwroty gotówkowe z inwestycji w AI mogłyby jednak całkowicie zniwelować oczekiwane przyspieszenie.

Autorem raportu jest Sobiesław Pająk. Pierwsze rozpowszechnienie materiału nastąpiło 12 października 2026 r., o godzinie 7.20.