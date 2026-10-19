W ostatnim tygodniu na mapie sektorowej wyraźnie zarysowała się dwójka liderów. Odzież zyskała 4,27 proc., utrzymała maksymalną siłę trendu relatywnego (+100 proc.), a jej pozycja wzrosła o 0,58 σ, do +1,35 σ. Bardzo mocna pozostaje również energia (+1,50 proc.), z siłą trendu na poziomie +85 proc. i najwyższą pozycją relatywną w zestawieniu (+1,37 σ).

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Foto: parkiet.com

Po drugiej stronie rynku znalazły się przede wszystkim górnictwo (-6,31 proc.) i chemia (-4,53 proc.). Ta ostatnia oddała wcześniejszą poprawę i ponownie znalazła się na pozycji bezdyskusyjnego outsidera, z siłą trendu -100 proc. i pozycją relatywną -0,85 σ. Górnictwo pozostaje natomiast uwięzione w męczącej, wielomiesięcznej konsolidacji. Siła trendu wynosi -23 proc., pozycja relatywna spadła do -0,72 σ, a kurs ponownie zbliżył się do dolnego ograniczenia tego układu.

Sygnalizowana przed tygodniem poprawa na motoryzacji przełożyła się na wzrost siły trendu o 15 p.p., do +23 proc., przy utrzymaniu dodatniej pozycji relatywnej. Gry pozostają mocne, ale tym razem bez dalszej poprawy. Ich siła trendu utrzymała się na +69 proc., a pozycja na +0,63 σ. W tle warto obserwować banki. Indeks zyskał tylko 1,15 proc., ale pozycja relatywna poprawiła się aż o 0,58 σ, czyli najmocniej w zestawieniu razem z odzieżą.

Foto: parkiet.com

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WIG–Media celuje w 8800 pkt

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się mediom. Kurs przetestował okolice 8000 pkt, czyli przełamany wcześniej szczyt z maja 2025 r., i odbił od tego poziomu. Wygląda więc na to, że strefa ta zaczyna pełnić rolę istotnego wsparcia. Pozycja relatywna cofnęła się wcześniej w okolice -1 σ, co w przeszłości poprzedzało poprawę sytuacji sektora. Dodatkowo, piątkowa mocna biała świeca sugeruje powrót popytu. Jeżeli ruch wzrostowy zostanie utrzymany, naturalnym celem wydają się okolice 8800 pkt, gdzie przebiega górne ograniczenie kanału wzrostowego.