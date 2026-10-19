W ostatnich latach koniunktura na krajowym rynku akcji sprzyjała posiadaczom akcji, czego potwierdzeniem są wysokie stopy zwrotu, które można było wypracować zarówno mając w portfelu spółki z WIG20, jak i te z szerokiego rynku. Indeks WIG od dołka sprzed ponad czterech lat poszybował w górę o około 250 proc. Dzięki trwającej już przeszło cztery lata hossie akcje najbardziej rozchwytywanych spółek przyniosły ich posiadaczom znacznie bardziej okazałe stopy zwrotu. Sprawdzamy, czy dobra passa liderów zwyżek ma szanse na kontynuację.

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W WIG20 rządzą banki

W indeksie największych firm prym wiodą banki. Bez nich zresztą trudno byłoby wyobrazić sobie hossę na GPW z uwagi na ich znaczący wpływ na indeksy. Cała piątka z WIG20 zajęła czołowe miejsca w rankingu biorącym pod uwagę stopy zwrotu od początku hossy. Największy zysk przyniosły akcje mBanku, które zdrożały niemal ośmiokrotnie. Wskaźnik sektorowy WIG-banki od początku obecnej hossy poprawił swoje notowania o prawie 500 proc., notując serię kolejnych rekordów. Banki, należące do najpłynniejszych spółek notowanych na GPW, mogły liczyć na specjalne względy u inwestorów zagranicznych. Wśród kluczowych argumentów były poprawiające się wyniki w efekcie utrzymywania się wciąż wysokich stóp procentowych oraz powrót po kilku latach posuchy do wypłaty wysokich dywidend. Wraz z zaawansowaniem hossy rosła liczba banków osiągających rekordowe wyceny na giełdzie. W efekcie wszystkie instytucje z indeksu mogą pochwalić się okazałymi, trzycyfrowymi stopami zwrotu, a kapitalizacja największej z nich – PKO BP – po raz pierwszy w historii przekroczyła 150 mld zł. Pomimo efektownych zwyżek analitycy nadal widzą w nich potencjał. – Paradoksalnie, w scenariuszu ponownych podwyżek stóp procentowych jednymi z głównych beneficjentów na GPW mogą być banki. To one mogą ponownie stać się lokomotywami indeksów, choć skala korzyści będzie zależeć od wpływu wyższych stóp na marże odsetkowe, koszty finansowania i jakość portfela kredytowego. Dla wielu innych branż taki scenariusz będzie zdecydowanie mniej korzystny – wskazuje Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

Mocarze z szerokiego rynku

Najbardziej okazałą stopę zwrotu w indeksie WIG przyniosły akcje Digital Network, które zwiększyły swoją wartość prawie 48-krotnie. – Za tak spektakularnym wzrostem kursu stoi przede wszystkim to, co inwestorzy lubią najbardziej, czyli szybko rosnące zyski. Według naszych szacunków skorygowany zysk na akcję w 2026 r. będzie 6,5-krotnie wyższy niż w 2022 r. – wskazuje Mikołaj Stępień, analityk DM BOŚ. Jednocześnie zauważa, że akcje wystartowały z bardzo niskiego pułapu. – Cztery lata temu były wyceniane bardzo nisko, przy wskaźniku C/Z w okolicach 6x. Rynek najwyraźniej nie doceniał wówczas ani trwałości poprawy wyników, która była już widoczna, ani skali dalszego potencjału wzrostu. Korzystne trendy dodatkowo przyspieszyło przejęcie BGMO, które okazało się dużym sukcesem – wyjaśnia. Przyznaje, że po silnych zwyżkach pole do kontynuacji wzrostów kursu jest ograniczone. – Dziś sytuacja jest inna. Wzrostowi zysków towarzyszyła również bardzo silna ekspansja mnożników wyceny, a przy naszych prognozach C/Z na 2027 r. wynosi 19x. Perspektywy rozwoju Digital Network nadal oceniamy bardzo dobrze, a nasze prognozy trudno nazwać konserwatywnymi – zakładamy średnioroczny wzrost zysku netto o 17 proc. w najbliższych pięciu latach. Mimo to obecny kurs jest o ok. 14 proc. wyższy od naszej wyceny na poziomie 327 zł za akcję. Dlatego, o ile spółka nie będzie w stanie wyraźnie przebić naszych prognoz, potencjał do dalszych zwyżek kursu uważamy obecnie za ograniczony – wyjaśnia Stępień.

W przypadku Atremu dobra passa zaczęła się jeszcze przed hossą. Rajd notowań inżynieryjnej spółki rozpoczął się już w 2020 r. Korzystna koniunktura na krajowym parkiecie sprawiła jednak, że zwyżki kursu wyraźnie przyspieszyły, przynosząc posiadaczom akcji tej firmy 19-krotną przebitkę. Atrem ma za sobą udaną restrukturyzację, a jego wyniki znacząco poprawiły się w ostatnich latach. Do tego po kilku latach przerwy w 2022 r. firma wróciła do wypłaty dywidendy.

W trójce najbardziej rozchwytywanych spółek tej hossy znalazł się także Asbis, którego akcje zapewniły zysk na poziomie blisko 1400 proc., będąc jednocześnie najszybciej drożejącą spółką z indeksu WIG40. Duża w tym zasługa tego bardzo udanego roku, w którym tempo zwyżki wyraźnie przyspieszyło, do czego w dużej mierze przyczyniło się efektowne tempo poprawy wyników. Wyższe od oczekiwanych dynamiki wzrostu przychodów i zysków zrobiły duże wrażenie na rynku. Dystrybutor elektroniki mocno korzysta m.in. z dużych inwestycji w moce obliczeniowe potrzebne do AI i dużego popytu na takie komponenty, jak serwery, SSD, DRAM czy procesory, a silna pozycja spółki wśród dostawców na wielu rynkach sprzyja jej rozwojowi. – Zdecydowanie jest potencjał do dalszej poprawy wyników w spółce. Pozytywne nastawienie inwestorów bierze się głównie z wysokich dynamik sprzedaży i dobrych perspektyw w obszarze serwerów i komponentów serwerowych do centrów danych – zwraca uwagę Piotr Chodyra, analityk Trigon DM.

W przypadku pozostałych spółek z pierwszej dziesiątki kluczową rolę odegrały poprawiające się ich fundamenty, co było wynikiem dynamicznego wzrostu biznesów. Inwestorzy docenili efektowny wzrost ich wyników finansowych w ostatnich latach, co na ogół było efektem udanej ekspansji (Dadelo, XTB), sprawności w pozyskiwaniu nowych kontraktów (Elektrotim, Synektik) lub silnego popytu na ich produkty czy usługi, czemu sprzyjały korzystne rynkowe trendy (Comp, Rainbow Tours). To wszystko sprawiło, że przychody i zyski tych firm weszły na dużo wyższy poziom w porównaniu ze stanem sprzed ponad czterech lat.