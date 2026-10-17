Z tego artykułu dowiesz się: Jakie mechanizmy rynkowe napędzają falę transakcji ABB na warszawskiej giełdzie.

Jak interpretować sprzedaż akcji przez kluczowych inwestorów – kiedy jest to sygnał ostrzegawczy, a kiedy szansa.

Jaką rolę w ocenie transakcji odgrywa wysokość dyskonta i zjawisko „nawisu podaży”.

W jakich spółkach można spodziewać się kolejnych dużych transakcji sprzedaży akcji w najbliższej przyszłości.

Duzi akcjonariusze giełdowych spółek chętnie korzystają z możliwości upłynnienia większej liczby akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB od ang. accelerated book building), zwłaszcza gdy mają pewność, że popyt inwestorów instytucjonalnych jest w stanie szybko wchłonąć dużą podaż.

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Foto: Parkiet

Koniunktura sprzyja realizacji zysków

W 2026, podobnie jak w poprzednim roku, mamy wysyp tego typu transakcji. W 2025 r. transakcje ABB na krajowym parkiecie miały wartość łącznie ok. 15 mld zł, choć warto zauważyć, że miało wówczas miejsce kilka istotnych transakcji. W tym roku jest to już prawie 11 mld zł. – Z jednej strony, biorąc pod uwagę fakt, że strona sprzedająca ma status „insidera”, czyli osoby lepiej poinformowanej co do sytuacji i perspektyw spółki, to taka transakcja może być postrzegana negatywnie. Z drugiej strony, instytucje zwiększające swoje zaangażowanie, przy założeniu niewielkiego dyskonta do ceny rynkowej dają dowód wiary w długoterminowe perspektywy spółki. Zmiany w strukturze akcjonariatu i związany z tym wzrost płynności mogą również aktywizować popyt w kontekście oczekiwanych włączeń takich spółek do prestiżowych indeksów – zauważa Grzegorz Pułkotycki, dyrektor inwestycyjny w Starfunds. Z punktu widzenia sprzedającego kluczowymi argumentami przemawiającymi za taką formą sprzedaży akcji są szybkość oraz brak konieczności przygotowania prospektu emisyjnego. Dzięki temu akcjonariusz może wybrać dogodny moment i może sprzedać posiadane akcje, gdy ich cena znajduje się na atrakcyjnym poziomie.

Foto: Parkiet

Argumentem przemawiającym za sprzedażą walorów jest korzystna koniunktura na krajowym rynku akcji, która wywindowała wyceny giełdowe spółek nierzadko do poziomów nigdy wcześniej nienotowanych w ich historii. Dlatego na upłynnienie znacznych pakietów i, co za tym idzie, realizację zysków często decydowali się akcjonariusze spółek, których walory od dłuższego czasu pozostawały w trendzie wzrostowym, jak Auto Partner, Creotech, Synektik czy XTB. Warto zauważyć, że motywacją części kluczowych akcjonariuszy, którzy decydują się na sprzedaż akcji, był nie tyle sam zysk z takiej transakcji, co chęć dokapitalizowania firmy poprzez objęcie papierów nowej emisji.

Foto: Parkiet

Dyskonto ma znaczenie

Sprzedaż pakietu walorów przez kluczowych akcjonariuszy z reguły jest powodem spadku notowań, ponieważ cena w transakcji ABB ustalana jest z dyskontem względem kursu na giełdzie, co jest bardzo istotną informacją dla rynku dającą pojęcie o skali zainteresowania inwestorów instytucjonalnych. Średnie dyskonto w ABB na polskim rynku w ostatnich latach było w okolicach 6–9 proc. Znaczenie może mieć też wielkość pakietu wystawionego na sprzedaż. – Historycznie dyskonto w ABB na GPW bywało istotne. Mediana dyskonta w transakcjach z lat 2009–2022 wyniosła 6,5 proc., a średnia 8,1 proc., dlatego sama cena plasowania jest ważną informacją o sile popytu instytucjonalnego. Negatywny wydźwięk ABB jest największy wtedy, gdy sprzedaje założyciel lub menedżer silnie kojarzony ze spółką, gdy transakcja następuje po bardzo mocnym wzroście kursu, gdy dyskonto jest głębokie albo gdy sprzedający redukuje udział, ale nadal zostaje z dużym pakietem, który rynek zaczyna traktować jako przyszłą podaż – zauważa Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS Brokers.

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Nieco inaczej należy oceniać ABB w spółkach, w których akcjonariuszami są podmioty typu private equity; z horyzontu inwestycyjnego takich podmiotów wynika, że po 3–5 latach będą chciały wycofać się ze spółki i sprzedać akcje inwestorom finansowym. - W takim przypadku ABB może być naturalnym elementem cyklu wyjścia z inwestycji, a nie oceną perspektyw operacyjnych spółki. Dla pozostałych akcjonariuszy paradoksalnie może to być nawet korzystne, jeżeli transakcja poprawia płynność, ułatwia wejście do indeksów lub pozwala funduszom zbudować większą pozycję bez wywierania presji na kurs w arkuszu – wyjaśnia ekspert.

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Jakie wnioski dla rynku?

Notowania spółek, w których regularnie mają miejsce transakcje ABB, mogą pozostawać pod presją związaną z podażą kolejnych pakietów, co jednak nie przekreśla szansy na kontynuację trendu wzrostowego. – Sam fakt zaistnienia ABB nie daje jednoznacznych przesłanek co do dalszej koniunktury. Rozpoczęcie częściowej sprzedaży akcji w ramach ABB przez większościowego akcjonariusza może wywołać obawę o kontynuację tego typu transakcji w przyszłości i wpłynąć negatywnie na kurs. Z kolei ABB, w którym całość lub resztówka udziału została uplasowana, może być postrzegane jako zniknięcie nawisu podaży i uwolnienie potencjału kursu akcji – wyjaśnia Pułkotycki. Za przykład może posłużyć Allegro, w którym kilka miesięcy temu po upłynnieniu istotnych pakietów akcji przez ostatnie fundusze będące w akcjonariacie zostało wyeliminowane ryzyko związane z potencjalną sprzedażą kolejnych pakietów akcji (tzw. nawis podaży), które od czasu IPO spółki wyraźnie ciążyło notowaniom. Warto przypomnieć, że od czasu giełdowego debiutu jesienią 2020 r. miało miejsce aż dziesięć ABB w Allegro. Brak nawisu podaży okazał się istotnym paliwem do odbicia w górę. Akcje Allegro od dołka z tegorocznej wiosny już zdążyły podwoić wartość. W ostatnich tygodniach kurs przebił okrągły poziom 50 zł. Tak wysoko, jak obecnie papiery Allegro nie były wyceniane przez rynek od ponad pięciu lat.

Foto: Parkiet

W których spółkach można się spodziewać ABB? Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest w przypadku firm, w których po wcześniejszych transakcjach nadal istnieje duży akcjonariusz finansowy lub strategiczny z istotnym pakietem oraz tam, gdzie wygasły bądź zaraz wygasną lock-upy. Zdaniem Pułkotyckiego jest dobrym moment na przeprowadzenie takich transakcji, dlatego w najbliższej przyszłości można oczekiwać, że kolejne duże pakiety akcji zostaną wystawione na sprzedaż. - Cztery lata hossy na GPW sprawiły, że z perspektywy kluczowych akcjonariuszy wyceny ich pakietów mogły osiągnąć satysfakcjonujący poziom - wskazuje. - To, na co bym zwrócił uwagę w selekcji kandydatów do potencjalnych ABB w najbliższych miesiącach to znaczący akcjonariusz (inwestor finansowy lub założyciel), istotny wzrost kursu w ostatnich 6-12 miesiącach (nominalnie i w relacji do WIG-u), wcześniejsze ABB lub pakietowe transakcje sprzedaży oraz brak istotnego blokera (np. lock-up) – kończy.