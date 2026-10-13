Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego mimo hossy przybywa wezwań.

Które wezwania są największe.

Czy Żabka zniknie z giełdy.

Jak reagują notowania.

Żabka, Telestrada, ZE PAK, Echo Investment, Remak, Erste Bank Polska czy ZUK Stąporków – to tylko przykłady spółek na akcje których zapowiedziano (lub już ogłoszono) wezwania w ostatnich tygodniach. Z naszych szacunków wynika, że łączna wartość zaplanowanych wezwań przekracza imponującą kwotę 70 mld zł. Część tych pieniędzy wróci na rynek i może być paliwem do dalszej zwyżki indeksów. A ta trwa od ponad czterech lat. Jesienią 2022 r. WIG miał wartość zaledwie 45 tys. pkt. Teraz sięga 159 tys. pkt.

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Foto: Parkiet

Jaka jest sytuacja rynku przejęć

Wydawać by się mogło, że po takiej fali wzrostów inwestorzy nie będą skłonni do przejmowania giełdowych aktywów. Skąd zatem ta wzmożona fala wezwań? Eksperci wskazują na otoczenie gospodarcze, które mimo giełdowej hossy nadal przejęciom sprzyja.

– Cały czas mamy do czynienia z bardzo dobrą sytuacją gospodarczą w kraju i poprawą koniunktury w strefie euro. Pomimo wielu zawirowań na świecie (taryfy, wojna z Iranem) gospodarki pozostają odporne – ocenia Michał Krajczewski, szef zespołu doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas BP.

Foto: Parkiet

Ekonomiści BNP zrewidowali we wrześniu lekko w górę prognozy dla krajowego PKB na 2026 r. (z 3,7 proc. do 3,8 proc.). Spodziewają się, że pomimo odbicia tegoroczna inflacja (3,1 proc. średniorocznie) będzie niższa niż w 2025 r. (3,6 proc.) i ustabilizuje się w 2027 r. (3 proc.). Czynnikiem wspierającym gospodarkę w tym roku będą finansowane z UE nakłady inwestycyjne. Korzystnie na koniunkturę w Polsce oddziaływać może też poluzowanie polityki fiskalnej w Niemczech i paneuropejska rozbudowa zdolności militarnych. To dobre tło makroekonomiczne sprzyja więc apetytowi na fuzje i przejęcia, w tym na wezwania na spółki notowane na GPW.

Foto: Parkiet

Z drugiej strony wycena krajowych spółek, chociaż nadal atrakcyjna względem rynków rozwiniętych, to w ujęciu historycznym jest już powyżej wieloletnich średnich. Prognozowany wskaźnik ceny do zysku dla WIG to około 11,5, wobec średniej za ostatnie 10 lat na poziomie 10,5.

– Natomiast nominalny poziom wyceny cały czas nie jest wysoki. Dobry wzrost gospodarczy i „średni” poziom wycen nie stanowią więc przeszkody do dobrej koniunktury w branży M&A, tym bardziej że wyceny wielu małych spółek na GPW nie uczestniczyły w dotychczasowej hossie – podkreśla Krajczewski. W jego opinii najwięcej środków na GPW może wrócić w przypadku wezwania na Żabkę. Duża wartość tego wezwania i obecność spółki w WIG20 mogą sprawić, że inwestorzy będą szukać nowych okazji inwestycyjnych wśród spółek z tej samej branży.

Foto: Parkiet

Największe wezwania

Zapisy do sprzedaży akcji Żabki w wezwaniu ogłoszonym przez kanadyjską spółkę Alimentation Couche-Tard (właściciel stacji Circle K) trwają do 26 października. Pod koniec lipca, w reakcji na zapowiedź ogłoszenia wezwania kurs rynkowy poszybował i niemal zrównał się z ofertą Kanadyjczyków, wynoszącą 32 zł za akcję. Na takim poziomie utrzymuje się już od kilku miesięcy. W poniedziałek oscylował w okolicach 31,8 zł. Choć zdaniem analityków cena w wezwaniu nie uwzględnia premii za przejęcie kontroli, to nie widać, żeby inwestorzy walczyli o więcej. Najwyraźniej doszli do wniosku, że to dobra okazja na wyjście z inwestycji, która od czasu debiutu w 2024 r. niezbyt dawała zarobić. Największym akcjonariuszem Żabki jest fundusz CVC, który ma 37,6 proc. akcji. Z kolei PG Investments Company ma 10,01 proc. Oba podmioty zobowiązały się do sprzedaży całych pakietów. Do odpowiedzi na wezwanie zobowiązali się także menedżerowie Żabki. To oznacza, że Kanadyjczycy mają już zagwarantowany pakiet kontrolny. Wartość całej spółki sięga 33 mld zł. A zatem jeśli wezwanie się powiedzie i na rynek wróci np. połowa zainkasowanych przez inwestorów pieniędzy (bez pakietów od funduszy PE), to mowa o kwocie rzędu kilkunastu miliardów złotych.

Foto: Parkiet

Duże wartościowo będzie też wezwanie na akcje Erste Bank Polska. Erste Group Bank ogłosił zamiar przeprowadzenia transakcji w celu zwiększenia obecnego, 49-proc. udziału o dodatkowy pakiet do 26 proc. akcji. Cena w wezwaniu ma wynieść około 713 zł za sztukę. Oznacza ona premię w wysokości 22,1 proc. w stosunku do 584 zł, czyli ceny po jakiej Erste Group w 2025 r. nabyło 49-proc. pakiet. Kurs rynkowy obecnie oscyluje w okolicach 794 zł. W tym przypadku delisting nie jest planowany.

Jak reagują notowania

Zapowiedź wezwania może być impulsem do mocnego wybicia notowań. Dobrze pokazał to pod koniec lipca przykład wspomnianej już Żabki, a niedawno Remaku. Wiodący akcjonariusz tej spółki, Zarmen, ma zamiar ogłosić wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji, po 20,05 zł. To niemal dwa razy więcej niż wynosił kurs Remaka w ostatnich dwóch latach. Po pojawieniu się zapowiedzi wezwania euforia inwestorów była tak duża, że handel akcjami na giełdzie przez cały dzień nie mógł ruszyć. Wznowiono go dopiero podczas następnej sesji (5 października). Wtedy kurs wzrósł o 94 proc. i niemal zrównał się z propozycją przejmującego. Od tego czasu utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Każdy przypadek jest inny. I tak np. w ZE PAK kurs rynkowy na zapowiedź wezwania zareagował znacznie spokojniej, bo i oferta przejmującego jest skromniejsza. Argumenol Investment zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 17 299 636 akcji po cenie wynoszącej 18 zł za walor. Kurs obecnie oscyluje w okolicach 18,9 zł. Analitycy BM Pekao zwracają uwagę, że cena 18 zł stanowi zaledwie 2-proc. premię względem średniego kursu z trzech miesięcy i nie zawiera żadnej premii względem kursu z sześciu miesięcy. Jest poniżej ostatniej rekomendacji BM Pekao z maja 2026 r., ale eksperci zwracają jednocześnie uwagę, że od tego czasu perspektywy finansowe dla spółki się pogorszyły z uwagi na przedłużający się kryzys energetyczny, który negatywnie wpływa na perspektywy wyników projektu gazowego. Czas pokaże, czy posiadacze akcji ZE PAK zdecydują się na ich sprzedaż w wezwaniu.

Ciekawie zapowiada się też transakcja dotycząca akcji Echo Investment. Lisala, większościowy akcjonariusz, zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 155 295 466 akcji po 5,2 zł za sztukę. Kurs rynkowy jest nieco wyższy. W poniedziałek wynosił 5,4 zł.

Trwa już wezwanie do sprzedaży akcji ZUK Stąporków oraz Telestrady (NewConnect). Zapowiedziano też wezwanie na Hydrapres (też NC). Wiele wskazuje, że kolejne wezwania są tylko kwestią czasu.