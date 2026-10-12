Ostatni tydzień przyniósł wyraźne osłabienie banków, które były jednym z zaledwie dwóch spadkowych sektorów. Indeks stracił 1,72%, a pogorszenie jest jeszcze lepiej widoczne w ujęciu relatywnym. Siła trendu spadła aż o 92 p.p., z +69 proc. do -23 proc., natomiast pozycja relatywna obniżyła się o 0,80 σ, do -1,04 σ. Przy wysokiej wadze banków w WIG takie zachowanie zaczyna wyraźnie ciążyć szerokiemu rynkowi.

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Foto: parkiet.com

Zaskoczeniem są natomiast paliwa. Słabość z poprzedniego tygodnia nie przerodziła się w głębszą korektę, a indeks wzrósł aż o 10,32 proc., notując najlepszy wynik w całym zestawieniu. Pozycja relatywna poprawiła się o 1,39 σ, do +0,63 σ. Liderem pozostaje jednak energia, która zyskała 8,67 proc., utrzymuje wysoką siłę trendu (+85 proc.) i ma najwyższą pozycję relatywną (+1,31 σ). W czołówce pozostaje też odzież, z maksymalną siłą trendu na poziomie +100 proc.

Zmienia się natomiast układ na dole tabeli. Chemia, mimo wciąż skrajnie słabego trendu (-100 proc.), poprawiła pozycję relatywną o 0,67 σ. Coraz słabiej wyglądają leki i media, gdzie pozycja relatywna spadła aż o 0,91 σ. Ciekawie prezentują się za to nieruchomości. Wzrost o 3,46 proc., poprawa trendu i przesunięcie pozycji w okolice zera mogą być pierwszym sygnałem wygaszania wcześniejszej korekty. Ogólnie na coraz większej liczbie sektorów widać próbę powrotu do wzrostów, podczas gdy banki wyraźnie oddają pole.

Foto: parkiet.com

Motoryzacja na GPW zaczyna odjeżdzać

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się motoryzacji. Kurs wybił się górą z kilkutygodniowej konsolidacji, a w piątek otarł się o maksima hossy. Jednocześnie sektor wzrósł o 6,09 proc., siła trendu poprawiła się o 31 p.p., a pozycja relatywna o 0,50 σ. Układ ten sugeruje, że korektę spadkową można uznać za zakończoną. Jeżeli wybicie zostanie utrzymane, kolejnym testem będzie trwałe wyjście ponad dotychczasowe maksima. Najbliższe istotne wsparcie znajduje się w okolicy 12 500 pkt, natomiast górne ograniczenie kanału wzrostowego przebiega obecnie w rejonie 15 500 pkt, czyli około 10 proc. powyżej piątkowego zamknięcia.