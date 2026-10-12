Z tego artykułu dowiesz się: Jakie argumenty przemawiają za kontynuacją hossy po czterech latach imponujących wzrostów na GPW.

Na jakich fundamentach opiera się siła polskiej giełdy i co wspiera jej dalszy potencjał.

Dlaczego dynamika wzrostów krajowych indeksów może wyhamować i jakich stóp zwrotu oczekują eksperci.

Jakie czynniki ryzyka, lokalne i globalne, mogą w przyszłości zagrozić obecnemu trendowi wzrostowemu.

Indeks WIG od dołka sprzed niemal czterech lat poszedł w górę o około 246 proc. Zdaniem analityków hossa na GPW weszła już w zaawansowaną fazę, co jednak nie przekreśla szans na dalsze zwyżki.

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Rynek pozytywnie zaskakuje swoją siłą

Mimo solidnych zwyżek, jakie wypracowały krajowe indeksy w ciągu czterech lat, wciąż można znaleźć argumenty przemawiające za kontynuacją hossy. Wśród najważniejszych można wymienić niesłabnący popyt, który w ostatnim czasie zaskakuje swoją siłą nawet mimo mniej sprzyjającego otoczenia. Można było odnieść wrażenie, że inwestorzy starają się szukać przede wszystkim pozytywów, które podtrzymałyby zwyżki na giełdach. – Siłę rynku potwierdza fakt, że mimo umocnienia dolara WIG z miesiąca na miesiąc osiąga coraz wyższe poziomy. Wskazuje to na solidny popyt krajowy. Dodatkowym wsparciem pozostają dobra kondycja polskiej gospodarki oraz utrzymujące się prognozy wzrostu zysków spółek. W takim otoczeniu bazowym scenariuszem pozostaje kontynuacja trendu i możliwość ustanowienia przez WIG kolejnego historycznego maksimum do końca roku – wskazuje Bartłomiej Zalewski, dyrektor w BM Alior Banku.

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Eksperci podkreślają, że imponujące zwyżki indeksów nadal mają pokrycie w poprawiających się fundamentach spółek. – Obecna hossa, która za za chwilę skończy czwarty rok trwania, jest jedną z dłuższych na warszawskim parkiecie. Ostatni tak długi trend miał miejsce w czasach „wielkiej” hossy z 2003-2007 r., która zakończyła się kryzysem finansowym. Obecnie WIG bije swoje historyczne rekordy nie tylko, jeżeli chodzi o nowe, coraz wyższe poziomy notowań, ale także stabilność trendu wzrostowego – na przykład indeks rekordowo długo pozostaje ponad 100-sesyjną średnią kroczącą, relatywna siła względem rynków rozwiniętych oraz rozwijających się również ulega poprawie od 2022 r., a wskaźniki analizy technicznej (np. RSI w ujęciu miesięcznym) wskazują na wykupienie rynku. Jednakże oceniamy, że obecna hossa jak najbardziej ma podstawy fundamentalne i póki co nie uległy one wyczerpaniu – ocenia Michał Krajczewski, szef zespołu doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas BP. – Przede wszystkim mamy do czynienia z bardzo dobrą sytuacją gospodarczą w kraju oraz poprawą koniunktury gospodarczej w strefie euro, gdzie szczególnie ważny jest trend rosnących PMI dla przemysłu, który obserwujemy od dwóch lat. Pomimo wielu zawirowań na świecie (cła, wojna z Iranem) gospodarki pozostają odporne. Korzystnie na koniunkturę w Polsce oddziaływać może poluzowanie polityki fiskalnej w Niemczech i paneuropejska rozbudowa zdolności militarnych. Krajowy rynek powinien korzystać więc na wyższych poziomach inflacji niż przed COVID-19 z uwagi na duży udział banków oraz sektorów surowcowych w WIG20 – wylicza ekspert.

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Zwyżki wyhamują?

Eksperci zauważają, że paliwo do zwyżek krajowych indeksów powoli się już wyczerpuje, co nie oznacza, że hossa ma się już ku końcowi. Tomasz Bursa, doradca inwestycyjny i wiceprezes Opti TFI spodziewa się wyhamowania tempa zwyżek krajowych indeksów w perspektywie kolejnych miesięcy. – Krajowy rynek akcji ma potencjał do kontynuowania trendu wzrostowego w średnim terminie, czemu powinny sprzyjać napływy do prywatnych rozwiązań emerytalnych, reinwestycje dywidend oraz początek napływów do OKI. Jednakże w krótkim terminie więcej jest ryzyk – wysokie rynkowe stopy procentowe, nadchodzący rok wyborczy, dosyć silna koncentracja wzrostów na dużych spółkach napędzanych kapitałem zagranicznym. Dlatego w krótkim terminie widzę raczej szansę na trend boczny – wyjaśnia. – Jeśli dojdzie do korekty i spadków o np. 10 proc., wyceny znów staną się atrakcyjne, jednakże na silniejsze wzrosty potrzeba poprawy wyników spółek oraz obniżenia wymaganego kosztu kapitału. Przy obecnych parametrach oferowana przez polskie akcje premia za ryzyko jest już relatywnie niska względem ostatnich 10 lat – zauważa.

Potencjał krajowych indeksów mogą ograniczać wyceny, które nie wyglądają już tak atrakcyjnie, jak chociażby rok czy dwa lata temu. Dlatego zdaniem Mikołaja Sobierajskiego, analityka XTB, w przyszłym roku raczej nie ma co liczyć na kontynuację efektownych zwyżek głównych indeksów. – W przypadku szerokiego indeksu WIG za realny scenariusz przyjmuję wzrost do 15-18 proc. w przyszłym roku. Taka stopa zwrotu byłaby bardzo dobrym wynikiem, szczególnie po mocnych wzrostach z poprzednich lat. Nie zakładam powtórki nadzwyczajnej dynamiki, którą obserwowaliśmy dotychczas. Rynek jest już na znacznie wyższych poziomach, a warunki do dalszej ekspansji wycen będą trudniejsze – uważa. Dla indeksu WIG20 zakłada bazowy przedział docelowy na poziomie 4600 do 4800 pkt. – Osiągnięcie górnej granicy wymagałoby utrzymania napływu kapitału zagranicznego i dobrych wyników największych spółek. Wzrost powyżej 4800 pkt. traktowałbym jako scenariusz optymistyczny, a nie podstawowy. Jednocześnie nie widzę dziś podstaw, by z samego faktu wieloletniej hossy wyciągać wniosek o nieuchronnym odwróceniu trendu. Widzę natomiast coraz więcej argumentów za tym, że jej kolejny etap będzie trudniejszy. O kierunku rynku zdecydują przede wszystkim inflacja, rentowności obligacji, poziom stóp procentowych, napływ zagranicznego kapitału i wyniki spółek. Wzrosty nadal są możliwe, ale powtórzenie dynamiki z poprzednich lat może okazać się niemożliwe – podsumowuje.

Ryzyka czają się na horyzoncie

Wśród czynników globalnych wyzwaniem będzie dalsze potencjalne zacieśnienie polityki pieniężnej przez czołowe banki centralne, co wiąże się z podwyżkami stóp procentowych i może mieć negatywne przełożenie na rynek akcji. Jeśli chodzi o czynniki lokalne dużą niewiadomą są przyszłoroczne wybory parlamentarne. - W krótkim terminie potencjalnym czynnikiem ryzyka może być bardziej jastrzębia polityka monetarna banków centralnych na świecie – statystyki pokazują, że historycznie rynek akcji przeceniał się w okresie po pierwszej podwyżce stóp procentowych przez Fed. Mocniejsze podwyżki stóp i wzrosty rentowności byłyby też czynnikiem mogącym schłodzić koniunkturę gospodarczą w przyszłym roku. Dużym znakiem zapytania, jednak dopiero w horyzoncie około połowy 2027 r. będzie przebieg wyborów parlamentarnych i kształt polskiej sceny politycznej w kolejnych latach. Potencjalne zmiany w tym aspekcie mogą spotkać się z negatywnym przyjęciem przez inwestorów, co może skutkować zmianą trendu i rozpoczęciem odpływów kapitału z polskiego rynku – zauważa Krajczewski