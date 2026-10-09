Na warszawskiej giełdzie nie widać końca hossy. Krajowe indeksy jak dotąd nie miały większych problemów z kontynuowaniem zwyżki. Pojawiające się krótkie korekty jak do tej pory nie były w stanie na dłużej wybić rynku z rytmu hossy. Warto jednak zauważyć, że w obliczu zadyszki, dotychczasowych indeksowych liderów wzrostów zastąpiły inne spółki.

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Banki i Orlen ciągną rynek

W 2026 roku hossę na warszawskiej giełdzie tak naprawdę zawdzięczamy bardzo wąskiej grupie spółek. – Skala koncentracji robi wrażenie: za sam Orlen odpowiada jedna czwarta tegorocznego ruchu indeksu, a po dołączeniu największych banków: PKO BP, Pekao i Erste Banku Polska oraz Allegro okazuje się, że wygenerowały one zdecydowaną większość wzrostu całego WIG20 (łącznie ok. 82,7 proc. udziału w ruchu WIG20 od początku 2026 r. dla tych pięciu spółek). Innymi słowy, „siła blue chipów” to w praktyce siła wąskiej grupy liderów, a nie szerokiego, równomiernego odbicia – zauważa Mateusz Czyżkowski, analityk XTB.

Jak dodaje, koncentracja nie jest zresztą przypadłością wyłącznie dużych spółek, także w indeksach mWIG40 i sWIG80 za lwią część wzrostów odpowiada w dużej mierze kilka spółek. – Różnica polega na tym, że WIG20 jest najpłynniejszy i najłatwiej dostępny dla kapitału zagranicznego, więc przy przychylnym nastawieniu zagranicy do naszego rynku to właśnie duże przedsiębiorstwa łapią przewagę najpierw i najmocniej. Dopóki ten układ się utrzymuje, indeksom dużych spółek łatwiej błyszczeć niż mniejszym, mocniej uzależnionym od krajowego inwestora detalicznego i funduszy – wyjaśnia ekspert. Zwraca uwagę na nietypowy układ wycen poszczególnych segmentów. – Zwykle to mniejsze spółki kuszą niższymi mnożnikami, a tu jest odwrotnie, WIG20 w ujęciu prognozowanym handlowany jest przy niższych wskaźnikach zysku i EV/EBITDA niż średnie i małe spółki. To argument za tym, że przewaga dużych firm nie musi się szybko wyczerpać: trudno mówić o przegrzaniu – uważa.

Niemal od początku hossy główną lokomotywą segmentu WIG20 są banki, które należą do ulubionych spółek inwestorów zagranicznych, a jednocześnie przemawiały za nimi solidne fundamenty, jak np. poprawiające się wyniki i atrakcyjne dywidendy. Jednocześnie oczekiwania związane z dalszą ścieżką stóp procentowych ułożyły się w bardzo korzystny scenariusz dla sektora. Do tego banki są największym beneficjentem wzrostu zainteresowania naszym rynkiem inwestorów zagranicznych. Kluczową rolę odgrywał również Orlen, będący beneficjentem korzystnych tendencji na rynku surowców. W wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny ropy naftowej i gazu mocno poszybowały w górę. W efekcie jego akcje w 2026 roku kontynuowały zeszłoroczną wspinaczkę, wypracowując jak dotąd blisko 70 proc. zwyżki. Jeszcze do niedawna tegoroczna stopa zwrotu prezentowała się nieco bardziej okazale, ale część zysków zabrała rozpoczęta w połowie września korekta. – Wzrosty Orlenu to w dużej mierze pochodna drogiego paliwa i napięć na Bliskim Wschodzie, a banków wysokich marż i dochodów odsetkowych. I tu pojawia się istotny argument: rynek nie wycenia w Polsce szybkich obniżek stóp, krzywa implikowana sugeruje raczej, że koszt pieniądza pozostanie podwyższony, a w dłuższym horyzoncie może nawet lekko rosnąć. To dobra wiadomość dla banków, bo podtrzymuje fundament ich zysków. W przypadku Orlenu obraz jest mniej komfortowy, tu wiele zależy od czynników zewnętrznych, cen ropy i paliw, które są z natury nieprzewidywalne. Liderzy mogą więc jeszcze dołożyć indeksowi kilka punktów, ale po tak mocnym rajdzie sporo dobrych informacji jest już w cenach – uważa Czyżkowski.

Nowe motory hossy na GPW

Mimo zadyszki banków i korekty notowań Orlenu w ostatnich tygodniach indeksy warszawskiej giełdy kontynuowały marsz w górę ku nowym szczytom. Wśród motorów tegorocznych wzrostów w indeksie WIG20 nastąpiła bowiem rotacja, do gry mocniej mogą włączyć się spółki z innych sektorów. Swoją siłą pozytywnie zaskakuje Allegro, którego akcje już kilka miesięcy temu wróciły do łask i od dołka z wiosny już niemal podwoiły swoją wartość.

W ostatnich dniach kurs przebił okrągły poziom 50 zł. Tak wysoko, jak obecnie nie były wyceniane przez rynek od 2021 roku Za spółką przemawiały zniknięcie nawisu podażowego, który ciążył jej notowaniom w ostatnich latach oraz poprawiające się wyniki w Polsce i za granicą. Te ostatnie sprawiły, że grupa podniosła prognozy na 2026 r.

Z kolei z końcem wakacji na radary inwestorów wróciły papiery PGE, co przełożyło się na efektowny rajd i nowe kilkunastoletnie maksima cenowe. Na nastawienie inwestorów mogła wpłynąć zapowiedziana na październik aktualizacja strategii energetycznej grupy.

Zainteresowaniem, które miało pozytywne przełożenie na kurs, cieszyły się w ostatnich miesiącach również walory LPP, Dino czy Pepco. – W ostatnich tygodniach do banków dołączył sektor energetyczny, głównie PGE, oraz LPP i Allegro. Dość silna pozycja indeksu mWIG40 również cieszy, w którym poza bankami bardzo dobrze w tym roku wypadały spółki przemysłowe (m. in. dzięki ekspozycji na KPO), spółki IT i sektor budowalny oraz Benefit Systems. Pokazuje to, że hossa może trwać na rynku nie tylko dzięki sektorowi bankowemu (chociaż trudno ją sobie wyobrazić bez niego) – zauważa Kamil Hajdamowicz, menedżer ds. portfeli w biurze doradztwa inwestycyjnego Erste Banku Polska.

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Zagranica patrzy łaskawym okiem. WIG20 korzysta

Analitycy podkreślają, że akcje segmentu blue chips należały do głównych beneficjentów wzmożonych zakupów polskich akcji przez inwestorów zagranicznych, dzięki czemu ten segment rynku radził sobie zdecydowanie lepiej niż pozostałe. Zdaniem Hajdamowicza szybko nie zanosi się na zmianę układu sił na naszym rynku. – Ostatnie kilka, czy nawet kilkanaście miesięcy upłynęły na GPW pod znakiem wyraźnej przewagi dużych spółek, skupionych w indeksie WIG20 nad pozostałymi segmentami rynku. Jeśli jeszcze różnica pomiędzy WIG20 a mWIG40 nie jest astronomiczna, to pomiędzy WIG20 a sWIG80 mamy wręcz przepaść. Co więcej, nic nie wskazuje na to, że sytuacja może się w najbliższych miesiącach fundamentalnie zmienić. Co prawda wyceny spółek z WIG20 nie są już tak atrakcyjne, jak na początku hossy, indeks ten sukcesywnie wygrywał największą płynnością i ekspozycją na inwestorów zagranicznych – wskazuje.

Mimo przewag rodzimych blue chipów analitycy nie skreślają mniejszych spółek, przekonując, że ich czas dopiero nadchodzi. – Dotychczasowa siła największych spółek jest zrozumiała, bo to właśnie segment dużych przedsiębiorstw, szczególnie tych o największej kapitalizacji i płynności, był głównym beneficjentem napływu kapitału zagranicznego i poprawy postrzegania polskiego rynku. W dalszej fazie hossy można jednak oczekiwać stopniowego rozszerzania się szerokości rynku. Jeżeli wzrost gospodarczy pozostanie solidny, a inwestycje finansowane ze środków europejskich będą coraz mocniej przekładać się na aktywność gospodarczą i wyniki przedsiębiorstw, powinno to sprzyjać również mniejszym spółkom, które są często bardziej wrażliwe na krajowy cykl koniunkturalny – uważa Dominik Osowski, analityk BM BNP Paribas BP.