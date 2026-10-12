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Wyżej na dłużej – jeśli na akcjach, to i na długu

Rynki obligacji i rosnące stopy procentowe nie budzą może takich emocji jak rewolucja AI, ale w ostatnich tygodniach to właśnie one przyciągały uwagę inwestorów.

Publikacja: 12.10.2026 06:00

We wrześniu gwałtownie wzrosły rentowności obligacji na świecie. W USA w ciągu miesiąca zwiększyły s

We wrześniu gwałtownie wzrosły rentowności obligacji na świecie. W USA w ciągu miesiąca zwiększyły się o tyle, ile przez poprzednich osiem miesięcy.

Foto: Michael Nagle/Bloomberg

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Jarosław Niedzielewski

We wrześniu gwałtownie wzrosły rentowności obligacji na świecie. W USA w ciągu miesiąca zwiększyły się o tyle, ile przez poprzednich osiem miesięcy. Wraz z drożejącymi paliwami osłabiło to część branż, segmentów i regionów światowego rynku akcji. Wyjątkiem pozostały spółki technologiczne. Nasdaq ustanowił nowy rekord po kilkumiesięcznej przerwie. Nie przeszkodziły mu nawet apele twórców rozwiązań AI o spowolnienie rozwoju tej technologii.

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