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We wrześniu gwałtownie wzrosły rentowności obligacji na świecie. W USA w ciągu miesiąca zwiększyły się o tyle, ile przez poprzednich osiem miesięcy.
We wrześniu gwałtownie wzrosły rentowności obligacji na świecie. W USA w ciągu miesiąca zwiększyły się o tyle, ile przez poprzednich osiem miesięcy. Wraz z drożejącymi paliwami osłabiło to część branż, segmentów i regionów światowego rynku akcji. Wyjątkiem pozostały spółki technologiczne. Nasdaq ustanowił nowy rekord po kilkumiesięcznej przerwie. Nie przeszkodziły mu nawet apele twórców rozwiązań AI o spowolnienie rozwoju tej technologii.
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