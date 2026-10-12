We wrześniu gwałtownie wzrosły rentowności obligacji na świecie. W USA w ciągu miesiąca zwiększyły się o tyle, ile przez poprzednich osiem miesięcy. Wraz z drożejącymi paliwami osłabiło to część branż, segmentów i regionów światowego rynku akcji. Wyjątkiem pozostały spółki technologiczne. Nasdaq ustanowił nowy rekord po kilkumiesięcznej przerwie. Nie przeszkodziły mu nawet apele twórców rozwiązań AI o spowolnienie rozwoju tej technologii.