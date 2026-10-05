Analiza indeksów sektorowych z GPW. Energetyka z potencjałem
Ostatni tydzień przyniósł wyraźny odwrót części wcześniejszych liderów. Najmocniej ucierpiały banki (-5,24 proc.), a pozycja relatywna sektora spadła aż o 1,78 σ, do -0,23 σ. Tym samym wcześniejsze wybicie górą z długoterminowego kanału wzrostowego zostało zanegowane, a uwaga ponownie kieruje się w stronę wsparcia w okolicy 26 750 pkt Słabo zachowała się również odzież (-3,42 proc.), która mimo utrzymania maksymalnej siły trendu (+100 proc.) straciła 1,19 σ pozycji relatywnej. Paliwa spadły o 3,08 proc. i przełamały dolne ograniczenie kanału wzrostowego, co dodatkowo pogarsza ich krótkoterminowy obraz.
Na drugim biegunie znalazła się energia, która wróciła do prawej górnej ćwiartki mapy relatywnej. Siła trendu utrzymuje się na wysokim poziomie +85 proc., a pozycja relatywna wzrosła o 1,12 σ, do +0,86 σ. Dobrze zachowały się również gry (+3,07 proc.), gdzie siła trendu poprawiła się aż o 77 p.p., do +38 proc.. Pierwsze oznaki poprawy widać także na górnictwie. Mimo dużych zmian tygodniowych żaden sektor nie osiąga obecnie skrajnych wartości pozycji relatywnej, ani powyżej +1 σ, ani poniżej -1 σ. W ogonie zestawienia pozostaje chemia z siłą trendu na poziomie -100 proc.
W tym tygodniu bliżej przyglądamy się energetyce. Kurs odbił od okolic 4650 pkt, czyli rejonu wcześniejszych szczytów letniej konsolidacji, i podjął próbę powrotu do długoterminowych wzrostów. Na razie problemem pozostaje jednak strefa 5100-5150 pkt, powyżej której kurs nie potrafi się trwale utrzymać. Dodatkowo nowe maksima nie znajdują jeszcze pełnego potwierdzenia w ujęciu relatywnym. Pozycja pozostaje poniżej +1 σ, a siła trendu wynosi +85 proc., a nie maksymalne +100 proc.. Obraz sektora wyraźnie się poprawił, ale na potwierdzenie trwałego powrotu do hossy trzeba jeszcze poczekać. Najbliższe sesje mogą przynieść w tej kwestii ważne rozstrzygnięcie.
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