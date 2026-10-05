Ostatni tydzień przyniósł wyraźny odwrót części wcześniejszych liderów. Najmocniej ucierpiały banki (-5,24 proc.), a pozycja relatywna sektora spadła aż o 1,78 σ, do -0,23 σ. Tym samym wcześniejsze wybicie górą z długoterminowego kanału wzrostowego zostało zanegowane, a uwaga ponownie kieruje się w stronę wsparcia w okolicy 26 750 pkt Słabo zachowała się również odzież (-3,42 proc.), która mimo utrzymania maksymalnej siły trendu (+100 proc.) straciła 1,19 σ pozycji relatywnej. Paliwa spadły o 3,08 proc. i przełamały dolne ograniczenie kanału wzrostowego, co dodatkowo pogarsza ich krótkoterminowy obraz.

Reklama Reklama

Foto: parkiet.com

Na drugim biegunie znalazła się energia, która wróciła do prawej górnej ćwiartki mapy relatywnej. Siła trendu utrzymuje się na wysokim poziomie +85 proc., a pozycja relatywna wzrosła o 1,12 σ, do +0,86 σ. Dobrze zachowały się również gry (+3,07 proc.), gdzie siła trendu poprawiła się aż o 77 p.p., do +38 proc.. Pierwsze oznaki poprawy widać także na górnictwie. Mimo dużych zmian tygodniowych żaden sektor nie osiąga obecnie skrajnych wartości pozycji relatywnej, ani powyżej +1 σ, ani poniżej -1 σ. W ogonie zestawienia pozostaje chemia z siłą trendu na poziomie -100 proc.

Foto: parkiet.com

Energetyka na GPW się poprawiła

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się energetyce. Kurs odbił od okolic 4650 pkt, czyli rejonu wcześniejszych szczytów letniej konsolidacji, i podjął próbę powrotu do długoterminowych wzrostów. Na razie problemem pozostaje jednak strefa 5100-5150 pkt, powyżej której kurs nie potrafi się trwale utrzymać. Dodatkowo nowe maksima nie znajdują jeszcze pełnego potwierdzenia w ujęciu relatywnym. Pozycja pozostaje poniżej +1 σ, a siła trendu wynosi +85 proc., a nie maksymalne +100 proc.. Obraz sektora wyraźnie się poprawił, ale na potwierdzenie trwałego powrotu do hossy trzeba jeszcze poczekać. Najbliższe sesje mogą przynieść w tej kwestii ważne rozstrzygnięcie.