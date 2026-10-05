Jeśli globalne napięcia zelżą, inwestorzy znów zaczną się przede wszystkim skupiać na raportach finansowych firm. A prognozy wyników prezentują się okazale.

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Dane z amerykańskiego rynku pracy - choć słabsze od oczekiwań - poprawiły nastroje na globalnych rynkach na koniec tygodnia. Do tego doszły niższe ceny ropy, co zaowocowało spadkami rentowności obligacji skarbowych. Jeśli to koniec nerwów, to dużych szkód na rynkach akcji nie widać.

Jeśli chodzi o odczyty z gospodarki, kluczowe z ostatnich dni były piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Odczyt okazał się jednak gorszy od prognoz – stopa bezrobocia sięgnęła 4,2 proc. wobec oczekiwanych 4,1 proc., z kolei liczba etatów w sektorze pozarolniczym zwiększyła się 29 tys. wobec oczekiwanego wzrostu o 90 tys. Słabsze dane z rynku pracy w pierwszej reakcji rynki akcji odebrały pozytywnie, bo wyraźnie zmniejszyło się ryzyko podwyżek stóp procentowych. Wzrost optymizmu widać było także na rynkach obligacji, gdzie rentowności papierów dziesięcioletnich USA osuwały się poniżej 5,18 proc. wobec czwartkowego szczytu na 5,26 proc.

O uwagę inwestorów wciąż godnie walczą spółki powiązane ze sztuczną inteligencją, a tu głównym wydarzeniem były wyniki Microna. Wyniki były wyraźnie lepsze od oczekiwań – skorygowany zysk na akcję wyniósł 33,42 USD w porównaniu z oczekiwanymi 31,61 – 31,83 USD i wobec 3,03 USD zysku na akcję rok wcześniej. Nic zatem dziwnego, że w tym tygodniu kontrakty na Nasdaq 100 wspięły się na najwyższy poziom w historii, aczkolwiek sam indeks do piątku borykał się z wybiciem ponad szczyt ostatnio osiągnięty blisko dwa tygodnie temu.

Główny indeks amerykańskiego rynku, S&P 500, w ostatnich dniach reagował z mniejszym entuzjazmem, ale też pozostaje blisko szczytu. Wyraźnie widać, że w ostatnich dniach koniem pociągowym rynku jest wąska grupa technologicznych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem producentów układów scalonych. To właśnie zyski spółek mogą być kluczowym tematem nadchodzących tygodni. Jak podaje Reuters, amerykańskie spółki są na drodze do wzrostu zysków o 35 proc. w 2026 r. – Inwestorzy jednak coraz częściej zastanawiają się, jak długo potrwa boom napędzany inwestycjami w AI. Wyceny zaczynają odzwierciedlać obawy o spowolnienie dynamiki wyników w 2027 r., zwłaszcza w otoczeniu wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów finansowania – zauważa Piotr Neidek, analityk BM mBanku. – Dla Wall Street kluczowe staje się już nie to, czy zyski rosną, ale czy będą w stanie utrzymać obecne tempo także w kolejnych latach. Jak na razie Nasdaq Composite utrzymuje się w strefie szczytowej, a także broni wybitych oporów, które zamieniły się rolą we wsparcie. Na uwagę zasługuje podciąganie linii trendu wzrostowego – wystarczy już jedna, dwie sesje aby został przeprowadzony kluczowy test sił na rynku – analizuje Neidek.

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W odniesieniu do S&P 500 Krzysztof Ojczyk z Noble Securities wskazuje, że w połowie września indeks szerokiego amerykańskiego rynku zdołał wybronić się z lokalnego niedźwiedziego układu, którego głównymi elementami były zejście poniżej poprzedniego szczytu hossy z początku czerwca (7620 pkt) oraz przebicie kwartalnej średniej kroczącej MA(60). – Na krótką metę otworzona została w ten sposób droga do próby ataku na tegoroczny rekord na poziomie 7816 pkt z 13 sierpnia, która, sądząc po przebiegu ostatnich sesji, może okazać się nieskuteczna – ocenia. – W dłuższej perspektywie struktura fali wzrostowej budowanej od końca marca przyjęła natomiast postać klina kończącego, którego schyłkowa wymowa w ujęciu międzyrynkowym jest spójna z zachowaniem pozostałych głównych segmentów globalnego rynku akcji – twierdzi Ojczyk. Jak zauważa, w szczególności pierwszy, czerwcowy wierzchołek klina okazał się zbieżny w czasie z zakończeniem dłuższego okresu dobrej passy rynków wschodzących, natomiast moment utworzenia sierpniowego wierzchołka jest mocnym kandydatem na datę średnioterminowego szczytu europejskich rynków rozwiniętych oraz segmentu amerykańskich małych spółek reprezentowanych przez indeks Russell 2000.

S&P 500 w krótkim terminie mierzy się z linią trendu spadkowego

Na Wall Street hossa jest w ostatnim czasie selektywna, zyskują głównie firmy technologiczne, powiązane z infrastrukturą AI. S&P 500 w ostatnich dniach pogłębiał lokalne dołki, ale bez większej szkody. W czwartek dość solidnie przetestował wsparcie, a przed piątkową sesją popyt zakasał rękawy. Wzrost o około 0,8 proc. na otwarciu oznaczał wybicie ponad wspomnianą linię, a to otwierało drogę na nowy historyczny szczyt.

Foto: GG Parkiet

Hossa skupiona na technologii. Nasdaq 100 z nowym rekordem

To czego dokonały już kontrakty na Nasdaq 100, uczynił też sam indeks bazowy. Nasdaq 100 w piątek wydostał się na najwyższe poziomy w historii, co zdaje się być najlepszym potwierdzeniem trwającego trendu wzrostowego.

Teraz poprzedni szczyt (z drugiej połowy września) wraz z górką z początku czerwca tworzą solidne wsparcie dla indeksu amerykańskich spółek technologicznych.

Foto: GG Parkiet

Bezsilność niemieckiego DAX-a. Tydzień z nowym dołkiem

W piątek niemiecki DAX próbował wymazać kiepskie wrażenie po czwartkowej sesji, kiedy główny indeks frankfurckiej giełdy osunął się do najniższego poziomu od połowy lipca.

Ostatniego dnia giełdowego tygodnia DAX zdołał jedynie domknąć powstałą dzień wcześniej spadkową lukę. Jak na razie zatem trudno mówić o sygnale do zmiany trendu w średnim terminie.

Foto: GG Parkiet

Francuski zawód. Dwa miesiące spadków CAC40 od szczytu

Na początku sierpnia CAC40 wreszcie pobił szczyt z lutego tego roku, ale moment ten został skrzętnie wykorzystany przez podaż. Od tamtego czasu indeks paryskiej giełdy osuwa się pod własnym ciężarem i przebił już majowy dołek. Może to oznaczać nawet dojście do dołków z marca. CAC40 w ostatnich tygodniach jest jednym z najsłabszych indeksów na świecie.

Foto: GG Parkiet

Nikkei 225 napotkał przeszkodę w drodze na nowy szczyt

Po rewelacyjnej sesji w czwartek japoński indeks dotarł w okolice szczytu z sierpnia. W piątek jednak popytowi zabrakło już wiatru pod skrzydłami, a indeks przetestował połowę długiej białej świecy z poprzedniego dnia. To jednak nie skreśla dalszych zwyżek. Test ten jak na razie jest pomyślny dla byków, zatem droga na szczyt stoi otworem.

Foto: GG Parkiet

Hang Seng poddaje się linii trendu spadkowego

Po jednodniowej przerwie w piątek hongkoński indeks stracił aż 2,6 proc., a popyt praktycznie nie skontrował. Indeks zanegował formację RGR, a to może oznaczać kontynuację zniżki, zapewne w kierunku dołka z końcówki czerwca. Hang Seng pozostaje też jednym z najsłabszych indeksów tego roku ze stratą sięgającą 6,5 proc.