Wrzesień na warszawskiej giełdzie miał wszelkie warunki, żeby być kolejnym bardzo aktywnym miesiącem na rynku transakcji. WIG bije kolejne rekordy, wyceny spółek rosną, a płynności na rynku z pewnością nie brakuje. Aktywa zgromadzone w PPK sięgnęły na koniec sierpnia około 58 mld zł, rosnąc od początku roku o około 13 mld zł. Do inwestorów wraca też rekordowy strumień gotówki ze spółek: wartość dywidend już wypłaconych bądź czekających jeszcze do wypłaty w tym roku również pobije zeszłoroczny rekord i może przekroczyć 50 mld zł, z czego duża część wraca w ręce inwestorów rynkowych. Dokładając do tego skupy akcji i potencjalne przepływy płynące z wezwań, na brak siły po stronie popytowej nie można narzekać.

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Pierwsza połowa roku pokazała już, że warszawski rynek potrafi zaabsorbować bardzo dużą podaż. Około 20 mld zł transakcji kapitałowych znalazło swoich nabywców, nie przeszkadzając indeksom w dalszych wzrostach. Taki obraz rynku pozwalał nam oczekiwać, iż sezon jesienny będzie również obfitować w szeroki wachlarz transakcji.

Back to school

Miesiąc rozpoczął się z przytupem. Już 2 września, jednego wieczoru, na rynek trafiły dwie transakcje ABB – XTB oraz niewielka, ostatnia już resztówka akcji Allegro pozostająca w rękach jednego z pierwotnych akcjonariuszy private equity.

Zdecydowanie bardziej widoczną transakcją było XTB. XX ZW Investment Group, wehikuł związany ze współzałożycielem spółki Jakubem Zabłockim, sprzedał 9,4 mln akcji, odpowiadających 8 proc..kapitału, za ponad 1,5 mld zł. Skala transakcji po raz kolejny potwierdziła możliwości absorpcyjne warszawskiego rynku i była podobna do poprzednich rund redukcji zaangażowania przez największego akcjonariusza. Tym razem jednak widać pewną teoretycznie niewielką różnicę – akcjonariusz ten bowiem zszedł poniżej progu własności gwarantującego statutowo uprawnienie osobiste do powoływania członka rady nadzorczej i choć ogólne prawo spółek handlowych nadal daje pewne przywileje w tym zakresie – najwyraźniej tym razem rynek trochę inaczej przyjął tę fazę wychodzenia z inwestycji.

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Jeszcze przed ogłoszeniem ABB kurs akcji XTB znajdował się na rekordowo wysokim poziomie. Jednakże sama transakcja zamknęła się z dyskontem ok. 8,2 proc. do kursu zamknięcia z dnia transakcji. Jeśli weźmiemy pod uwagę istotne cofnięcie ceny akcji w ciągu dnia, w którym oferta miała miejsce (mimo że szeroki rynek tego dnia był na plusie), to realne dyskonto sięgało zapewne i 10 proc.

Co więcej, rynek nie odrobił tego dyskonta. Następnego dnia akcje zamknęły się poniżej ceny ABB i pozostały poniżej niej również w kolejnych tygodniach. Warto przy tym pamiętać, że jeszcze pod koniec sierpnia XTB ustanawiało historyczne maksimum, a od początku roku kurs wzrósł o około 120 proc.

Trudno więc mówić o braku popytu – inwestorzy w ciągu jednego wieczoru zaabsorbowali ponad 1,5 mld zł akcji. Transakcja pokazała jednak, że nawet przy obecnej płynności duża podaż nie zawsze przechodzi przez rynek bez wyzwania.

Drugie ABB tego wieczoru – sprzedaż ostatniego niewielkiego pakietu Allegro przez Mid Europa Partners (MEP) – miało zdecydowanie bardziej porządkowy charakter. Odkąd w 2023 r. MEP zszedł poniżej progu 5 proc. pozostawali poza radarami inwestorów. Teraz wykorzystali okazję, czyli odbicie ceny po zniknięciu oczywistego nawisu podażowego – dzięki ostatniemu ABB Permiry z czerwca tego roku, aby sprzedać ostatnie 0,5 proc. akcji, stosunkowo niewielka skala transakcji pozwoliła na zamknięcie jej bez dyskonta do kursu zamknięcia z dnia transakcji i w efekcie sam rynek przyjął ją bez większych emocji. I właściwie na tym wrześniowy wysyp transakcji się skończył.

Hossa nie zwalnia z matematyki

Brak transakcji również bywa informacją o rynku. Szczególnie jeżeli pojawia się w momencie, w którym praktycznie wszystkie pozostałe wskaźniki świecą na zielono. Nie wydaje się bowiem, aby problemem była dzisiaj dostępność kapitału. Rekordowe poziomy indeksów, rosnące aktywa PPK, miliardy złotych wypłacanych w formie dywidend i skupów akcji oraz doświadczenia pierwszej połowy roku pokazują, że inwestorzy zarówno mają środki, jak i potrafią zaabsorbować znaczącą podaż.

Wraz ze wzrostem kursów rosną jednak również oczekiwania sprzedających. I tutaj coraz częściej może pojawiać się rozbieżność. Cena atrakcyjna z perspektywy akcjonariusza, który obserwował wielomiesięczny wzrost wartości swojego pakietu, nie musi być równie atrakcyjnym punktem wejścia dla inwestora, który kupując duży blok akcji, nadal oczekuje odpowiedniego potencjału wzrostu.

Hossa nie zniosła bowiem podstawowych zasad wyceny. Duża ilość kapitału nie oznacza gotowości do kupowania każdej spółki, każdej liczby akcji i po każdej cenie. Po bardzo mocnych wzrostach inwestorzy wydają się coraz bardziej selektywni, a fundamentalna wycena ponownie nabiera znaczenia.

Być może więc wrześniowa cisza nie jest oznaką słabości rynku, ale jego dojrzewania. Rynek nadal jest mocny, kapitału jest dużo, ale przewaga negocjacyjna nie leży już wyłącznie po stronie sprzedających. Aby spotkać się z popytem, czasem trzeba również spotkać się w cenie.

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Wezwania do odpowiedzi

Spokojniejszy miesiąc na rynku ABB nie oznaczał natomiast braku wydarzeń po stronie transakcji strategicznych. Wezwanie na Żabkę zostało przedłużone w związku z oczekiwaniem na wymagane zgody antymonopolowe. Nie było w tym większego zaskoczenia, taki scenariusz wynikał z samej konstrukcji transakcji. Zachowanie kursu również nie wskazuje na większe wątpliwości rynku: akcje stabilnie pozostają nieznacznie poniżej ceny oferowanej w wezwaniu.

Ciekawiej zapowiada się transakcja dotycząca pakietu akcji Santander Bank Polska pozostającego w rękach Santandera. Jest to od strony strukturalnej ciekawa konstrukcja, gdyż mimo formalnego obowiązku ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji spółki, ekonomiczny sens transakcji wydaje się być dość czytelny – umożliwić przejęcie pakietu przez Erste przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego free floatu spółki na GPW. Jednocześnie jest to kolejne zdarzenie (po ostatnich upłynnionych pakietach akcji Allegro oraz ogłoszeniu wezwania na akcje Żabka Group), które neutralizuje te największe wartościowo istotne pakiety akcji, które przez ostatnie lata wywoływały największe emocje na rynku.

Praca domowa dla chętnych: debiuty

Wrzesień nie podważył więc dobrej kondycji warszawskiego rynku. Być może pokazał jednak coś ciekawszego. Po miesiącach, w których kolejne transakcje znajdowały nabywców niemal niezależnie od ich skali, rynek zaczyna przypominać, że płynność i cena to dwie różne rzeczy.

Z drugiej strony względna cisza może być również konsekwencją tego, iż trwają w kuluarach prace nad bardziej pracochłonnymi transakcjami, których brak nadal odczuwamy – czyli przygotowywanie się do nowych debiutów, w tym szczególnie na rynku głównym.

Autorzy materiału tworzą zespół ekspertów rynku kapitałowego. W 2025 r. dołączyli do Ipopemy Securities. Artur Iwański jest szefem syndykatu. Krisztinie Bende powierzono funkcję szefowej zespołu rynków kapitałowych. Tomasz Krześniak jest jej zastępcą.