Stagflacja czy ekspansja?

Połowa zarządzających z wrześniowej ankiety Global Fund Manager Survey (FMS) spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy światową gospodarkę będzie najlepiej opisywało słowo „stagflacja”: wzrost poniżej trendu połączony z inflacją powyżej trendu. Kolejne 38 proc. wybiera „boom”, czyli wzrost i inflację powyżej trendu. Sięgamy po nasz barometr cyklu, by sprawdzić, co mówią bieżące dane i ceny aktywów, a czego dotyczy ankietowa obawa o przyszłość.

