Stagflacja czy ekspansja?

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To ważne rozróżnienie: ankieta FMS dotyczy przyszłych 12 miesięcy, nie obecnej diagnozy. Nasz barometr opisuje bieżące impulsy. Nie obala obaw o przyszłość, lecz sprawdza, czy przesłanki stagflacji widać już w gospodarce i na rynku.
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