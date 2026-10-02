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Stagflacja czy ekspansja?

Połowa zarządzających z wrześniowej ankiety Global Fund Manager Survey (FMS) spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy światową gospodarkę będzie najlepiej opisywało słowo „stagflacja”: wzrost poniżej trendu połączony z inflacją powyżej trendu. Kolejne 38 proc. wybiera „boom”, czyli wzrost i inflację powyżej trendu. Sięgamy po nasz barometr cyklu, by sprawdzić, co mówią bieżące dane i ceny aktywów, a czego dotyczy ankietowa obawa o przyszłość.

Publikacja: 02.10.2026 06:00

Stagflacja czy ekspansja?

Foto: Michael Nagle/Bloomberg

Jędrzej Janiak, Jacek Maleszewski

To ważne rozróżnienie: ankieta FMS dotyczy przyszłych 12 miesięcy, nie obecnej diagnozy. Nasz barometr opisuje bieżące impulsy. Nie obala obaw o przyszłość, lecz sprawdza, czy przesłanki stagflacji widać już w gospodarce i na rynku.

Dwie osie, cztery możliwości

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