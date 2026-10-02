Z tego artykułu dowiesz się: Jakimi strategiami spółki przemysłowe walczą o rentowność w obliczu spowolnienia na rynkach europejskich.

Które działania restrukturyzacyjne przynoszą już pierwsze efekty i pozwalają na odbudowę marż.

W jaki sposób wysokie zadłużenie oraz nowe unijne regulacje wpływają na kondycję wybranych producentów.

Jakie ryzyka, od presji kosztowej po zarządzanie płynnością, zdefiniują wyniki sektora w kolejnych kwartałach.

Sytuacja finansowa spółek przemysłowych stopniowo się poprawia, choć w dalszym ciągu muszą mierzyć się z szeregiem wyzwań, jak spowolnienie w Europie, presja konkurencji czy rosnące koszty. Do tego doszły zawirowania na rynku surowców, wywołane sytuacją na Bliskim Wschodzie. Mimo to w wynikach II kwartału i całego I półrocza 2026 r. nie brakowało pozytywnych zaskoczeń, choć częściowo wynikały one z dość nisko ustawionej poprzeczki oczekiwań.

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Foto: Parkiet

Popyt nadal słaby

Sytuacja finansowa poszczególnych spółek przemysłowych jest mocno zróżnicowana. Wiele firm wciąż cierpi z powodu słabej koniunktury w Europie Zachodniej, która nadal pozostawia wiele do życzenia. Słaby popyt na rynku dóbr trwałych w Europie i utrzymująca się presja kosztów nie ułatwiają zadania Amice. Jej zarząd widzi jednak przestrzeń do poprawy wyników. W obliczu braku perspektyw szybkiego powrotu ożywienia producent sprzętu AGD kontynuuje działania mające na celu dalsze zwiększanie efektywności i redukcję kosztów. – Sytuacja geopolityczna jest głównym czynnikiem wpływającym na popyt i skłonność konsumentów do wydawania pieniędzy na sprzęt AGD. Ostatnie miesiące czy lata nie sprzyjały. Na ten moment nie dostrzegamy żadnych sygnałów ożywienia na rynku AGD, dlatego skupiamy się na części kosztowej – mówił podczas podsumowania wyników I półrocza Michał Rakowski, wiceprezes ds. finansowych w Amice. Podkreślał, że ponad połowę przychodów (ok. 53 proc.) grupa generuje na rynkach Zachodniej Europy, gdzie sytuacja nadal jest trudna, ale w ocenie zarządu idzie ku lepszemu. – W latach poprzednich mieliśmy trudności z osiągnięciem pozytywnych wyników na rynkach brytyjskim, francuskim i hiszpańskim, ale nasze działania restrukturyzacyjne przyniosły pozytywne efekty – zauważył. Jednocześnie przyznał, że nadal wyzwaniem jest rynek niemiecki, gdzie grupa odnotowała spadek przychodów o 10 proc.

Pozytywne wnioski można było wyciągnąć z lektury raportu wynikowego Wieltonu. – Najważniejszym z nich jest to, że poprawa nie wynika wyłącznie z odbicia rynku, ale również z efektów działań restrukturyzacyjnych, lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych i bardziej racjonalnego podejścia do kosztów. Spółka zaczyna wychodzić z bardzo słabego okresu i widać pierwsze oznaki odbudowy rentowności. Nie oznacza to jeszcze trwałego przełomu, ale kierunek zmian jest korzystny i daje podstawy do ostrożnie lepszej oceny kolejnych kwartałów – wskazuje Adam Zajler, analityk BM Banku Millennium. Jednocześnie dodaje, że nie brakuje wyzwań. Największym pozostaje sytuacja finansowa, a przede wszystkim zakończenie procesu refinansowania i zapewnienie spółce stabilnego finansowania na dłuższy okres. – Sama poprawa wyników operacyjnych nie będzie wystarczająca, jeżeli nie przełoży się na poprawę przepływów pieniężnych i uwolnienie gotówki z kapitału obrotowego. W praktyce najważniejszym testem dla Wieltonu w kolejnych kwartałach będzie więc to, czy spółka potrafi jednocześnie odbudowywać rentowność, generować gotówkę i ograniczać ryzyko płynnościowe. Dopiero wtedy można będzie mówić o trwałej poprawie sytuacji – uważa. Jego zdaniem można oczekiwać kontynuacji poprawy w wynikach Wieltonu w kolejnych kwartałach – Uważam, że w kolejnych kwartałach 2026 r. są podstawy do oczekiwania dalszej poprawy, choć raczej w sposób stopniowy niż gwałtowny. Otoczenie popytowe zaczyna się poprawiać, a część działań restrukturyzacyjnych i oszczędnościowych powinna dopiero mocniej wpływać na wyniki w drugiej połowie roku. Z drugiej strony odbicie rynku nadal jest nierówne geograficznie i produktowo, a presja kosztowa pozostaje istotna. Dlatego scenariusz poprawy jest prawdopodobny, ale jej tempo może różnić się pomiędzy poszczególnymi kwartałami – uważa ekspert.

Odbudowa postępuje

Z dobrej strony pokazał się Cognor, który w II kwartale pozytywnie zaskoczył przede wszystkim poziomem raportowanych zysków. Na poziomie wyniku netto hutnicza grupa zamieniła zeszłoroczną stratę na 6,4 mln zł zysku. EBITDA wzrosła rok do roku o 135 proc., do prawie 51 mln zł. Wprawdzie analitycy spodziewali się poprawy, ale nie docenili możliwości spółki. Cognor jest beneficjentem nowych regulacji unijnych, które podniosły ceny wyrobów stalowych. Zarząd oczekuje znaczącej poprawy wyników w całym bieżącym roku, mimo sezonowo słabszego III kwartału. – EBITDA w III kwartale powinien być lepszy niż rok wcześniej, ale w porównaniu z poprzednim kwartałem będzie nieco słabszy ze względu na postoje remontowe w naszych zakładach – wyjaśnił podczas konferencji wynikowej Krzysztof Zoła, członek zarządu i dyrektor finansowy Cognora. – Jeżeli chodzi o rynek, to sytuacja wygląda dużo lepiej niż w roku ubiegłym, stąd podtrzymujemy zdecydowaną poprawę rok do roku – dodał. Wyzwaniem jednak pozostaje wysokie zadłużenie, będące efektem dużych wydatków na inwestycje w poprzednich latach, które mocno ciąży grupie. Na koniec II kwartału 2026 roku dług netto grupy wynosił około 826,8 mln zł.

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Kolejny udany kwartał ma za sobą Sanok RC. Osiągnięcia spółki tym bardziej zasługują na uznanie, że wykazała się dużą odpornością na niestabilne otoczenie rynkowe, na które istotny wpływ miały wydarzenia na Bliskim Wschodzie. – W pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. Sanok RC osiągnął solidne wyniki pomimo pogorszenia otoczenia rynkowego. W ujęciu rok do roku warto odnotować wzrost zysku przypisanego do segmentów biznesowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w odniesieniu do realizowanych przychodów. Wsparciem dla wyników były przede wszystkim segmenty budownictwa i mieszanek. Korzystny wpływ miało także wcześniejsze zakontraktowanie surowców oraz słabszy kurs złotego – wskazuje Michał Sopiel, analityk Erste BM. Jego zdaniem drugie półrocze może być bardziej wymagające. – W drugiej połowie 2026 r. spółka spodziewa się większej presji na marże w związku ze wzrostem kosztów surowców. Pozytywnymi czynnikami pozostają relatywnie dobra sytuacja w budownictwie, dalszy rozwój segmentu mieszanek oraz potencjalne szanse na przejęcie nowych projektów od słabszych konkurentów. Sanok RC kontynuuje konserwatywną politykę inwestycyjną, utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, a także aktywnie analizuje możliwości akwizycyjne wspierające dalszą dywersyfikację biznesu – zauważa analityk.