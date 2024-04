WykresDnia: Tesla znów na czele, ale sprzedaż elektryków spada

Dane dotyczące sprzedaży Tesli również „sugerowały gwałtowne pogorszenie wzrostu” w USA, powiedział Tom Narayan, analityk motoryzacyjny w RBC Capital Market, podczas gdy Modele Y i 3, które stanowią ponad 90 procent jej sprzedaży, są „nasycone” produkty”.

Jeszcze przed incydentem w Berlinie Tesla ostrzegał już, że ten rok będzie trudny ze względu na zwiększoną konkurencję. Dyrektor naczelny Musk powiedział wcześniej, że stopy wzrostu będą „znacznie niższe” niż w roku ubiegłym

Wtorkowy spadek cen akcji spowodował, że akcje producenta samochodów z Austin spadły w tym roku do 33 proc., co uczyniło go jednym z najgorszych wyników w indeksie S&P 500, a jego trajektoria w dalszym ciągu odbiega od pozostałych amerykańskich spółek technologicznych z „siedmiu wspaniałych”.

Tesla stoi także w obliczu nowej konkurencji ze strony tradycyjnych producentów samochodów z krajów zachodnich, z których większość wprowadza nowe modele pojazdów elektrycznych w związku z planami przejścia z tradycyjnych pojazdów z silnikiem spalinowym na pojazdy elektryczne.

Toyota nie ogłosiła jeszcze globalnej sprzedaży w pierwszym kwartale, ale podała, że ​​sprzedaż wyłącznie pojazdów elektrycznych w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosła o 61 proc., aczkolwiek do wciąż skromnych 14 504 pojazdów.

General Motors poinformował we wtorek, że sprzedaż jego pojazdów elektrycznych w USA spadła w tym kwartale o 22 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim w związku z decyzją o zaprzestaniu produkcji obecnej wersji najlepiej sprzedającego się amerykańskiego pojazdu elektrycznego, Chevroleta Bolta. Jednak inne nowsze modele pojazdów elektrycznych – Cadillac Lyric, SUV i pickup GMC Hummer, a także wersje elektryczne Chevroleta Blazera i Silverado – łącznie odnotowały wzrost sprzedaży o 841 proc., co stanowi dobry punkt w rozczarowującym kwartale dla GM.