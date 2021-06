Na czym polega skuteczne odzyskiwanie pieniędzy od dłużnika?

Dlaczego Klienci nie opłacają faktur?

Sytuacja finansowa każdego klienta czy kontrahenta może się zmieniać z dnia na dzień. W warunkach dużej konkurencji szczególnie małe przedsiębiorstwa czy jednoosobowe firmy mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Często niezapłacone faktury za sprzedane towary sprawiają, że ich producent nie ma wystarczających środków na pokrycie faktur za kupione surowce. W ten sposób tworzy się łańcuch dłużników, których sytuacja została wyzwolona przez opóźnienie spłaty przez jedną osobę.



To jedna z wielu sytuacji, która pokazuje, jak ważne jest odzyskiwanie długów w jak najkrótszym terminie i jak najskuteczniejszymi metodami. Brak środków finansowych nie jest jedyną sytuacją, w której Klient nie pokrywa należności w terminie. Za częste powody dłużnicy podają:

*nieotrzymanie faktury,

*zapomnienie o jej opłaceniu,

*czasową nieobecność osoby odpowiedzialnej za finanse,

*oczekiwanie na wpłatę przez innego Kontrahenta,

*problemy finansowe.

Każda z wymienionych okoliczności może być zaakceptowana przez wierzyciela pod warunkiem, że dłużnik szybko naprawi błąd i dokona należnej wpłaty. W przeciwnym razie niezbędna jest skuteczna windykacja należności, którą możesz powierzyć naszej firmie.

Na czym polega windykacja przez Internet?

Windykacja jest słowem, które budzi obawy zarówno dłużników, jak i wierzycieli. W skrajnych sytuacjach kojarzy się z dobrze zbudowanymi mężczyznami, którzy stawiają dłużnika w sytuacji bez wyjścia, zmuszając go do uiszczenia należności wraz ze sporymi odsetkami. W rzeczywistości jest to jedynie mitem czy też obrazem zaczerpniętym z gangsterskich filmów.



Obecnie zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mogą liczyć na znacznie większy komfort, przechodząc przez proces odzyskiwania długów. Dla wierzyciela często bardzo trudny jest pierwszy krok, który musi wykonać. Wielu takich przedsiębiorców odczuwa wstyd z powodu braku umiejętności samodzielnego rozliczania się z klientem. Firmę windykacyjną traktują jak zło konieczne, obawiając się wielu problemów i nieprzyjemnych konfrontacji. Windykacja przez Internet to dla nich doskonałe rozwiązanie.



Jeśli jesteś wierzycielem, a współpracujący z Tobą kontrahent zalega ze spłatą faktur, nie odkładaj decyzji na potem. Twoje pieniądze muszą jak najszybciej do Ciebie wrócić bez wykonywania licznych telefonów i wysłuchiwania tłumaczeń dłużnika. Windykacja faktur jest wygodna, szybka, prosta i nie wymaga od Ciebie bezpośredniej konfrontacji z klientem. Jeśli masz problem z dłużnikiem:

*załóż darmowe konto na Payhelp,

*dodaj sprawę do obsługi,

*poczekaj na jej przyjęcie i opracowanie strategii,

*w Twoim imieniu będziemy negocjować z dłużnikiem,

*pieniądze trafią na Twoje konto w terminie 14 dni.

Odzyskiwanie długów przez Payhelp w żaden sposób nie wpływa na Twój komfort. Nie chcemy też, aby Kontrahent czy Klient zerwał z Tobą współpracę. Dlatego stosujemy metody i procedury, które są zgodne z prawem i odbywają się na odpowiednim poziomie. Prowadzimy negocjacje, które pozwolą na polubowne rozwiązanie sprawy, bez korzystania ze środków przymusu takich jak sąd lub komornik. W trakcie negocjacji zachowujemy takt i kulturę, dzięki czemu dłużnik nie czuje się pod presją i chętniej współpracuje.

Sprawdź również artykuł: Windykacja od A do Z

Co robić, kiedy negocjacje zawodzą?

Oczywiste jest, że skuteczna windykacja należności niekiedy wymaga drastyczniejszych rozwiązań. Wiele zależy od dłużnika i jego sytuacji finansowej. Zdarza się, że nie chce on lub nie może z różnych powodów zapłacić należnych pieniędzy. W takiej sytuacji jest niezbędne wystąpienie na drogę sądową. Również tutaj wierzyciel jest całkowicie chroniony, a Twój udział w procesie ogranicza się do minimum.



Na drogę sądową występujemy wtedy, gdy polubowne odzyskiwanie długów nie przyniesie efektów w ciągu 35 dni. Odpowiednie dokumenty, w tym pozew przygotowują doświadczeni prawnicy, którzy znają procedury związane z windykacją. Procedura obejmuje kilka etapów, od weryfikacji dokumentów, przez uzyskanie Sądowego Nakazu Zapłaty po przeprowadzoną na jego podstawie windykację. Do Ciebie należy wniesienie opłaty sądowej, której możesz dokonać za pośrednictwem naszej platformy.

Dlaczego warto zdecydować się na odzyskiwanie długów z Payhelp?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dystrybutorem lub sprzedawcą detalicznym z pewnością niejednokrotnie znalazłeś się w sytuacji, gdy pieniądze za sprzedane produkty czy usługi nie trafiały na Twoje konto w terminie. Maile, telefony czy monity ze sklepu na wielu dłużnikach nie robią wrażenia. Po wielu próbach w końcu blokują Twój numer i unikają kontaktu. Czy w takiej sytuacji pozostaje Ci jedynie pogodzić się ze stratą?



Rozdawanie pieniędzy jest kwestią dobrej woli, a nie przymusu, jaki nakłada na Ciebie nieuczciwy kontrahent. Jeśli nie chcesz, aby unikanie płatności weszło mu w nawyk i uszczuplało zasoby Twoje lub innego przedsiębiorcy, nie odkładaj sprawy ad acta. Nie proś się o swoje, wrzuć to do Payhelp. Windykacja faktur przez Internet rozwiąże Twoje problemy.

Materiał Promocyjny