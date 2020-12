Hossa trwa

S&P 500 dobił tym samym do 3700 pkt., a technologiczny Nasdaq osiągnął poziom 12600 pkt. Akcje Pfizera wychodzą na najwyższe poziomy od 2000 roku po tym jak amerykańskie władze dały zielone światło do rozpoczęcia szczepień, oceniając produkt firmy jako wysoce efektywny w przeciwdziałaniu zarażeniem koronawirusem i bezpieczny dla zdrowia. Dodatkowo amerykańskie indeksy napędzają oczekiwania na przeforsowanie w końcu impulsu fiskalnego, na co presja wzrosła po słabszych od oczekiwań listopadowych danych z rynku pracy. Sekretarz skarbu Mnuchin przedstawił nową propozycję opiewającą na 916 mld USD, co Nancy Pelosi spikerka Izby Reprezentantów określiła jako postęp w rozmowach. Niemiecki Dax cały czas bowiem nie może trwale wyjść powyżej 13400 pkt., po potwierdza, że to amerykańskie indeksy w dalszym ciągu radzą sobie relatywnie lepiej. Obawa związana z utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą nowych przypadków Covid-19 spadła jednak obecnie na drugi plan. Trudno więc kreślić obecnie negatywne scenariusze dla bardziej ryzykownych aktywów.