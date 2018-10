Umiarkowane wzrosty dolar na tle zawieruchy na rynkach akcji

KANADA: Bank Kanady podniósł wczoraj stopę procentową o 25 p.b. do 1,75 proc. jak oczekiwano. Z komunikatu wypadły określenia o „stopniowych" podwyżkach, oraz „ostrożnego" podejścia banku do dalszego zacieśnienia. To może sugerować, że BOC teoretycznie mógłby podnosić stopy procentowe częściej, niż raz w kwartale. Podkreślono, że ich poziom powinien powrócić do „neutralnego", który prognozuje się w przedziale 2,5-3,5 proc., a celem takich działań jest utrzymanie inflacji w celu 2 proc. Zwrócono też uwagę, że nowe porozumienie handlowe USMCA (następca NAFTA) zredukuje niepewność i tym samym negatywny wpływ relacji handlowych z USA na gospodarkę może być minimalny. W temacie wojny handlowej USA-Chiny jest natomiast mowa o „łagodnym" wpływie na gospodarkę Kanady.

WIELKA BRYTANIA: Wieczorne spotkanie premier May z ministrami było trudne, według doniesień ponad połowa z nich oczekuje ustalenia konkretnej daty wyjścia z unii celnej z UE po zakończeniu okresu przejściowego. Jednocześnie sondaż Ipsos MORI pokazał, że aż 78 proc. ankietowanych obywateli nie ma zaufania do szefowej rządu, że ta będzie w stanie wypracować dobre porozumienie z Unią Europejską.

USA / DANE / RYNEK OBLIGACJI: Sprzedaż nowych domów nieoczekiwanie tąpnęła we wrześniu do 553 tys. wobec spodziewanych 625 tys. Wyraźna wyprzedaż na rynkach akcji pociągnęła w dół rentowności obligacji rządowych – ucieczka od ryzyka w stronę rynku długu. JAPONIA: Zdaniem zastępcy szefa Banku Japonii należy podjąć wyraźne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka powstania bańki na aktywach, która mogłaby pchnąć gospodarkę w recesję. Wakatabe dodał, że bank centralny powinien być czujny i być gotowy na rozmowy o zacieśnieniu polityki monetarnej.

EUROSTREFA / NIEMCY: Indeks Ifo dla Niemiec spadł w październiku mocniej od prognoz schodząc do 102,8 pkt. wobec 103,7 pkt. we wrześniu, oraz 102,8 pkt. w szacunkach. Subndeks oceny bieżącej zniżkował do 105,9 pkt. (oczekiwano 106,0 pkt.), a perspektyw zszedł do 99,8 pkt. (spodziewano się 100,4 pkt.).

NORWEGIA: Na dzisiejszym posiedzeniu Norges Bank nie zmienił poziomu stóp procentowanych, co było oczekiwane po tym, jak wzrosły one we wrześniu. W komunikacie przyznano, że perspektywy gospodarcze, oraz bilans ryzyk dają pole do dalszych podwyżek. Rynek spodziewa się ruchu w I kwartale 2019 r.