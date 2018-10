Dolar ma się coraz lepiej

EUROSTREFA / WŁOCHY: Komisja Europejska wezwała wczoraj Włochy do wprowadzenia poprawek do przyszłorocznego projektu budżetu – rząd w Rzymie ma na to 3 tygodnie. Tymczasem premier Giuseppe Conte powiedział wczoraj, że rząd odrzuca możliwość tzw. planu B (spekulowała o tym jedna z gazet sugerując, że budżet mógłby zostać zmieniony, jeżeli rynki finansowe by się nie uspokoiły), a szef Ligi Północnej nieco wymijająco stwierdził, że poprawki mógłby nanieść tylko parlament. Niemniej mimo tych słownych przepychanek sytuacja na rynku długu nie jest nazbyt nerwowa – rentowności obligacji nie powróciły w okolice szczytów z zeszłego tygodnia, chociaż spread pomiędzy 10-letnimi papierami Włoch i Niemiec pozostaje powyżej 300 p.b.

USA / PODATKI/ CHINY: Główny doradca gospodarczy Donalda Trumpa stwierdził wczoraj, że projekt obniżenia podatków dla klasy średniej jest w fazie przygotowań i zostanie poddany dalszym pracom po listopadowych wyborach uzupełniających do Kongresu. Potwierdził jednocześnie plany spotkania prezydentów USA i Chin podczas szczytu G20 zaplanowanego na 30 listopada.

USA / FED: Raphael Bostic z oddziału FED w Atlancie przyznał wczoraj, że spodziewa się dobrych danych nt. dynamiki PKB w III kwartale (odczyt poznamy w piątek), które potwierdzą, że gospodarka włączyła kolejny bieg i tym samym dostrzega argumenty za dalszych działań FED w temacie podwyżek stóp.

WIELKA BRYTANIA / BREXIT: The Times podał powołując się na dokument przedstawiony premier May podczas obrad rządu przez jednego z jej doradców, który wskazuje na to, że okres przejściowy może znacznie się wydłużyć ze względu na problemy z określeniem statusu Irlandii Północnej. Tymczasem wczoraj Bloomberg podał powołując się na źródła w UE, że Bruksela mogłaby zaproponować Wielkiej Brytanii zawarcie nowych ustaleń nt. handlu w oddzielnej umowie. Nie zmienia to jednak konieczności uregulowania kwestii tzw. backstopu dla Irlandii Północnej.

EUROSTREFA / DANE PMI: Szacunkowe odczyty indeksów PMI dla strefy euro wypadły słabo, głównie za sprawą danych z Niemiec. PMI dla przemysłu spadł do 52,1 pkt. z 53,2 pkt., a dla usług do 53,3 pkt. z 54,7 pkt.

SZWECJA: Riksbank zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił dzisiaj parametrów polityki monetarnej (główna stopa 0,5 proc.). W komunikacie powtórzono, że do podwyżki może dojść w grudniu, lub w lutym niezależnie od ryzyka spowolnienia wzrostu gospodarczego (w tym roku dynamika może wynieść 2,3 proc. zamiast szacowanych wcześniej 2,9 proc.), gdyż pojawiają się przesłanki przyspieszenia inflacji (we wrześniu wzrosła do 2,5 proc. r/r).