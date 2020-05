Fala optymizmu

Pozytywne informacje o testach na szczepionkę przeciwko Covid-19, a także wstępne porozumienie Francji i Niemiec o kolejnym pakiecie wsparcia dla gospodarki UE wywołały falę optymizmu i wzrost zainteresowania bardziej ryzykownymi aktywami. W ciągu dnia optymizm podbudowały też lepsze od oczekiwań dane o niemieckim indeksie ZEW. Na tej fali zyskiwał złoty, choć wśród walut naszego regionu to węgierski forint zyskiwał najbardziej. Kurs EUR/PLN w ciągu dnia spadł o ok. 1,5 grosza do 4,55. W większej skali złoty zyskał względem dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego, ponieważ wzrost apetytu na ryzyko zmniejszył zainteresowanie bezpiecznymi aktywami. Szwajcarska waluta jest obecnie najtańsza od blisko dwóch miesięcy względem euro. Z tych samych powodów na wartości traciły obligacje, których rentowności na długim końcu krzywej w ciągu dnia wzrosły o ok. 7 pbs i pod koniec dnia dziesięciolatka notowana była na poziomie 1,30 proc. Wycena obligacji z krótkiego końca była bardziej stabilna, wzrost rentowności o 2 bps, ze względu na dużą nadpłynność sektora bankowego. W tym tygodniu publikowane będą liczne dane z gospodarek, które mogą pokazywać poprawę nastrojów w wyniku kolejnych decyzji o odmrożeniu gospodarek oraz informacje o kolejnych pakietach wsparcia. Z tego punktu widzenia optymizm może się utrzymać. Rynek długu będzie natomiast znajdował się pod presją podaży, ponieważ w najbliższych dniach obligacje oferować będzie resort finansów, PFR oraz prawdopodobnie BGK. ¶