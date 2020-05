Pompowanie nastrojów

Na razie ta negatywna „wojenna" narracja jest równoważona przez komentarze szefa FED o gotowości do podjęcia kolejnych działań. Odnoszę jednak wrażenie, że FED coraz bardziej liczy na to, że to Kongres przejmie pałeczkę w temacie stymulowania gospodarki. Problem w tym, że kolejny program wsparcia już na starcie stał się tematem politycznym. To co jest autorstwa Demokratów musi być zdaniem Trumpa złe, problem tylko w tym, że nie bardzo wiadomo w takim razie, jak Izba Reprezentantów zdominowana przez opozycję odbierze program przygotowany przez prezydencką administrację (podobno jakieś prace nad nim trwają). Kolejne przepychanki nie zostaną dobrze odebrane przez rynki.