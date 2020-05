Mocniejszy dolar podbija lekką presję na PLN, trwa wyczekiwanie na PKB

Ostatnie godziny obrotu na rynku walutowym przyniosły podbicie wyceny dolara do 2-tygodniowych maksimów wobec koszyka innych walut. Tym razem pretekstem do lekkiego schłodzenia okazały się obawy o drugą falę zakażeń w Niemczech czy Korei Południowej. Dodatkowo FED schłodził nieco oczekiwania wobec negatywnych stóp procentowych w USA. Trudno jednak mówić o istotniejszych ruchach na rynku – eurodolar pozostaje blisko 1,08 USD. Lokalnie trwa wyczekiwanie na piątkowe dane dot. PKB za I kw. (odczyt wstępny), gdzie poznamy pierwszy wpływ COVID19 (w marcu) na polską gospodarkę. Najpewniej trudno będzie mówić o wyraźnie negatywnym odczycie niemniej może docelowo wywierać to lekką presję podażową na PLN.