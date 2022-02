OKIEM ANALITYKA - jastrzębi klimat

Już nie ważne czy, ale w jakiej skali można oczekiwać podwyżek stóp procentowych. Bank Anglii był o włos od ruchu o 50 p.b., chociaż główny ekonomista Huw Pill dał do zrozumienia, że mimo widocznych ryzyk dla inflacji z tytułu presji płacowej, bardziej prawdopodobny jest scenariusz wyważonych ruchów w kolejnych miesiącach. Europejski Bank Centralny pozwolił w czwartek rynkom na podbicie oczekiwań, co do zaostrzenia polityki w strefie euro w drugiej połowie roku. I słusznie, gdyż zwłaszcza ECB nie może pozwolić sobie na to, aby spóźnić się z odpowiednią reakcją - późniejsza konieczność podejmowania bardziej gwałtownych ruchów mogła by nieść ze sobą o wiele większe koszty dla słabszych gospodarek i nasilić obawy, co do jego stabilności. Dlatego też przemawiająca dzisiaj po południu przed Parlamentem Europejskim, szefowa EBC, może mieć nieco związane ręce - przekaz powinien być jasny: bank centralny czuje się odpowiedzialny za to, aby sprowadzić ponownie inflację na akceptowalne poziomy.