OKIEM ANALITYKA - rozładowanie napięcia

Po pierwsze FED - oczekiwania, co do podwyżki stóp o 50 p.b. w marcu wydają się być wygórowane, a decydenci mogą nie być zbyt chętni do tak gwałtownych działań, gdyż te mogłyby doprowadzić do nadmiernego wzrostu oczekiwań, co do kolejnych ruchów w podobnej skali w tym roku. Z wypowiedzi członków FED, które miały miejsce wczoraj - a nie było ich mało: George, Barkin, Bostic, Daly - wynika raczej, że Rezerwa będzie chciała działać w miarę możliwości w wyważony sposób. Innymi słowy wracamy do perspektywy ruchów o 25 p.b. i co ważne, niekoniecznie na każdym posiedzeniu w tym roku (ale to zobaczymy później, jeżeli dane makro zaczną wskazywać na pewne spowolnienie amerykańskiej gospodarki). Dzisiaj na tapecie ISM dla przemysłu, jutro ADP, pojutrze usługowy ISM, a tydzień zamkną piątkowe wyliczenia Departamentu Pracy. Jeżeli dane nie będą świetne (a raczej nie ma ku temu nadmiernego powodu), to dolar może dalej osłabiać się kosztem innych, bardziej ryzykownych walut.