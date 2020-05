Czy euro poradzi sobie z Koronawirusem?

Co przespała Europa?

Dlaczego uważam, że strefa euro jest źle przygotowana do spowolnienia gospodarczego, które zdaniem wielu analityków właśnie nadeszło? Podstawowym problemem było wychodzenie z kryzysu roku 2008 zapoczątkowanego na rynku nieruchomości w USA. Reakcja była bardzo apatyczna, a decyzje były podejmowane zbyt późno, w rezultacie kiedy świat wychodził na prostą Europa w dalszym ciągu pozostawała w marazmie. Część analityków przypisuje tą sytuację wpływowi ujemnych stóp procentowych, który wpłynął na deflację i niski wzrost gospodarczy. Warto w tym kontekście spojrzeć na jeszcze jedną rzecz - nie wszystkie państwa Unii Europejskiej prowadziły odpowiedzialną politykę gospodarczą. Państwa południa kontynentu miały bardzo duże problemy gospodarcze i przeciąganie okresu ujemnych stóp procentowych uratowało je przed jeszcze większym kryzysem. W rezultacie teraz zamiast reagować na to co się dzieje, strefa euro nie ma podstawowych narzędzi, którymi z kolei dysponują inne banki centralne.

O jakich narzędziach mowa?

Mam na myśli przede wszystkim możliwość reagowania przez banki centralne poprzez obniżanie stóp procentowych. Jeżeli nadchodzi recesja bank centralny może obniżać stopy procentowe. Dzięki temu zwiększa się ilość pieniądza w obiegu, ceny pozostają na zbliżonych poziomach a gospodarka ma dodatkowy zastrzyk. W czasach prosperity podnosi się stopy procentowe, by zmniejszyć ilość kapitału, zachować inflację w ryzach oraz ograniczyć wzrost gospodarczy by nie powstawały bańki spekulacyjne. Jak już wspomnieliśmy o ile większość głównych gospodarek po kryzysie zdążyła podnieść stopy procentowe nie stało się to we wszystkich. Z punktu widzenia Polski, która też jest w tym gronie może nie wyglądać to aż tak nienaturalnie, ale rozglądając się na około widzimy, że nie jest to regułą. W tym ekskluzywnym gronie są z nami również Szwajcarzy. Sytuacja Polski jest jednak o tyle lepsza, że my tych stóp aż tak nie zdążyliśmy obniżyć i mogliśmy je obniżyć, z czego skorzystaliśmy. Możliwości tej, ani strefa euro, ani Szwajcaria nie miały.

Jakie są tego konsekwencje?

Unia Europejska zmaga się, podobnie jak inne Państwa, z epidemią koronawirusa. W ramach tej walki dochodzi jednak do istotnych ograniczeń, które nie pozostaną bez wpływu na gospodarkę. Już teraz mówi się, że większość gospodarek europejskich, w tym Polska, zakończy 2020 rok recesją. W takiej sytuacji większość gospodarek ponosi dodatkowy koszt w postaci problemów budżetu. Rosnące bezrobocie powoduje, że mniej osób płaci podatki a więcej otrzymuje zasiłki np. dla bezrobotnych. Powoduje to albo konieczność zwiększenia zadłużenia, albo podniesienia podatków, co dodatkowo pogłębia recesję. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden proces. Są kraje, które w okresie dobrej koniunktury się oddłużają by w okresie słabszej móc załagodzić skutki kryzysu. Należą do nich chociażby Niemcy i mają one szansę po raz kolejny wyjść z globalnego kryzysu obronną ręką. Są też kraje, które tego nie robią licząc, że jakoś to będzie. Kraje te zlokalizowane są w większości na południu naszego kontynentu i to one potencjalnie ucierpią najmocniej.

Czarny scenariusz

W sytuacji, gdy kraj ma duże problemy gospodarcze działa jeden bardzo ważny mechanizm. Jego waluta traci na wartości, bo inwestorzy nie chcą w nią inwestować. Tak się jednak może stać do momentu kiedy nie jest to unia walutowa, która amortyzuje tą sytuację. Efekt po raz kolejny może być zatem taki, że silna niemiecka gospodarka skorzysta na trochę słabszym kursie euro i wyjdzie z kryzysu silna z eksportem wspieranym przez słabnącą walutę. Z drugiej strony, kraje południa podobnie jak swego czasu Grecja mogą mieć istotne problemy, a kotwica w postaci bogatej północy kontynentu nie pozwoli ich w pełni amortyzować adekwatnym osłabieniem waluty. Niższy kurs euro (który możemy obserwować chociażby na https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-pln/) bardzo wspomógłby eksport. O ile poprzednio za Grecję Unia była skłonna zapłacić pytanie, czy jeżeli problemy podobne będą mieć równocześnie Włosi i Hiszpanie czy ten system to wytrzyma. Co jakiś czas wraca w mediach temat kryzysu strefy euro, ale ten scenariusz ma potencjał go zrealizować.

