Historyczne maksimum CD Projektu

To wyjątkowy pojedynek - Ubisoft to Goliat branży. Ma 50 oddziałów na całym świecie, w 2019 r. wydał sześć, a w 2018 r. - dziewięć gier. Zatrudnia około 16 tys. pracowników. CD Projekt, choć z podobną kapitalizacją, wydaje się skromnym studiem ze swoim portfolio gier o wiedźminie Geralcie i nadchodzącą grą osadzoną w dystopijnej przyszłości. Dopiero jej premiera zweryfikuje, czy CD Projekt to giełdowy balon, czy gracz mogący mierzyć się z największymi nazwami w branży.