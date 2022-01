Wieści z Creepy Jar

O prawie 4 proc. do 777 zł drożeją w poniedziałek przed południem akcje Creepy Jar. Na rynek trafiła dziś informacja o szacunkowej sprzedaży flagowej gry polskiego studia – „Green Hell". Spółka podała, że łączna sprzedaż brutto gry na platformy Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (są to wersje gry do których Creepy Jar posiada prawa wydawnicze) przekroczyła poziom 3 milionów sprzedanych egzemplarzy. Z kolei lista graczy nadal oczekujących na zakup gry na platformie Steam obejmuje 1,16 mln osób.