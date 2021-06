Damian Szymański, Render Cube: Pełna wersja „Medieval Dynasty” w tym roku

Obecnie gra jest w wersji na komputery PC. Czy trafi też na inne platformy?

Tak, pracujemy już nad wersją konsolową. Będziemy ją przygotowywać u nas wewnętrznie. Premiera powinna odbyć się pomiędzy I a II połową 2022 r.

Obecnie wasza gra działa w wersji singleplayer. Czy rozważacie też multiplayer?

Za wcześnie, by o tym mówić. Oczywiście, obserwujemy, jak zachowują się gry z elementami multiplayer, i widzimy, że ich popularność i sprzedaż są bardzo wysokie. Podsumowując – rozważamy to, ale nie mamy jeszcze skonkretyzowanych planów ani ewentualnego terminu dodania takiej zawartości.

Wspomniał pan, że zaskoczyło spółkę tak duże zainteresowanie waszą grą. Z czego ono może wynikać?

Nasza gra to hybryda różnych gatunków, nie ma drugiej takiej na rynku. Ponadto mamy kilka unikalnych mechanik, np. realistyczne przemijanie czasu. Ludzie w poszczególnych sezonach gry naprawdę się starzeją. Postawiliśmy na jakość i, jak widać, to się opłacało. Założyliśmy sobie, że nie chcemy wydawać gry, która nie jest skończona i już na wstępne odrzuca użytkowników z powodu licznych błędów, „dziur” i tego, że od razu widać, że to gra w fazie early acces. Doprowadziliśmy do tego, że gra wyglądała, jakby była już skończona.

Jakie doświadczenie ma wasz zespół? Wcześniej pracowaliście m.in. dla dużych producentów, świadcząc usługi outsourcingu?

Tak, to był długi etap w naszej historii. Współpracowaliśmy m.in. nad takimi projektami jak „Wiedźmin 3” czy „Green Hell”. To doświadczenie pozwoliło nam osiągnąć wysoką jakość przy własnej produkcji.

Czy ona może być tzw. longsellerem? Ile egzemplarzy docelowo możecie sprzedać i z jakimi grami się porównujecie?

Chcielibyśmy pójść podobną ścieżką jak Creepy Jar z „Green Hell”. Najpierw wydali dopracowaną wersję early accesową, potem 1.0, później konsole i cały czas rozwijają grę, dokładając nowe treści. Jeśli chodzi o potencjał sprzedaży naszej gry, to jest on bardzo duży. Nasza wishlista jest bliska grze „Green Hell”.Odpowiadając na pana pytanie: zdziwiłbym się, gdyby nasz tytuł nie był lonsellerem.

Wydawcą waszej gry jest globalna korporacja Toplitz. Jakie są warunki współpracy? Standardowe?

Nie, są bardzo partnerskie, unikatowe. Mamy praktycznie równość, jeśli chodzi o podział zysków, co jest ewenementem w tej branży. Co ważne, wydawca dał nam dużą swobodę, mimo że ryzykował pieniądze. Współpraca układa się rewelacyjnie i m.in. dlatego podmiot ten został naszym głównym udziałowcem.

Ile ma akcji?

Akcjonariat składa się z czterech podmiotów, główny akcjonariusz ma 65 proc.

Render Cube jest właścicielem IP do gry czy wydawca?

Jesteśmy już właścicielem. Zapłaciliśmy pierwsze transze za transfer tej marki.

Sukces gry spowodował, że w 2020 r. wasza spółka osiągnęła 7,5 mln zł przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. Jakie są plany na ten rok?

Chcielibyśmy w tym roku osiągnąć 10–12 mln zł zysku, co jest realne, zważywszy na fakt, że będziemy mieć premierę pełnej wersji gry. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze miesiące tego roku, wypracowaliśmy zysk między 1,5–2 mln zł, czyli bardzo dobry wynik.

Spółka przeprowadza właśnie ofertę, której przedmiotem są akcje nowej emisji i akcje serii A sprzedawane przed dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka może pozyskać ponad 7 mln zł. Na co przeznaczycie pieniądze?

Głównie na dalszy rozwój gry, zatrudnianie specjalistów. Mamy w planach też inwestycje, m.in. w studio animacji i studio dźwięków.

Kiedy planujecie debiut na NewConnect?

Chcielibyśmy, aby nastąpiło to na przełomie III i IV kwartału i żeby termin ten był skorelowany z premierą.

A co z kolejnymi tytułami?

Mamy „w szafie” kilka ciekawych pomysłów. Myślę, że produkcja kolejnego tytułu rozpocznie się w 2022 r. Zapewne będą tam elementy multiplayer.

Wróćmy jeszcze na koniec do oferty. Jej całkowita wartość może sięgnąć nawet 27 mln zł. Oferta ma szczególny charakter w związku z minimalnym progiem zapisu?

Rzeczywiście, wartość oferty jest duża i jest warunek o którym pan wspomniał – czyli zapisać mogą się inwestorzy obejmujący akcje za minimum 100 tys. euro (po przeliczeniu na złote). Zainteresowanie ze strony inwestorów profesjonalnych i instytucji jest bardzo duże, więc sądzimy, że ten minimalny próg nie jest problemem. Nie wchodzimy na rynek z „ładnymi oczami”. Mamy za sobą dane, liczby i konkretny sukces.

Czy dotychczasowi akcjonariusze będą mieć lockupy?

Tak, na minimum rok od czasu debiutu.