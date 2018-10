Producenci gier mocno rozgrzewają inwestorów

Gra ta zadebiutowała wieczorem 19 października. Do 21 października przyniosła niemal 9,4 mln zł przychodów. To więcej niż koszty produkcji i promocji gry. W środę średnia jej ocena na portalu Steam przekraczała 62 proc. To o niemal 20 pkt więcej niż jeszcze w weekend, kiedy to gracze narzekali na duże problemy techniczne. Najwyraźniej gliwickiemu studiu udało się je usunąć. Od czasu premiery jego kapitalizacja wzrosła o niemal połowę.