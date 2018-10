CD Projekt: spóźniona premiera „Wojny Krwi”

- Bardzo dużo zmieniło się od czasu, gdy zapowiedzieliśmy ten projekt. Gra przeszła drogę od fabularnego dodatku do „Gwinta" do liczącego ponad 30 godzin rozgrywki i 75 zadań pobocznych erpega z krwi i kości. Jeśli tęskniliście za wiedźmińskim światem, to jest tu wszystko, co sprawia, że serce bije szybciej- mówi wtedy, cytowany w komunikacie Marcin Iwiński, współzałożyciel studia.