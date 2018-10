The Farm 51: nadal wysokie obroty po premierze

Gra „World War 3" zadebiutowała w piątek wieczorem. Nie obyło się bez problemów, ale wynikały one głównie z połączeniem z serwerami. Spółka je na bieżąco rozwiązuje, co sprawia że średnia ocena gry idzie systematycznie w górę. Teraz na portalu Steam wynosi ona 59 proc. (taki odsetek ocen jest pozytywnych), a jeszcze w weekend było to około 40 proc. Gra utrzymuje się na wysokim miejscu na liście globalnych bestsellerów. Teraz jest czwarta. W poniedziałek kapitalizacja The Famr 51 wzrosła o ponad połowę do 0,3 mld zł.