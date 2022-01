Beksiński drożeje

Ten sposób zarabiania to do dziś gotowy wzór pomnażania pieniędzy. Dziś też są śmiesznie tanie obrazy do odkrycia i sprzedania z zyskiem. Pisałem niedawno w „Parkiecie" o odkrywaniu malarstwa Anny Güntner. Legutko w tej dziedzinie był pionierem. Biografia Legutki jest pouczająca, niestety jest zupełnie nieznana. Jedyny tekst o marszandzie to rozdział mojej książki „Przygoda bycia Polakiem".