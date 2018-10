Dolar odbiera blask złotu

To, co dzieje się obecnie na rynku ropy naftowej, jest przeciwieństwem tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka tygodni temu. Wtedy panował duży optymizm, mówiono nawet, że ceny ropy dotrą do poziomu 100 dolarów albo i wyżej. To już przez niektórych było traktowane jako sygnał, że notowania są nieco przegrzane. Wtedy jednak ten optymizm był uzasadniony, co wiązało się z amerykańskimi sankcjami nałożonymi na Iran. Obawiano się, że Iran znacząco zmniejszy eksport oraz produkcję ropy i pojawią się problemy z podażą. W ostatnich tygodniach widać jednak, że problemy nie będą aż takie duże. Odetchnięto więc z ulgą i przełożyło się to na spadek cen ropy. Doszło do odreagowania wcześniejszych, nieco przesadzonych zwyżek. Teraz coraz częściej pojawia się uspokajająca retoryka wśród producentów ropy. Chociażby we wtorek – co wiązało się właśnie z dużą przeceną surowca – gdy minister energii Arabii Saudyjskiej powiedział, że zarówno jego kraj, jak i kraje OPEC będą zwiększać produkcję, by zapełnić lukę po Iranie. Z podażą nie powinno być więc większego problemu. Ostatnio wszystko wydaje się kręcić wokół Iranu.