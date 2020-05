DM BOŚ: Komentarz surowcowy - Ropa naftowa, platyna

Ważnym testem sytuacji na rynku ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych będzie jednak jutrzejsza sesja, czyli ostatnia sesja przed wygasaniem czerwcowego kontraktu na ten surowiec w USA. Miesiąc temu, podczas pamiętnej sesji 20 kwietnia, ceny majowych kontraktów na ropę spadły do poziomów niemal -40 USD za baryłkę. Wiele wskazuje jednak na to, że w tym miesiącu nie dojdzie do powtórki tej sytuacji, czyli do paniki i ujemnych cen ropy – wielu inwestorów wzięło pod uwagę ten scenariusz i już wcześniej zamykało lub rolowało pozycje na rynku ropy, a ponadto sytuacja po stronie zapasów jest lepsza niż jeszcze miesiąc temu.