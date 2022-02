Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, pallad

W ostatnim czasie notowania metali szlachetnych znalazły się pod presją podaży, wynikającą z siły amerykańskiego dolara. Wyjątkiem był jednak pallad, którego notowania w ostatnich tygodniach znacząco zwyżkowały, docierając do okolic 2400 USD za uncję – a obecnie ustabilizowały się właśnie w tych okolicach. To najwyższa cena palladu od pierwszej połowy września, czyli od prawie pięciu miesięcy. To także wzrost cen palladu o około 25% w ciągu zaledwie dwóch tygodni.